A propos de l’Université d’été du PCF, mais aussi d’autres rendez-vous

Ombres et lumières d’une situation en pleine évolution

Si je choisis de ne pas aller à l’université d’été devant ma porte, ce n’est pas parce que je crois que la situation du PCF n’offre pas de perspectives, mais parce que je crois qu’au contraire des perspectives ont été ouvertes et qu’il faut tout faire pour ne pas retourner en arrière.

Ainsi il me parait nécessaire d’expliquer ce que je désigne par le refus de la censure: non seulement mon livre paru le 9 juillet ne sera pas sur les tables de littérature mais aucun de mes livres. Aussi étrange que cela puisse vous paraître c’est anecdotique pour moi. Voici plus de 20 ans que je vis cette censure, j’y ai survécu: ce blog a une audience égale à celle de l’Humanité et autres publications et j’aurais pu faire de cette université le lieu d’une protestation, j’en suis capable. Non pas que j’y ai un intérêt financier quelconque, je n’ai jamais touché un sou pour mes textes militants et ce dernier livre paru chez Delga ne m’apporte pas un centime de droit d’auteur, et je me rends à mes frais à la fête de l’Humanité. mais je n’écris pas pour passer le temps, ni même pour ma gloire autrement je choisirais des sujets plus « porteurs », donc c’est un combat militant qui vaut tout ceux d’autres militants et je le revendique comme tel. Si je prends la peine d’écrire, je dois défendre ce que j’écris.

Mais voyons ce qu’il y a derière l’anecdote. Hier c’était le soutien à Robert ménard contre Fidel Castro de la part de l’Humanité ou encore l’approbation de fait de l’expédition de Libye, j’en passe et des meilleures. Mais , cela continue… celui qui organise cette Université, Roubaud Qashie a jugé bon en février 2019 d’interdire non pas un de mes textes, mais un de ceux de Lukacs sur le rôle joué par l’URSS « stalinienne » dans la défense de la paix mondiale. Une telle censure de Lukacs me parait caractéristique de l’appauvrissement et du caractère timoré de ces gens-là. Ce texte de Lukacs est l’un de ses derniers. Il le prononce à la radio alors qu’il a dénoncé l’intervention des troupes du pacte de Varsovie (et de la hongrie son pays en Tchecoslovaquie). C’est Claude prévost, un des meilleurs spécialistes de Lukacs – et qui n’a jamais manifesté la moindre complaisance dans ce qui était alors désigné (dans les années quatre-vingt) comme le « stalinisme » qui l’a publié aux éditions sociales dans ces mêmes années quatre-vingt. Il faut relire les textes de cette époque y compris le recueil de texte que francis Cohen consacre à l’analyse des textes de Staline parus dans la collection « l’essentiel »(1983) aux éditions sociales pour mesurer la dérive des « officiels » de l’idéologie du PCF d’aujourd’hui, leur alignement total sur les sociaux démocrates et leur refus de toute analyse qui sorte du consensus sur le « totalitarisme », l’identification monstrueuse du communisme soviétique au nazisme. .

Non seulement je veux ouvrir le débat sur les expériences socialistes mais je refuse cette monstrueuse équivalence imposée par l’UE et assortie de crédits ou de répression suivant qu’on l’accepte ou non. La manière dont les communistes dans les ex-pays socialistes européens sont interdits est la traduction de leur refus du négationnisme de l’histoire du socialisme. Que certains des toujours dirigeants du PCF voir du PGE appuient de fait ces analyses ne les rend pas plus valides sur le plan historique. je refuse donc que l’Université, qu’elle soit du PCF ou autres, contribue à ce révisionnisme historique.

Nous sommes passés d’une analyse critique intellectuellement productive à une bigoterie négationniste. La censure de mon article consacré au Conseil de Budapest de 1019 qui a été traduit et est paru dans un ouvrage collectif publié en Hongrie par la collection du Monde diplomatique. C’est dire le niveau de la censure, elle frappe Lukacs et se trouve être pire que celle qui est pratiquée dans la patrie d’Orban.

Cette attitude incroyable a son parallèle dans le refus des mêmes de soutenir un Assange ou pire encore nos camarades polonais menacés. On pourrait croire que c’est dû à la main mise des trotskistes sur le PGE voir l’idéologie, la formation des militants, l’internationale sans parler cerise sur le gâteau de la trésorerie, le trotskisme anti-soviétique avant tou serait le seul marxisme toléré, ça ou la bouillie de chet faussement humaniste du petit bourgeois, mais c’est inexact parce qu’il existe des Trotskistes de par le monde qui ne s’alignent pas sur les positions du capital. je crains que dans l’attitude de ceux-là il y ait d’abord des intérêts et des petits arrangements. Ce n’est pas ma conception de l’Université et j’ai toujours dénoncé la main mise de certaines fondations sur celle-ci.

