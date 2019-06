Gennady Zyuganov dans une interview avec TASS: Je n’ai pas honte de ce que j’ai dit il y a 10 ou 20 ans

Le dirigeant du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov, a parlé dans une interview accordée à TASS, qui coïncidait avec son 75e anniversaire, de ses succès et de ses regrets, de sa perception de la religion et des processus mondiaux, et a également répondu à des questions concernant les élections de 1996 et les relations avec le président russe Vladimir Poutine.

– Gennady Andreevich, c’est votre anniversaire. Vous, avec la sagesse acquise au fil des ans, pouvez désormais apprécier certains moments de votre vie. Que regrettez-vous et qu’avez-vous fait de mieux?

– Je regrette surtout de ne pas avoir sauvé le pays, même si je ne pouvais le faire. J’étais le plus jeune second secrétaire du pays, je n’avais même pas 30 ans. Passé par une école rare. J’ai ressenti la tragédie imminente de l’effondrement de l’URSS. Partout se multipliaient les points chauds, j’ai vu comment les processus destructeurs se sont développés dans le Caucase, en Asie centrale, dans les États baltes …

Je suis vraiment désolé que nous n’ayons pas créé le Parti communiste de la RSFSR auparavant. J’ai réalisé que Gorbatchev et son peuple nous trahissaient. Si nous avions réussi, nous n’aurions pas laissé le pays s’effondrer. Les Chinois ont réussi à faire face à Tiananmen. Et nous n’avons pas pu faire face. Le PCUS n’était pas un parti, c’était une crête, une verge, un système de pouvoir . Quand il a été détruit, il ne restait plus rien. L’anarchie est effectivement survenue dans les années 90. L’expérience unique de Primakov à la fin des années 90 a aidé le pays à s’éloigner du bord du précipice. Ensuite, après le mandat par défaut, nous avons soutenu le gouvernement de centre-gauche de Primakov-Maslyukov . Nous avons obtenu les meilleurs résultats socio-économiques pour l’ensemble de l’histoire post-soviétique. Et aujourd’hui, il existe des entreprises nationales uniques sous la direction de Grudinin, Kazankov, Bogachev, Sumarokov. Il me semblait que les autorités étaient conscientes de la nécessité d’étendre leur expérience de gestion à l’ensemble de la Russie, ces méthodes de développement qui ont apporté un succès énorme à ces fermes. Cela peut rapporter des milliards au trésor et contribuer réellement à la percée de l’économie russe.

Je suis fier que nous ayons réussi à conserver le gène rouge, fidèle à notre victoire. Je suis fier d’avoir huit petits-enfants, dont sept soldats et qui servent leur pays. Je suis fier d’avoir réussi à maîtriser un sujet très complexe: « La mondialisation et le destin de l’humanité ». Trois de mes livres qui lui sont dédiés ont été publiés. Et ils sont publiés dans toutes les principales langues du monde.

Je suis fier d’avoir réussi à parler devant tous les tribunes importantes de la planète, que ce soit les universités ou les parlements. Il était possible de rencontrer toutes les personnalités politiques influentes. Mais, comme disait Gagarine à l’époque, « une personne ne peut’être heureuse qu’avec son pays »

Et il est dans une situation difficile. Par conséquent, je ne peux pas dire que je suis pleinement heureux aujourd’hui.

– Permettez encore une question sur le fait que vous auriez remporté l’élection présidentielle de 1996. Quel sentiment aviez-vous? Pourquoi ne pas vous être battus ?

– Vous savez, cette version a été lancée deux ou trois ans après ces élections. Il a gagné – il n’a pas gagné – personne n’a pu calculer exactement ce qu’il en était. J’ai gagné l’élection dans la zone orientale, dans tout le sud, il y avait des réfugiés, de la pauvreté. Ils éprouvaient du desespoir. Ils ont voté pour moi, ils ont compris que je me battais pour les ouvriers et pour la justice. Pour Eltsine, il a été élu par grand centre industriel, le Nord, l’Extrême-Orient. Ceux qui ont succombé à la propagande ont continué à croire au mythe du pouvoir miraculeux du « marché libre » et à croire que le pays pourrait vivre uniquement en exploitant les ressources naturelles.

