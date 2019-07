Lors de sa visite de travail à Moscou, le Premier secrétaire du Comité central du Parti démocratique populaire de la République populaire du Bélarus, Boris Litvinov, a rencontré Marianne Dunlop, une militante du Parti communiste français du Pas-de-Calais. Les communistes du PCF du Pas-de-Calais, ainsi que d’autres camarades français, ont exprimé leur soutien à la résolution du Forum antifasciste international qui s’est tenue à Donetsk le 10 mai 2019.

Au cours de la réunion, un échange de vues approfondi sur diverses questions a eu lieu. Boris Litvinov a notamment informé Marianne Dunlop de la situation sur la frontière entre les parties, la RDP et l’Ukraine, après l’élection du président de l’Ukraine. Contrairement aux espoirs d’une partie importante des électeurs ukrainiens et de certains habitants de la RDP de mettre fin aux hostilités actives, la confrontation militaire s’est considérablement intensifiée.

Les forces armées ukrainiennes et les formations armées nationalistes n’entendent pas les revendications du peuple ukrainien, démontrent au président nouvellement élu de l’Ukraine, V. Zelensky, leur force et leur réticence à remplir les conditions des accords de Minsk.

Marianne Dunlop a noté que la presse et la télévision françaises accordaient peu d’attention à la situation d’opposition entre la RDP et l’Ukraine. Et si une information passe, Cela met en évidence le rôle extrêmement négatif des républiques populaires en tant qu’organisations extrémistes et la Russie est accusée de soutenir de telles organisations. Cependant, les communistes du département du Pas-de-Calais, ainsi que d’autres départements et villes de France, suivent régulièrement les publications du journal électronique «Forward» du Parti communiste de la RPD, examinent les supports des sites officiels de la RPD et informent les résidents de la situation réelle. et région.

Lors de la réunion, une attention particulière a été accordée à la construction du parti et à la situation autour du Parti communiste de la RDP et du Parti communiste français. B. Litvinov informe M. Dunlop du dernier V congrès de la CPSDR. L’attention a été attirée sur le fait que le Congrès avait exposé les moyens de renforcer le parti, soulignant que tous les communistes du monde se préparaient pour le 140e anniversaire de la naissance de I.V. Staline, le 150e anniversaire de la naissance de V.I. Lénine et le 75e anniversaire de la victoire dans la grande guerre patriotique.

Parmi les tâches immédiates du parti figurent la formation du Front patriotique populaire et la lutte pour l’adoption d’un certain nombre de lois visant à développer les principes démocratiques généraux de la République. Selon B. Litvinov, l’accomplissement de telles tâches permettra de libérer le potentiel du peuple de la République et d’accélérer la réalisation de la volonté du peuple du Donbass, fixée lors du référendum de mai 2014.

À son tour, Marianna Dunlop a informé le chef des communistes de la RDP du travail des communistes du FKP dans la défense des intérêts de classe des travailleurs français. Malheureusement, il existe actuellement des désaccords parmi les communistes français sur les méthodes et les formes de travail, en particulier sur la question des attitudes envers de nombreux migrants, est arrivé en France en provenance des pays belligérants du Moyen-Orient et d’Afrique. Les informations fournies par M. Dunlop ont suscité l’intérêt particulier de B. Litvinov au sujet du mouvement des « gilets jaunes » en France. Comme l’a expliqué Marianna Dunlop, ces manifestations ont été motivées par les exigences économiques en faveur d’une baisse des prix du carburant. Les demandes des participants ont ensuite été élargies à la démission de l’actuel président français, E. Macron. Le mouvement acquit rapidement une couleur politique. La base sociale des « gilets jaunes » est constituée par les couches inférieure et moyenne de la société, qui présentent au moins deux caractéristiques. L’un d’entre eux est la critique du capitalisme. L’autre est la demande de démocratie directe. La protestation populaire est soutenue par divers partis et mouvements politiques: de la gauche à la droite et centristes. On estime que sur les 42 exigences posées par les « gilets jaunes », les deux tiers précédemment nommés par les partis de gauche.

Le Parti communiste français a immédiatement commencé à parler du soutien total des idées du mouvement. Une semaine après le début des manifestations « Gilets jaunes », un congrès du parti communiste s’est tenu, au cours duquel un nouveau chef a été élu – Fabian Roussel. Mais il n’ya pas de dynamique positive dans le mouvement de gauche, malgré l’ambiance de protestation. Les raisons de ce phénomène sont nombreuses. L’un des principaux est la fragmentation des forces de gauche. Cependant, le mouvement des « gilets jaunes » s’est étendu à une douzaine de pays. Y compris en Belgique, en Pologne, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Canada, en Serbie et dans d’autres pays. Aujourd’hui, contre le mouvement des « gilets jaunes », la terreur policière augmente avec de nombreuses victimes et souvent des blessés graves.

La haine mutuelle croissante des parties adverses la persistance insensée des autorités dirigées par le président dans la poursuite d’une politique libérale anti-populaire, les attaques sans précédent contre les forces de gauche, le rôle inquiétant des médias, le fait de provoquer des tensions dans le pays – telle est la situation politique en France aujourd’hui. La brutalité policière est aujourd’hui caractérisée par de tels chiffres: parmi les manifestants blessés à la tête, 307 personnes, 24 personnes ont perdu la vue, 5 personnes ont perdu la main, jusqu’à 1 800 personnes sont arrêtées chaque semaine, 1 954 personnes ont été condamnées, dont 80% condamnées à l’emprisonnement, 1 personne tué à marseille.

A l’issue de la réunion, Boris Litvinov et Marianna Dunlop ont conclu que, pour former un avis objectif des citoyens français et de la RDP sur les processus en cours dans leur pays, il était nécessaire d’échanger plus intensément d’informations sur la lutte des communistes de la RDP et de la France pour les droits des travailleurs. Marianne Dunlop a déclaré qu’elle et ses camarades continueraient à travailler pour soutenir l’autodétermination du RMR et du LPR. Boris Litvinov a souligné que

la solidarité antifasciste internationale était la clé de la victoire des forces des travailleurs d’Europe et du monde sur le fascisme et du triomphe du développement socialiste sur Terre.

Juozas Juozovich Yermalavicius, vice-président du Conseil central de l’Union des partis communistes – le CPSU, homme politique soviétique et lituanien, docteur en sciences historiques, professeur, et Tatyana Desyatova, coordinatrice du comité de l’Inter-brigade du Comité de la ville de Moscou, ont présidé à la réunion.