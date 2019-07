Un deputé communiste Alain Brunel passe la nuit dans les urgences et écrit à la ministre

🔴 INCOGNITO AUX URGENCES

👉 Pour agir, signez la pétition sur : www.urgencesante.org

➡️ Madame la Ministre de la Santé,

La situation est dramatique, elle est insupportable. J’ai passé la nuit aux urgences pour être au plus près de la réalité. Le personnel est toujours en mouvement, tente de renseigner les patients, et doit traiter le plus urgent des urgences. 6 heures d’attente, et encore, on me dit que j’ai eu de la chance.

Les patients sont inquiets et impatients et en même temps, solidaires entre eux.

Votre responsabilité est engagée. Vous devez prendre des mesures concrètes et urgentes pour le respect et la dignité des personnels et des patients. Je vous invite à passer une nuit dans les urgences sans caméra ni collaborateur.

Je suis persuadé que cette expérience vaut plus que tous les rapports écrits passés et à venir.

Alain Bruneel, Député.

