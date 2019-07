Tous les partis communistes sauf le PCF soutiennent les communistes polonais…

Le Parti communiste du Mexique (PCM) a pris part à l’action internationale dans la défense des communistes polonias, qui a organisé un cours sous l’ambassade de rp le 12 juin. Les réunis ont exprimé leur opposition à la répression de la répression en Pologne. L’Ambassadeur a donné une lettre à l’ambassadeur pour condamner la persécution des communistes et pour promouvoir les idées communistes en Pologne

» le communisme a été une force représentant les intérêts de la classe ouvrière ainsi que la lutte pour la liberté et la démocratie depuis le début. Elle a aussi conduit à la défaite du nazisme pendant la seconde guerre mondiale. La Gcp condamne donc toutes les tentatives de condamner le communisme par les forces communistes a écrit les auteurs de la lettre.

Ils ont également attiré l’attention sur la falsification de l’histoire de la Pologne et sur le dénigrement des communistes, que les forces anti-démocratiques et les sociaux-Démocrates ont rejoint.

On attend toujours que le secteur international du PCF et en pafrrticulier l’ineffable Vincent Boulet prenne lofficiellement la défense de nos camarades communistes polonais. L’hypothèse la plus favorable est que le sieur Vincent Boulet pris d’un accès de trotskisme refuse tout soutien à ceux qui osentt se battre pour défendre l’idé&e sans doute iconoclaste à ses yeux que les communistes et l’URSS en tête ont contribué à la victoire contre le nazisme et à la lutte pour la paix.

Il ne s’agit pas du passé mais bien de la lutte pour la paix aujourd’hui y compris contre l’OTAN et ses menées en Europe.

Trop c’est trop, qu’il s’agisse de Julien assange , du soutien à nos camarades réprimés en Europe ou de la réalisté de la Chine, ces gens qui se sont emparés de la politique internationale sont en train de nous déshonorer…

danielle Bleitrach

