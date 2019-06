Je voudrais vous parler de l’écriture d’un livre et ce que cela représente. Sans avoir hélas le génie de ceux dont je vais parler, il m’arrive d’éprouver des affres assez semblables aux leurs. Je pourrais m’étendre – je le ferais sans doute dans des débats et autres articles- sur en quoi ce livre peut contribuer à nous éclairer sur ce que nous avons vécu, et donc en sortant les cadavres du placard, nous aider dans la construction du futur, mais dans cette touffeur estivale, je voudrais m’attarder sur ce qui pousse à écrire. Ce qui devrait nous permettre de mieux comrendre l’apport de certaines oeuvres, leur fondement anthropologique qui est toujours une victoire sur la mort comme toute représentation dans notre destin commun.

Je ne revendique pas le fait d’appartenir à ces gens-là, mais peut-être celui d’éprouver avec empathie ce qu’ils ressentent et cherchent, je me sens plus un médiateu très ou plutôt trop cvonscient des obstacles auxquels elle se heurte et c’est cette sensibilité à mes échecs qui me fait partager ce que ces gens-là ressentent..

C’est comme en musique, je n’ai aucune oreille, je chante faux, et je subis tous les malheurs de ceux qui ont l’oreille absolue, les sons en boucle, les aigus, la vulgarité de certains airs, le bruit qui m’envahit et m’interdit certains centres commerciaux ou terrasses de bars, bref j’ai les inconvenients avec un minimum d’avantages. Le contraire de ma passion pour le visuel qui fait de moi une adepte des salles obscures, des arts vivants et même aujourd’hui où de fâcheuses lombaires m’interdisent la station debout immobile, j’oublie tout devant des tableaux. Je partage donc aisément les éblouissement d’Aragon devant Matisse ou Godard. Même si je suis très fâchée contre ce dernier depuis que j’ai vu le dernier Varda avec JR et le chagrin de cette dernière quand Godard la laisse devant sa porte, les dernières images ou Agnès se retrécit comme un petit fruit tombé de l’arbre. Je m’identifie que trop à Agnès pas seulement à cause de l’âge mais parce qu’il la snobe au moment où elle tente de survivre à la perte des êtres aimés et peut-être à celle de la force de la créativité par une aimable récréation. Le calviniste ne laisse rien passer.

Donc tous les créateurs que j’ai rencontrés ont très vite compris que je savais… et comme de surcroît j’avais le bon gout de ne présenter aucune concurrence, ils ont apprécié mon jugement. Aragon en particulier savait que j’étais en totale empathie avec sa souffrance: ce qu' »il faut de sanglots pour une air de guitare »… Ce n’est pas tout à fait le cas des acteurs, eux ce sont des athlètes des sensations et des sentiments, ils doivent être à la fin une page blanche sur laquelle s’imprime le sens d’un film, d’une pièce de théâtre, de ce que veut ou veulent des auteurs.

Mais revenons en à l’écriture, c’est la capacité à exprimer le désir… Ici l’exemple choisi par son caractère extrême est celui de Virigina Woolf. On sait qu’elle souffrait de troubles bi-polaires et un livre était entamé dans le bonheur de l’exaltation mais sa fin, son envoi à l’éditeur coîncidait avec la chute. Et là les démêlés avec le malheureux éditeur traduisaient tous les mécomptes de l’entreprise. Au point qu’elle et son mari ont fondé une maison d’édition. Cela n’a pas suffi puisqu’elle s’est suicidée.

Sans atteindre ni le génie lucide sur l’écriture que fut Virginia Woolf, je crois que l’écriture d’un livre correspond toujours à quelque chose de ce type, surtout si on ose écrire pour exprimer l’indicible ou ne pas le retenir totalement. Ce qui faisait dire à Hegel à son ami Hölderlin, foudroyé, qu’il avait osé tel Promethée aller chercher ce que les dieux interdisent aux humains. Le temps de l’écriture correspond à cette quête, à l’espoir de le réaliser. Quel en est le but: tout simplement l’amour. Je veux dire que l’amour est l’expérience humaine qui se rapproche le plus de ce qu’on espère alors. Là c’est bien sur Aragon auquel on pense, la manière dont il sut nous conduire jusqu’à l’amour entre deux êtres, l’amour de la patrie, de sa langue comme chemin vers l’universel, la politique magnifiée jusqu’au sacrifice de tout, plus rien n’importe que cela. C’est d’ailleurs ce que je tente de faire partager dans mon livre le concernant et le manque de cela prend l’allure de la démence.