D’autre part, une nouvelle génération a voté pour Eltsine – oui, trompée, dupée, dupée. Et les gens qui ont voté pour moi étaient ceux qui avaient une grande expérience de la vie. Il était possible d’affronter cette génération. Mais ce serait irresponsable. Tout aurait abouti à une dure confrontation sanglante, à une guerre civile. Ca aurait été la pire option. Nous avons donc rencontré des personnes très expérimentées et compétentes. Nous avons discuté, pesé, puis nous sommes allés aux élections des gouverneurs. Avec mon soutien, plus de 40 de nos candidats les ont remportés dans différentes régions. Et ils ont montré de manière convaincante comment travailler pour le bien du pays. C’est un travail brillant: Kondratenko en Kouban, Starodubtsev en Toula. Donc, à mon avis, en 96, nous avons pris la bonne décision.

– Est-il possible de dire que vous ne savez toujours pas de quel côté était alors l’avantage des votes?

– Personne ne le sait, car tous les bulletins de vote ont été détruits en six mois. Et Ryabov, qui dirigeait la CEC, a été envoyé comme ambassadeur en République tchèque. J’ai longtemps et durement poursuivi les responsables de l’élection en justice à cause des violations commises lors de ces élections, mais je me suis rendu compte qu’il s’agissait tout d’abord d’une affaire très coûteuse. Deuxièmement, avec la structure du pouvoir, obtenir justice au tribunal était un gros problème.

– Quelle est votre relation avec Dieu? Es-tu un croyant?

– Je pense qu’une personne, comme l’État, repose sur quatre grands piliers. C’est la foi, l’espoir, l’amour et leur mère – la sagesse. Enlevez n’importe lequel de ces supports – et vous êtes zéro, vous allez vous effondrer et vous cliver. Je crains les gens qui n’ont pas la foi. Mais ma foi dépasse de loin les idées religieuses. Je crois en la Russie, en son peuple, je crois en la justice, je crois que nous allons tout surmonter. Je crois en l’intuition.

J’ai étudié tous les traités religieux. j’ai étudié la Bible et je le l’ai confronté au sermon du Christ, et je l’ai ensuite comparé au « Code moral du bâtisseur du communisme » de l’URSS. J »ai constaté que beaucoup avait été emprunté aux Saintes Écritures. J’ai étudié le Coran lors de la guerre en Tchétchénie. Un vieil homme m’a dit: « Fils, lis-le et malgré cette lecture – tu n’en finiras pas. » Et je suis absolument d’accord avec lui. J’ai étudié la Torah et l’hindouisme. Il existe un livre sacré de la Bhagavad Gita.

J’ai soudain découvert que la devise principale des relations entre les peuples était inscrite dans tous les livres saints. Cela ressemble à ceci: « Aime ton prochain comme toi-même ». Par conséquent, j’adhère au principe: traitez les gens mieux qu’ils ne méritent. Cela permettra une influence plus positive d’une part et d’autre part – d’éviter les conflits inutiles.

Quant au programme et à la charte du parti, j’ai insisté pour que la thèse sur l’athéisme en soit exclue. Nous avons eu un grand débat à ce sujet. Je ne peux pas dire que tout a été fait tout de suite. J’ai dû intervenir à plusieurs reprises et convaincre les gens que la liberté de conscience doit être garantie.

C’est le droit de chaque personne de croire. Certes, les partis doivent rester loin de ces idées , le parti a un programme, il existe une charte. Mais la liberté de conscience doit être garantie. À propos, nous avons un tiers des croyants dans le parti. Et ils ,e sont pas tentés par les autres partis. Un homme avec la foi se tient plus fermement sur la terre.

– Pour vous, par exemple, un croyant communiste, qu’est-ce qui est le plus important: la foi ou la politique?

– Je suis une personne de culture orthodoxe.

La Bible dit qu’il faut pouvoir freiner l’orgueil. Et quand un tel conflit survient, où vous êtes amenés à vous poser cette question, il vous suffit de trouver une solution raisonnable. C’est toujours possible. Ne poussez pas les gens avec ce que vous avez dans la tête: ceci ou cela

Dans de tels problèmes, je suis pour trouver une solution, il est presque toujours possible de la trouver, et elle sera acceptable.

– Que choisiriez vous exactement?