Autre censure qui me dépasse largement, celle qui frappe mon éditeur Delga. C’est-à-dire ce qui se fait aujourd’hui de plus intéressant en matière de marxisme, mais aussi de connaissance sur la postérité du communisme et du socialisme réel à l’échelle mondiale.

Des questions aussi essentielles que celles du rôle du socialisme dans ce contexte sont éludées. Si vous lisez le texte que j’ai publié recemment de Ziouganov, le dirigeant du KPRF, vous verrez qu’il analyse le large consensus qui existe en Russie sur le rôle extraordinairement positif joué dans la grandeur de leur pays par le socialisme, Lénine et Staline en particulier. Il s’agit de la victoire militaire bien sur mais aussi de la capacité à éduquer, soigner, faire passer à une niveau de développement une masse de moujiks opprimés. on pourrait ajouter que ce rôle joué dans l’ex-Union soviétique l’a été pour la grande masse de l’humanité y compris nous français dont les conquêtes à la Libération porte l’empreinte de cet élan.

Dans la même logique que penser de l’ascension actuelle de la Chine? Du rôle de Cuba? faut-il se contenter du niveau moyen de l’adhérent qui éprouve à l’égard de la Chine un rejet stupide basé sur tous les stéréotypes occidentaux, pendant que le secteur international actuel fait du tourisme sans que jamais soit organisé un débat de fond sur la réalité de ce pays, ses réalisations y compris dans la lutte contre le sous développement. Là encore l’idéologie dominante qui est cultivée au sein du PCF est de celle qui approuve les expéditions voulues par l’Occident, les blocus.

je suis toujours intervenue sur ces questions et j’ai toujours considéré que la censure qui me frappait ne concernait pas ma personne mais bien le refus de les aborder. l’ignominie des rumeurs dont j’ai été gratifiée n’étant que la méthode de gens utilisant le consensus bourgeois pour éviter de faire face à des questions essentielles du devenir et de l’utilté du parti.

En revanche, je sais que tout va être tiré vers le gnangnan habituel, le marxisme le plus superficiel, pour la « survie de l’union de la gauche » et des bonnes oeuvres sociétales pour éviter le fond.

Alors que ce soit la fédération des Bouches du rhône et son service de livres qui organise le contact avec les publications me parait un signe de plus de la censure qui va frapper ce qui me paraît essentiel. je connais la capacité à tricher et à éviter tout sujet qui n’aille pas dans leur sens et cela ne me parait pas de bonne augure. Cela dit je suis assez sévère avec cette fédération mais je crois qu’elle a un potentiel d’élus important et autant je ne crois pas au rôle fédérateur d’un discours sur le sauvetage de l’Union de la gauche, autant je laisse au plan local dans ces municipalités communistes mes camarades gérer la situation telle qu’elle est pour un programme de progès et pour éviter que la stratégie du coucou de Macron et celle qui consiste à faire monter le rassemblement national, pour avoir son repoussoir et son éclaireur ne réussisse. Il y a eu des gens qui savaient faire dans les Bouches du Rhône, j’espère qu’ils ne sont pas remplacés par des gens qui nous mènent dans le mur.

je renouvelle mon invite à mes camarades qui ont quitté le parti, tout ceux qui sont sur le bord de la route à rejoindre le parti communiste et à participer à sa transformation nécessaire dans le respect du dialogue et l’apport de chacun

Comme je l’ai dit, ma position est purement individuelle et je ne demande à personne de la suivre, il y aura certainement des gens dont l’intervention actuelle m’apparait ouvrir des perspectives, je pense à la revue progress et à Economie et politique. Ce sont des publications de qualité qui prouvent à quel point le parti a encore des forces intellectuelles et militantes. Simplement les questions que je pose sur l’international et sur nos liens avec le mouvement communiste international ne sont pas dans leur priorité.

je suis trés confiante sur la suite et sur ce dont les communistes sont capables et j’espère un jour pouvoir aller à une Université du PCF.

Je serai à la fête de l’humanité avec mon livre de mémoires : le temps retrouvé d’une communiste au stand delga et peut-être dans des débats.

je serai également aux rencontres internationales de Venissieux sur le socialisme justement le 4 et le 5 octobre et je prépare toute l’année 2019-2020 des rencontres autour de ce livre qui devrait permettre une réflexion sur le passé qui libererait certains cadavres dans le placard pour nous aider à avancer. Par parenthèse je vous conseille de réserver une participation pour ces rencontres internationales.

je n’irai pas à l’université d’été à laquelle d’ailleurs je n’ai pas été invitée et aucune intervention ne m’étant proposée mais j’atttends dans ce domaine comme d’autres un véritable changement, à commencer par une université sans censure.

danielle Bleitrach

Publicités