Élections législatives anticipées en Grèce du 07/07 : le Parti Communiste grec (KKE) à l’offensive !

« Il existe une autre voie sûre pour la classe ouvrière, pour notre peuple! La société peut exister sans les capitalistes, peut mettre en mouvement la production, organiser les services sur la base d’autres relations sociales, [mettre en œuvre] le socialisme.

C’est cela le plan du KKE qui peut être réalisé. Les changements dont la classe ouvrière, les paysans petits et moyens, les travailleurs indépendants et les scientifiques ont besoin viendront de la base ; avec une organisation forte et de lutte partout ; en construisant leur Alliance sociale ; en se joignant au KKE, indépendamment des différences individuelles.