– Je choisirais la foi et la politique. Cela résoudrait ce problème noblement et raisonnablement. J’ai récemment écouté un membre du clergé de haut rang et j’ai été surpris de voir avec quelle désinvolture il a décrit l’époque soviétique. Quand les membres du clergé disent: « Ce n’était pas bien, ce n’était pas bien », je leur pose une autre question: « Es-tu fier de ton pays? » Ils disent: « Oui ». Quand avons-nous été les plus intelligents? Je réponds: à l’époque soviétique, et tout le monde le sait. Les Américains sont venus nous voir après le lancement du vaisseau spatial, ils ont été choqués. J’ai lu leur rapport sur la percée spatiale de l’URSS, qui occupait deux mille pages. Il contenait le chapitre « Ce que sait Ivan et ce que Johnny ne sait pas ». Ils sont arrivés à la conclusion que nous sommes beaucoup plus intelligents, plus éduqués. Bill Gates est devenu l’homme le plus riche du monde grace à 100 mathématiciens, dont 50 russes. Quand avons-nous été les plus cosmiques? À l’ère soviétique. En 1958, à l’exposition universelle des réalisations de l’économie nationale à Bruxelles, notre voiture GAZ Volga a remporté le Grand Prix de la meilleure voiture de tourisme. Notre compagnon, qui croyait en Dieu, était également reconnu comme un grand maitre de la technique. Le premier modèle de centrale nucléaire d’Obninsk a servi non pas à détruire, ni à brûler Hiroshima et Nagasaki, mais au monde entier. Qui en Europe a appelé les rues du nom de Stalingrad ? Ce sont les Européens eux mêmes qui les ont baptisé ainsi. Pour quoi? Pour notre victoire à Stalingrad.

Par conséquent, quand ils commencent à faire des reproches au gouvernement soviétique, je leur répond: « Que voulez-vous dire? » Quand ils osent dire du mal de Lénine, vous devez comprendre: ils ne lui ont tout simplement pas lu. Je leur dis: lisez son premier ouvrage « Le développement du capitalisme en Russie », et vous en aurez le souffle coupé. Il a prédit l’histoire du développement humain pour les 50 prochaines années. Et lui-même n’avait que 26 ans quand il a commencé à écrire cette œuvre et 29 quand il l’a terminée.

Je suis partisan d’une vision honnête de l’histoire. À ceux qui m’attaquent en discutant de ce sujet, je dis: « Allons-y: combien de pays dans le monde? Plus de 200. Combien de pays ont une histoire millénaire? Ils se comptent sur deux mainse. Combien de pays n’ont pas perdu leur souveraineté au cours des 500 dernières années? Seulement La Russie et le Royaume-Uni. »

Mais pour notre vérité, nous avons dû passer 700 ans dans des batailles et des campagnes pour notre vérité, notre langue, notre histoire, notre culture, nos traditions et notre foi de 1000 ans. Nous avons sauvé par trois fois l’Europe des invasions, nous l’avons sauvée de la destruction. Et d’un point de vue technologique, c’est à l’ère soviétique que nous avons été les plus avancés.

– Quelle est votre relation personnelle avec le président Poutine?

– Normal, nous travailons ensemble.

À propos, il rappelle toujours si je l’appelle.

Actuellement , par exemple, quand Xi Jinping est venu, j’ai été invité, pas d’autres chefs de parti. Nous l’avons rencontré. Toute ma jeune équipe a été formée en Chine. Comprendre sa brillante expérience et en tirer parti – c’est extrêmement important

J’ai approuvé le premier message de Poutine.Mais , je pense, nous nous sommes à nouveau enfoncés dans une ornière libérale. IAlors qu’en Chine, il existe une stratégie pour les décennies à venir. Et nous avons besoin de ça.

– Que pensez-vous de Poutine en tant que personne?

– Il est venu après Eltsine. Il a pris des mesures importantes pour renforcer l’unité du pays et sa souveraineté, afin d’assurer la sécurité. Sept ans plus tard à Munich, il a déclaré que nous avions notre propre stratégie, nos intérêts nationaux, notre propre langue, notre culture et notre histoire. C’est vrai. Mais nous devons défendre et soutenir dans le développement du pays. Nous devons tout faire pour qu’il n’y ait pas de crise, tout sans exception. Nous avons plus de ressources que nécessaire, beaucoup d’argent. Mais il est nécessaire d’avoir un programme de développement clair et clair.

– Pouvez-vous nommer trois de vos caractérisitques fondamentales?

– Je suis impérial. Je crois que notre invention la plus ingénieuse a été un État centralisé fort. Sans lui, nous n’existerions pas.

Je suis un collectiviste. Dans de tels espaces ouverts, on ne peut pas survivre sans efforts collectifs. En Europe, mon frère et moi-même pouvons construire une maison. Dans notre village, il faut au moins six à huit ouvriers pour déposer la première couronne de grumes. Nous sommes collectivistes par nature, nous sommes nés dans cette plaine et obligés de l’être.

