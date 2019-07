Yannis Youlountas : À force de laisser dire et faire n’importe quoi :Le nazisme ne se cache plus

(Cette Europe où l’on traque les communistes pour mieux laisser carte blanche aux négationistes va devenir l’enfer, c’est celle où l’on perd tout sens de l’humanité et où on exacerbe les concurrences entre les pauvres pour mieux assurer la domination du capital, c’est la société que l’on laisse s’installer. Réveillons-nous. IL ne suffit pas de protester contre cette force des nazillons il faut les détruire en affrontant le capital , leur bailleurs de fond, pour qui ils sont l’alternative suprême à la colère populaire. Comme le disait Brecht celui qui lutte contre le nazisme sans remise en cause du capital ne mène pas le combat nécessaire. danielle Bleitrach)

À force de laisser dire et faire n’importe quoi :

LE NAZISME NE SE CACHE PLUS

Cette semaine en Suède, des néonazis ont bloqué l’entrée d’une exposition de portraits de survivants de l’Holocauste(1). Trois d’entre eux sont même entrés à l’intérieur pour suivre et intimider des visiteurs.

À son arrivée la police n’a rien fait. Aucune interpellation, au grand étonnement des organisateurs de l’événement. Les nazis sont partis tranquillement, dont certains en riant. Ces dernières années, plusieurs interventions de rescapés dans des écoles ont également été interrompues par des groupes néonazis.

À force de laisser faire et dire n’importe quoi, la peste brune s’étend à nouveau en Europe, y compris sous sa forme la plus immonde. Tous les pseudo philosophes qui, depuis 40 ans, ont soutenu les négationnistes et les néonazis au prétexte de la liberté d’expression, portent une immense responsabilité devant ce qui se passe aujourd’hui : réhabilitation d’Hitler dans une partie de la jeunesse, théories du complot délirantes autour du troisième Reich, retour de la propagande nazie au grand jour, multiplication des agressions antisémites, islamophobes, tziganophones et homophobes, actions diverses pour empêcher le sauvetage des migrants en Méditerranée, agressions et menaces de mort contre de nombreux militants antifascistes, antiracistes et solidaires, notamment Carola Reckete qui, comme d’autres, est désormais obligée de se cacher, assassinats (de militants comme Pavlos Fyssas, d’élus locaux comme Walter Lübcke, de migrants dont la liste ne cesse de s’allonger), préparation d’attentats nazis(2)…

Qui aurait cru, il y a 70 ans, que nous laisserions le nazisme renaître de ses cendres au point d’intimider et de bloquer les visiteurs d’une expo sur l’holocauste ?

Réveillez-vous les gens ! Ce que fait actuellement Macron et ce que fera peut-être demain Le Pen pourraient ne pas être le bout du chemin de l’horreur. Ceux qui oublient ou laissent oublier l’Histoire se condamnent tôt ou tard à la revivre.

Yannis Youlountas

https://www.youtube.com/watch?v=Zol5ViZ8qqc

(1) Les faits se sont déroulés ce mardi dans la ville de Visby au sud de la Suède, comme le confirme la presse suédoise : https://www.expressen.se/…/nazister-blockerade-ingangen-ti…/

(2) Récemment en Allemagne, le groupe néonazi Nordkreuz (Croix du Nord) avait rassemblé des armes, plus de 10000 balles, des sacs pour les corps et de la chaux vive pour les faire disparaître, dans le but d’éliminer plus de 25000 personnes identifiées avec leurs coordonnées complètes grâce aux fichiers de la police et des services de renseignements allemands au sein desquels plusieurs membres du groupe néonazi avaient des complices : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2215640598746555&set=a.1386628864981070

Sur la collaboration capitalisme/nazisme, un exemple épouvantable : « Quand la firme Bayer achetait des lots de femmes à Auschwitz »

http://blogyy.net/…/quand-la-firme-bayer-achetait-des-lots…/