Oui mais le livre n’est jamais cela et là je pense à Bruno Schulz qui a si fortement exprimé son désarroi devant l’incapacité à réaliser. On comprend alors que le LIVRE dont il parle est à la fois, la Thora, l’ancien testament juif et cette expérience qu’il eut enfant dans la cabane avec ses waters ou des morceaux de papier journal étaient accrochés à un S en fer, l’enfant proche de l’adolescence avait découvert dans un des feuillets la photographie d’une écuyère de cirque, bottée, avec un fouet et des longs cheveux aussi luisants et vivants que des serpents. le livre qu’il écrivait, les dessins qu’il réalisait n’étaient jamais la hauteur ni de l’extase massianique ni de l’émotion devant la photo. Pire encore on s’aperçoit comme lui qui vécu en ermite et mourut dans le ghetto polonais où il peingnait les murs d’une maison d’un SS qui appréciait son art, une matière de survie qui ne lui sauva pas la vie. Pas plus que l’écriture ne vous sauve de l’incompréhension des autres à commencer par ceux qui vous entourent et dont l’éditeur n’est que l’abominable symbole. Quel que soit par ailleurs la manière dont agit l’éditeur, ce n’est pas lui, c’est son rôle. Il vous dépossède comme l’accoucheur arrache le bébé au ventre maternel et vous laisse à votre chute dépressive en murmurant vaguement, « C’est un beau garçon », mais on sent bien que c’est machinal et on sent bien que ce n’est que le début du profond désaveu qui va accueillir ce que vous avez arraché à vos tripes.

La seule manière de survivre à cet état dépressif c’est la paranoïa, puisqu’il n’aime pas ce que vous avez engendré, qu’il ne vous apporte pas immédiatement cet amour, cette capacité à relayer votre désir, le monde est mauvais ou comme me l’écrivait Aragon: « le monde est petit ma grande, on nous fait plus ou moins dire ce qu’on croit »

Seule la lettre d’amour peut avoir une réponse immédiate à la hauteur de ce qu’on attend. Et pourtant l’amour ne saurait suffire à personne, c’est un enfermement abominable comme l’a décrit Cohen dans la belle du seigneur, lui aussi cherchait le livre.

Autre chose à explorer : le rapport de l’écriture à l’érotisme, là les expériences d’acte machinal sont multiples, à commencer par Simmenon qui s’est longuement exprimé là-dessus… mais reste à explorer la relation humaine entre la main et la pensée dans lequel l’acte créatif fait exploser les cloisonnements de classe officiels entre travailleurs manuels et intellectuels par le corps désirant et délirant. les chemins de la liberté et un jour il faudra bien que les êtres humains plongent dans le coeur même de ce qui les meut.S’ils ne le font pas c’est la fin de l’espèce, c’est ce qu’a très bien exprimé la dialectique de la raison d’Adorno et Horcqueimer. Ils ont prolongé la réflexion de Walter benjamin: alors que l’être humain parait proche de s’émanciper de la vieille malediction du travail au lieu de déboucher sur la liberté on atteint la pire des barbaries, à savoir le nazisme.

Ce qu’ils remettent en cause c’est la manière dont est produit à partir des Lumières, le sujet occidental, l’entrepreneur de ses propres oeuvres. Ils le comparent à Ulysse celui qui raisonne et qui se fait attacher au mat du navire tandis que les rameurs ont les oreilles bouchées par de la cire pour lui-même entendre néanmoins le chant des sirènes alors que ceux qui font avancer le bateau sont sourds. Le sujet occidental est ainsi clivé entre raison et sens et cela mène à la barbarie, plus on va vers la raison dans de telles conditions, plus l’irrationnel grandit. Là intervient l’apport de hegel qui non seulement dépasse l’opposition mais l’intègre à l’histoire avec ses propres apories.

