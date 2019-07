de leyla au fou d’Elsa

Prenez le temps d’écouter cette conférence et cela sera une bonne initition au texte le plus élaboré, le plus pur d’Aragon, il l’écrit face à la guerre d’Algérie à la fois pour marquer ce que la poèsie française, celle de l’amour courtois doit à ceux qu’elle a opprimé et combattu vilainement… Et dans le même temps, il proclame la litterature comme mélancolie , dépossesion de soi, expression de l’amour qui ose aller jusqu’à l’abjection du mendiant, la matérialité et la folie … L’amour est langage, pour vaincre l’apparence d’abjection il faut que la voix dise la vérité de l’amour… le chant de la parole poétique…

