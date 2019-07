Immigration : le capitalisme n’a pas de leçon d’humanité à donner.même si la charité n’est qu’un soin palliatif au meurtre de masse qUI EST SON FAIT

Oui je suis pour une politique de l’immigration et pas « le laissez faire actuel » qui s’assortit comme d’habitude d’une mise en concurrence entre les exploités et de la main d’oeuvre taillable et corvéable pour les exploiteurs.

Une politique de l’immigration soucieuse du dveloppement des pays dorigine, alors que souvent on leur enlève des gens formés à grand frais.

Une politique donc de paix et de respects des souverainetés qui ne crée pas les conditions du pillage des hommes et de l’environnement. Si les multinationales payaient à l’Afrique les produits à leur juste prix, il n’y aurai pas besoin de faire la charité.

une politique de l’immigration qui maîtrise les condittions d’accueil et ne traite pas les immigrés comme même pas du bétail, les traite avec décence et sans en faire de la chair à répression. je n’accepte plus de voir des gens entassés dans des tentes, dans des conditions d’hygiène et de misère abominables.

Une politique qui ne table pas sur la méditerranée comme un gigantesque tombeau et qUI réprime les passeurs et pas les pauvres gens.

Ybe politique qui n’utilise pas la question de l’immigration pour faire oublier ou prétendre faire oublier toutes les autres, donner de la force au fascisme qui a toujoursq été le deuxième fer au feu du capital.

Mais tant que la situation est ce qu’elle est et que nos dirigeants, les capitalistes en usent ainsi avec des être humains je ne renoncerai pas à les secourir. et je respecte les deux femmes capitaines qui ont agi dans ce sens même si je suis consciente que c’est n’est qu’un palliatif.