Il arrivera un temps où chacun se confrontera à cela et il n’est pas loin, pour le moment ceux qui l’empruntent ressemblent plus ou moins au héros de Buchner: Lenz qui va à travers la montagne avec sa folie. Le plus beau texte de langue allemande pour moi.

Marianne parce qu’elle a une passion pour les langues sait tout cela, mais elle ne veut surtout pas emprunter ce chemin et ce jusqu’à la caricature. Elle refuse d’écrire la moindre ligne, alors que sa syntaxe, son orthographe sont bien meilleurs que les miens et qu’elle exprime les choses d’une manière si limpide qu’elle va tout droit à la compréhension. C’est elle, alors que je lui faisais remarquer le fait qui m’a donné un début d’explication, d’abord par ce qu’elle est une sorte de Peter Pan qui ne supporte pas la haine humaine et ensuite par la réflexion qu’elle m’a faite sur le statut de l’écrivain en Union soviétique. Un correcteur lui était attaché et il pouvait écrire comme cela lui chantait y compris en phonétique comme madame de Sévigné. Là il y avait encore quelque chose d’essentiel, le rôle du correcteur et plus généralement du traducteur, Walter benjamin a écrit là-dessus un texte fondamental. personnellement j’ai toujours tenté d’écrire des livres à plusieurs à la fois pour attenuer le choc dépressif et paranoïaque de la chute mais aussi pour la joie du rebondissement permanent au moment de l’écriture. mais il est très rare d’avoir des gens qui partagent votre rythme et vos désirs et qui avec un sadisme inconscient n’en profitent pas pour tenter de prendre leur revanche sur la vie et tenter de vous soumettre..

Un jour, j’ai entendu Paul Laurent (le père de Pierre) avec sa gouaille habituelle dire à propos des intellectuels et des créateurs: « Ils sont comme des araignées qui ont besoin de sortir leur toile et ils tueraient père et mère pour y arriver ». C’est vrai et c’est faux parce que le problème n’est pas dans le fait de tisser sa toile, ça c’est plutôt un soulagement, c’est dans le déplacement, partir de soi et l’oubli de soi pour atteindre le cri universel, c’est la où est le miracle et la souffrance de ne pas être compris ce qui est le signe du vrai et du juste de l’effort, toujours attendu et jamais atteint. Je pense qu’il y a au moins un critère de l’atteinte du juste et du vrai, c’est quand s’équilibrent l’imitation et l’invention, mais c’est une construction, en fait cela s’entend, se perçoit et percevoir s’apprend aussi. Il y a les faux semblants de la gloire et de la notoriété, le passage sur les plateaux de télé mais cela n’assouvit rien, au contraire et cela attise les concurrences mortifères. C’est la médiocrité assurée que celle qui est incapable d’atteindre « le mentir-vrai », celui ou parait s’apaiser l’angoisse dervant un destin commun auquel vous pouvez contribuer.

Dans le fond, c’est l’espérance quasi messianique d’un temps où nous affronterons tous ensemble cette émancipation humaine qui m’a motivé et continue de me motiver à être communiste, ce temps sans cesse retrouvé ou passé et futur se confondent non pas pour replonger dans son ego mais pour faire que cela soit le chemin de l’universel pour tous. Il m’a semblé et je le crois toujours que les communistes étaient ceux qui faisaient de la politique, un art très particulier, celui qui dépassant les jeux de pouvoir, de concurrence dans des « élites », tentaient au contraire d’élaborer une intervention des « masses », de la foule à l’intervention consciente, une avbant-garde sollicitant sans cesse d’autres avant-garde de la science des arts pour un but collectif qui reste à devenir. A ce titre comme le dit un des derniers textes cubains que j’ai publié, le socialisme, le vrai est un gigantesque cachet d’aspirine pour soigner les maux de tête du communisme.

Danielle Bleitrach

Publicités