Et par nature je suis un enseignant et un collectionneur. J’aime apprendre, collecter des idées, des faits. Je suis heureux d’avoir récemment publié une collection, Au service du peuple, en deux volumes. J’ai aidé à la préparer et je n’ai pas eu à jeter un seul paragraphe. Je n’ai pas honte de ce que j’ai dit il y a 10 ou 20 ans. La seule chose qui est amère et insultante, c’est que tout ce qui est négatif est devenu réalité, comme je l’avais prévu. Par profession, je suis mathématicien et philosophe. Et je comprends l’importance de l’analyse globale, de la capacité de voir la perspective à long terme.

– Gennady Andreevich, est-ce que tu aimes être à à l’étranger?

– Je n’aime pas me reposer à l’étranger alors que j’ai voyagé dans 80 pays. j’aime visiter, mais je reste à la maison.

Bien quil ne soit pas question de repos ! Ici en septembre auront lieu les prochaines élections régionales. Donc, en été il n’est pas question de détente . D’ailleurs dans le sens habituel du terme, je n’y arrive pas, j’ai toujours ç faire. Et la plus fréquente de mes occupation est d’écrire, de comprendre, de marcher, de penser, de consulter, en général.

J’aime beaucoup la Crimée, mon père s’est battu là-bas. Maintenant que j’ai terminé le projet du monument à Potemkine avec mes amis, tous les membres de la Douma ont répondu, il y aura un bon monument. Potemkine maîtrisait tout le sud de l’empire russe. Beaucoup sous-estiment sa contribution. Si Pierre le Grand a ouvert la première fenêtre au nord, lui Potemkine l’a fait au sud. Près de huit millions de Slaves ont été réduits en esclavage dans les ports de la mer Noire. Et dès qu’il a maîtrisé la Crimée – cette honte a pris fin. Suvorov lui a montré la baie du nord, où Sébastopol a été fondée. Je considère Potemkine comme l’un des hommes d’État les plus brillants de notre État.

Kislovodsk, le Caucase du Nord m’est très cher. J’ai grimpé six fois l’ Elbrus, parcourant toutes les routes de Dombai, les gorges de Tsei. Vous y imaginez 14 montagnes semi-fourragères de 4 km de hauteur? C’est un endroit incroyable.

J’aime les abeilles, j’ai un grand rucher. Tout notre clan était engagé dans l’apiculture – grand-père, père et ses frères. Les abeilles ne vivent qu’avec des gens consciencieux et propres, et le miel est le meilleur produit sur la planète.

– Vous avez huit petits-enfants. Participez-vous à leur éducation et quel genre d’avenir voulez-vous pour eux, par qui les voyez-vous de profession?

– Un pays peut être qualifié de sûr s’il est bon pour les enfants, les femmes et les personnes âgées. Le pays a un avenir digne, s’il est bon pour un travailleur, un paysan, un enseignant, un médecin, un ingénieur, un scientifique, un militaire. Si ces sept professions principales qui définissent tout sont bien rémunérées, nous avons des spécialistes professionnels et cools. Par conséquent, je souhaite tout d’abord que les petits-enfants tirent le meilleur parti de nos traditions.

Nous avons de grandes traditions familiales. Il y a dix enseignants dans notre famille, leur ancienneté totale est de près de 300 ans.

Notre famille a toujours entretenu les abeilles toute notre vie, nous sommes fiers de nos jardins et de nos fleurs, nous avons une excellente bibliothèque. Je veux que mes petits-enfants connaissent, étudient, honorent et soient des personnes très dignes. Il est impossible de former une personne s’il ne se développe pas dans le travail . C’est pourquoi, dès mon enfance, j’ai forcé mon fils et ma fille à travailler, je fais de même avec mes petits-enfants.

Mon petit-fils aîné est diplômé de l’Université d’Etat de Moscou. Il est député à la Douma de la ville de Moscou. Le prochain, Mikhail, est un grand spécialiste, il assemblera toutes les voitures avec ses mains. S’il voit un fer cassé ou un autre équipement endommagé, il ne se calmera pas avant de l’avoir fait. Temka a appris le chinois, est actuellement en stage à Pékin et je suis sûr qu’il aura un bel avenir. Les autres poursuivent des études, Ivan a annoncé aujourd’hui avoir achevé avec succès cinq années d’études secondaires. Pour moi, l’essentiel est qu’ils soient intelligents, en bonne santé et honnêtes.

