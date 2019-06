Des nouvelles de Marianne

Bonjour Danielle

Merci pour le cadeau ,

C’est très émouvant

Merci aussi pour tous tes textes sur le blog

J’ai eu toutes les rencontres que j’avais annoncées mais je n’ai pas fini de mettre à jour mes notes

Je le fais par petits bouts quand j’ai une minute

Le travail est très intense et le rythme même pour les membres ordinaires du groupe est éprouvant

Dans les deux capitales nous avons dormi au maximum 5 heures par nuit, à commencer par les fameuses nuits blanches de Leningrad, retour à l’hôtel à 3 h du matin etc

Et avion de nuit Moscou Krasnoiarsk à une heure du matin

Et enfin cinq heures de décalage horaire à absorber

Ce matin nous partons avec le groupe de marcheurs pour une randonnée de 18 km le long du Baikal

Comme tu peux comprendre j’ai très peu de temps à moi, je suis sans cesse sollicitée, consignes pour le groupe, la banque la poste la pharmacie les souvenirs les éclaircissements sur la vie dans le pays.

Heureusement le voyage a été bien préparé en amont et les gens sont relativement disciplinés. Parfois nous avons un guide local en français, certains sont excellents.

marianne Dunlop

quelques commentaires pour les lecteurs qui ignorerait que Marianne dirige un voyage collectif sur le transibirien: Moscou-Pekin avec des haltes, en ce moment où elle nous envoie de ses nouvelles du lac Baïkal; j’en profite pour l’illustrer par une fhoto de notre ami Patrick Masson, dit Pym qui l’a prise sur le lac baikal dans un récent voyage.

en ce qui concerne le « cadeau auquel elle fait allusion je lui avais envoyé pour elle et pour les camarades du KPTFil s’agissait fu texte cubain sur le socialisme :

https://histoireetsociete.wordpress.com/2019/06/25/cuba-cest-beau-detre-communiste-meme-si-ca-cause-des-maux-de-tete/?fbclid=IwAR210rty3kGeK-uYqzGI4NutE7FVQI4Jw5uVLoqaJwWHHwosnX67CWrBKAc

je suis ravie de voir qu’elle prend des notes, presqu’aussi ravie que quand j’avais réussi à faire partager à mes étudiants l’idé de tenir leur journal pour vaincre la hantise de l’écriture. Mais bien sûr j’attends beaucoup de ces notes…

danielle Bleitrach

