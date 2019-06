La Chine, la Russie et l’Inde vont renforcer leur coordination

Le président chinois Xi Jinping (à droite), le président russe à Vladimir Poutine (à gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi se rencontrent en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon, le 28 juin 2019. [Photo / Xinhua]

Les dirigeants chinois, russes et indiens ont convenu vendredi de défendre le multilatéralisme et l’ordre international afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde, dans un contexte de croissance unilatérale et protectionniste.

Le président Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi ont promis de continuer à renforcer la coopération trilatérale lorsqu’ils se sont rencontrés en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon.

Au cours de la réunion trilatérale, ils ont eu des échanges de vues approfondis sur la situation internationale actuelle et les grands problèmes régionaux et mondiaux.

Xi a déclaré que la montée du protectionnisme et de l’unilatéralisme affectait gravement la stabilité du paysage mondial et avait un impact négatif sur l’ordre international, ce qui affectait grandement les marchés émergents et les pays en développement.

Beijing, Moscou et New Delhi devraient assumer la responsabilité internationale de préserver leurs avantages communs ainsi que les intérêts fondamentaux et à long terme de la communauté internationale, a-t-il déclaré.

Le président chinois a exhorté les trois pays à faire avancer la multipolarisation du monde et la démocratisation des relations internationales, et a appelé au respect de la Charte des Nations Unies et au multilatéralisme.

Il a appelé à la construction d’une économie mondiale ouverte favorisant un meilleur développement des pays émergents et des pays en développement, au renforcement de la coopération trilatérale dans les technologies 5G, les hautes technologies, la connectivité et l’énergie, ainsi qu’à la promotion de la libéralisation et à la facilitation du commerce et des investissements.

Les trois pays doivent également rester engagés dans la réforme de l’Organisation mondiale du commerce sur la base d’un consensus universel par le biais de consultations afin de remédier au développement déséquilibré et inégal de l’économie mondiale, a déclaré Xi.

Xi a appelé à un dialogue politique pour résoudre les points chauds, à des efforts communs pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et à une campagne concertée pour faire face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et la cybersécurité.

Poutine a déclaré que, dans la situation actuelle, les trois pays devraient rester fermement résolus à préserver le système international, l’ONU en leur centre, et demeurer opposés aux sanctions unilatérales.

Modi a déclaré que le maintien du multilatéralisme, des lois et des règles internationales était conforme aux intérêts communs des trois pays. Il a souligné la nécessité d’une communication trilatérale dans les domaines de la réforme de la gouvernance mondiale, de la sécurité régionale et de la lutte contre le terrorisme.

La Chine, la Russie et l’Inde ont fait entendre leur voix unie sur les grandes questions internationales lors de la réunion des dirigeants, a déclaré Wu Jianghao, directeur général du département des Affaires asiatiques du ministère des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse.

Compte tenu de l’incertitude et de l’instabilité de la situation mondiale, Xi a déclaré que la réunion fructueuse entre les trois dirigeants (la deuxième réunion de ce type en sept mois) avait injecté de la stabilité et une énergie positive dans la situation internationale.