– Ils choisiront quoi faire dans la vie?

– Vous savez, j’ai parlé à Oxford, à la Sorbonne, j’ai vu les meilleurs plans être préparés en Angleterre, en France, en Amérique, en Chine … L’essentiel est d’apprendre à une personne à apprendre. S’il sait comment faire cela, il doit étudier toute sa vie, se recycler tous les cinq ans, sinon il ne s’en tirera pas. S’il le réalise, tout sera en ordre. C’est une tâche difficile – apprendre à apprendre, apprendre à écouter et à entendre les gens. Mais j’essaye.

– Toute une vague de crises a balayé le monde: une crise en Ukraine, une crise au Venezuela, des crises à différents points de l’espace post-soviétique. Quelle est, à votre avis, la raison et la nature fondamentale , pourquoi cela se produit-il? Où en est la Russie?

– J’ai préparé une note à l’intention des dirigeants du pays sur 12 crises du capitalisme pendant plus de 200 ans, en expliquant leur origine, leur développement et leur traitement.

Au siècle dernier, il y a eu deux crises systémiques: tout a commencé à s’effondrer – économie, finances, politique et personnel. L’un d’entre eux s’est terminé avec la Première Guerre mondiale et le Grand Octobre nous en a retirés. Woodrow Wilson a déjà préparé un plan pour diviser la Russie en 20 parties afin de liquider notre pays et Lénine l’a sauvée. Il a lancé un appel à tous les officiers, 86 000 membres de la Garde blanche, des officiers tsaristes se sont rangés du côté des bolcheviks et sont allés se battre pour la Russie soviétique. Personne ne pensait que cela serait possible.

D’une autre crise, le monde a sorti notre victoire en mai 45. Si les fascistes nous battaient, la nouvelle année commencerait avec la naissance de Hitler.

Maintenant, la crise systémique reprend son élan, elle se répand dans le monde entier: en Amérique et en Europe. Dieu seul sait comment nous en sortirons. Les deux précédentes se sont soldées par des guerres mondiales. Sur l’écran, tout le monde parle d’armes nucléaires, sans savoir ce que c’est.

J’ai essayé toutes sortes d’armes modernes: nucléaires et chimiques. Et ici, ils parlent d’armes nucléaires, sans se rendre compte que leur utilisation mettra fin à la vie sur Terre. Quand j’entends ces conversations irresponsables, je me signe et dis: « Que Dieu nous garde ».

Le monde a eu l’occasion de se développer différemment – plus harmonieusement, d’une manière plus civilisée. Les meilleurs esprits de l’humanité ont constamment soutenu qu’il en avait besoin. En 1992, le Forum mondial sur le développement durable s’est tenu à Rio de Janeiro. Ensuite, nous avons préparé une résolution sur la justice des relations entre États, de sorte que les idées les plus progressistes, la science et l’éducation, deviennent de plus en plus la propriété de masses non privilégiés, la propriété universelle. Mais pour cela, il était nécessaire d’envisager des dépenses gigantesques, non pas à des fins militaires, non pour développer de nouveaux moyens d’exterminer les gens, mais pour le développement de l’homme, de son âme et de son intellect. La chose la plus curieuse est que presque tout le monde était prêt à signer une résolution de ce forum. Mais les Américains ont dit non, maintenant c’est nois qui allons prendre toutes les décisions clés dans ce monde. Et voici les résultats: la Yougoslavie détruite, l’Iraq étranglé,

– Comment s’en sortir? Avez-vous une recette?

– Dans l’histoire de l’humanité, il existait deux exemples remarquables de résolution de tels problèmes: la modernisation Lénine-Staline et les réformes de Deng Xiaoping et de Xi Jinping.

Soyez fort, intelligent, réussissez, et personne ne vous touchera.

Je ne vous cacherai pas, je m’inquiète pour l’avenir de notre pays et de la planète entière. Il y a une contradiction grave qui fait que nous ne pouvons pas échapper r à de gros problèmes. Cela consiste en ce que le niveau de problèmes auquel nous sommes confrontés est en avance sur la qualité du personnel dont dépend la gestion politique et économique. Cumuler des problèmes qui nécessitent des solutions intelligentes et rapides. Il n’y a pas encore de telles solutions. Cela m’inquiète beaucoup.