Marianne : la présence des communistes en Sibérie

C’est incroyable la présence des communistes dans les différentes villes de Sibérie que j’ai traversées! Que ce soit Irkoutsk la capitale de la Sibérie orientale ou les rives du Baikal et encore plus Oulan Oudé, capitale de la Bouriatie. Le siège du kprf ne passe pas inaperçu, avec drapeaux rouges, panneaux immenses détaillant le programme, statue de Lénine sur le trottoir et la camionnette avec l’inscription en bouriatie ‘en avant camarades’. La porte était grand ouverte et j’ai pu discuter une demi-heure avec les camarades qui étaient là, de leurs relations avec les communistes de Chine, Corée du Nord et Japon (ils ont les plus grands doutes sur le PCJ), avant de rejoindre mon groupe qui sans interprète est comme un poisson hors de l’eau. Il faudrait vraiment organiser un voyage d’études là bas! … voir aussi sur Wikipedia l’énorme tête de Lénine sur la place principale de la ville. Dans la vallée de la Bargouzine, la ‘petite Mongolie’ où les collines sont couronnées de gros rochers aux formes fantasmagoriques, vénérés par les chamanes, la guide nous en à montré un qui évoque une tête humaine et qui serait le prototype de la tête de Lénine.