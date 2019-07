Pas la nation, la finance : Les milliardaires français sont ceux qui s’enrichissent le plus vite et madame Lagarde est à la BCE

A propos , savez-vous que le chiffre de l’évasion fiscale correspond au budget de l’éducation nationale. Alors que l’évasion fiscale n’est qu’une mode d’enrichissement parmi d’autres nettement moins important que celui de l’accumulation capitaliste ordinaire.

Le capitalisme local, je ne dirai pas national, la nation n’a rien avoir avec ça, se réjouit sans doute d’avoir madame Lagarde à la BCE, mais les salariés, les chomeurs, la jeunesse française n’ont aucune raison de se réjouir de voir ces vauours à un poste quelconque.

Souvenez-vous du haut le coeur de cette grande bourgeroise quand elle a été surprise la main dans le sac en train de donner à Tapie le prix de son soutien à Sarkozy : est-ce que j’ai l’allure de fréquenter un Tapie ? Quel style, un côté marie Antoinette…L’ex-ministre de l’économie avait alors été déclarée coupable de négligence dans l’affaire de l’arbitrage Tapie par la Cour de justice de la République (CJR), Mais la Cour a choisi de la dispenser de toute peine. Une décision peu surprenante au vu de cette juridiction d’exception.

Pas fréquenter chère madame, distribuer le fric à qui de droit ça elle sait- faire… Comme dans l’affaire des subprimes, crise qui a débuté avec deux banques françaises, Paris bas et société générale… Cette crise de 2008 gérée par madame lagarde et monsieur Sarkozy a couté aux peuples européens 4.589 milliards d’euros pour sauver les banques, le fameux déficit qu’il s’agit de combler par la fin de nos services publics, tous nos conquis du droit à l’éducation et à la santé qui font la grandeur de la France détruits pour combler le gouffre de leurs appetits avec les jeux politiciens inventés par Mitterrand d’une opposition privilégiée celle du Front national et une droite et une gauche qui mènent alternativement la la même politique, celle du capital qui s’il n’a pas de patrie a un bras armé avbec les Etats-Unis et l’oTAN..

En sous mains, on laisse entendre que sa nomination serait une victroire de ceux qui souhaitent un peu détendre du côté du social, avec pour seul potage quelques déclarations de la patronne du FMI, elle serait pour un « régulation »… Non seulement rien ne plaide pour une telle thèse mais elle approuve déjà sans réserve la politique de Macron de démentalement des services publics, l’Europe c’est ça son libéralisme ou les fachos… Macron et Cohn-Bendit Jadot.

La nomination de madame Lagarde à la BCE n’est pas plus une victoire nationale que celle du féminisme… demandez à toutes les femmes actuellement dans l’éducation ou la santé, les urgencières en grève, les femmes privées de maternité ce qu’elles pensent de cette Europe là dont IAnn Brossat disait hier à juste raison: plus ça va mal plus on ne change rien.

Mais je ne voudrais pas du même constat pour le PCF parce que je crois que ce qui s’est passé au dernier congrès est une chance qu’il faut saisir pour les communistes, pour les salariés, pour la nation, la vraie celle qui mène à l’internationalisme: avoir un parti révolutionnaire qui refuse les petits arrangements et impulse une perspective sans laquelle il n’y a pas de gauche, ni d’écologie d’ailleurs..

Il faut que cela change et pas en remettant notre sort dans les mains d’une « gôche » qui ne change pas, mais bien en renforçant le PCF parce que sous les uns comme sous les autres et avec l’effacement d’un vrai parti communiste, si le peuple français y a perdu et continue de perdre ses services publics pour éponger la dette, dieu merci nos miliardaire grace à de tels gestionnaires ont prospéré comme nos marchands d’armes également patrons de presse (Sarkozy de surcroit nous envoyait en Libye avec l’assentiment général y compris celui de l’Humanité et du secteur international du pCF)

Si je ne ne cesse de protester sur la manière dont au PCF la trésorerie et les affaires internationales, le PGE sont restés aux mains de ceux qui depuis vingt ans se sont alignés sur ceux qui jouent les belles âmes contre des dictateurs, en fait ceux qui résistent au pillage, sur les trotskistes et la social démocratie pour ne pas géner en fait ni le capital qui continue ses petites affaires, ni l’OTAN qui donne aux bonnes oeuvres des marchands d’arme, toutes les formes de vassalisation qui donnent protection et enrichissement au capital local. ceux qui veulent nous faire plancher sur un unique sujet à savoir comment sauver l’union de la gauche ou l’Europe et ne se préoccupent pas des victimes.

On ne peut pas laisser les questions internationales et européennes, la maitrise des ressources financières du parti à des gens qui ont pour le moins manqué de lucidité. C’est non seulement l’honneur des communistes qui est en jeu, mais la politique intérieure, l’attaque contre la vie quotidienne des français. Quand je dénonce la censure impitoyable qui me frappe depuis des années, ce n’est pas ma personne, mais bien la mise en évidence de tels faits .

A ceux qui tentent de faire croire que je me plains de la censure dans la presse communiste par souci de ma propre gloire, je réponds que je dois être un des rares individus qui n’a cessé de démontrer combien je me moque de ma gloire personnelle, d’un passage dans les médias, cela fait plus de 20ans que je vis dans cette injustice et j’ai fini par m’en accommoder, je n’ai jamais baissé la garde (quel jeu de mit) quel qu’en soit le pris à payer, si j’avais été soucieuse de ma gloire cela se saurait, il est étrange de voir que ceux qui n’ont cessé de pratiquer les pires compromis songent à me le reprocher.

danielle Bleitrach

Publicités