Ecologie : Parfois je me demande si je ne suis pas la reine des pommes…

De temps en temps j’ai vraiment l’impression d’être la reine des pommes…

J’ai renoncé à la voiture en mille neuf cente quatre vingt seize, j’ai passé cette année là à découvrir la situation réelle dans le tiers-monde et j’ai vendu ma voiture, d’abord pour piuvoir vivre entre Cuba et la france, ensuite parce que je me suis dit que si toute l’humanité vivait comme nous ce serait insupportable et que je ne pouvais pas m’accorder ce que je refusais aux autres. Entre nous ce ne fut pas un grand sacrifice, je déteste conduire et j’adore les transports en commun.

Actuellement, après avoir acheté l’an dernier un climatiseur qui fait un bruit épouvantable, avec un gros tuyau qui m’oblige à laisser la fenêtre entrouverte et qui bouffe un max d’énergie, j’ai renoncé à cet engin en me dissant que ce genre d’instrument était parfaitement nocif.

Donc j’ai installé un étendoir à côté de mon lit avec une serviette mouillée, un ventilateur qui souffle dedans et cela donne exactement le même effet que le climatiseur…

Je pratique le tri sélectif et je mange des légumes acheté à un paysan sympa qui vient tous les jeudi sur le marché et en plus il a des sympathies communistes…

J’aime de moins en moins la viande. C’est je crois un effet de l’âge.

Oui mais voilà tandis que je suis respectueuse de mes semblalbles et de l’environnement…

Le plus gros paquebot au monde a stationné pendant 10 heures, à quai à Marseille. Sa pollution générée pendant ces 10 heures est l’équivalent de 1500 voitures diesels installées sur le quai, dont le moteur tournerait 24h/24h pendant une année entière !!! Et tout ça… détaxé ! remarquez je résiste, en particulier je commence à avoir des doutes sur une écologie qui se bat bec et ongle contre le nucléaire civil, mais ne dit jamais rien contre le nucléaire militaire… honnêtement je ne sais pas si le nucléaire civil est réellement l’énergie la moins polluante et je voudrais bien un vrai débat là-dessus, mais ce dont je suis sure c’est que le nuclaire militaire est mauvais pour la planète et coûte un maximum … alors qu’il y a déjà de quoi faire sauter la plnète. Je trouverai l’écologie politique nettement plus convaincante si elle s’intéressait non seulement à mon tri sélectif mais aussi aux véritables pollueurs … et autres dangers pour l’humanité. Bref je me sens une goutte d’eau dans une marée de pollueurs alors quitte à être une goutte d’eau Goutte d’eau pour goutte d’eau soyons communistes… Danielle Bleitrach Complément d’enquête sur un grand pollueur parmi d’autres… ENVIRONNEMENT – L’association Transport & Environment publie ce mercredi un rapport dans lequel elle démontre les ravages des bateaux de croisière sur la qualité de l’air des côtes européennes. La centaine de navires du croisiériste de luxe Carnival Corporation émet dix fois plus d’oxyde de soufre que les 260 millions de voitures européennes. Le week-end dernier, les images d’un paquebot hors de contrôle heurtant les quais de Venise ont fait le tour du monde. La Cité des Doges est d’ailleurs gravement menacée par ces géants des mers qui croisent tous les jours dans ses eaux, notamment à cause de la pollution qu’ils émettent. Invisible pour qui n’habite pas dans ces grandes métropoles du bord de mer, elle est pourtant bien plus importante, en quantité, que celle émise par les voitures. C’est ce qu’indique l’ONG Transport & Environment dans un rapport alarmant publié ce mercredi. En effet, Transport & Environment a calculé que les émissions d’oxyde de soufre des 94 bateaux du croisiériste de luxe Carnival Corporation sont dix fois importantes que celles des 260 millions de voitures du parc automobile européen. Royal Carribean, deuxième croisiériste le plus important du monde, en a pour sa part rejeté quatre fois plus. L’oxyde de soufre contribue à l’acidification des environnements terrestres et aquatiques.

