Tout ce que veulent les Etats-UNis c’est forcer la Chine à renoncer à sa dignité et à sa souveraineté et à ne réaliser son développement que par le sacrifice de ses ressources et de son environnement et ce n’est pas en cédant que la Chine évitera la tempête, une leçon politique au-delà d’une guerre économique dont la planète entière va faire les frais au nom du sacrésaint leadership américain (note de Danielle Bleitrach)

Depuis le début des frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis, certaines personnes se sont exprimées pour dire que la Chine devrait faire des concessions si elle veut gagner plus de temps pour son développement. Cette idée est aussi ridicule que naïve.

Les tensions commerciales entre les deux pays ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent et ne concernent même pas uniquement le commerce proprement dit.

Les données montrent que les États-Unis ont largement profité du commerce bilatéral, tandis que la Chine en a profité au détriment de ses ressources humaines et de son environnement.

Quelle est la cause fondamentale du différend commercial actuel ? La raison en est que les États-Unis veulent forcer la Chine à faire des compromis sur des questions relatives à ses intérêts fondamentaux. Ces intérêts fondamentaux se réfèrent au développement de la Chine axé sur l’innovation, ce qui signifie qu’elle doit réaliser sa croissance économique en s’appuyant sur des innovations de pointe plutôt que sur une main-d’œuvre bon marché et sans sacrifier ses ressources environnementales.

Dans ce contexte, la Chine va-t-elle tenter de gagner du temps nécessaire à son développement en faisant des compromis ? La réponse est clairement non.

L’Oregon, un État de la côte ouest des États-Unis, est un paradigme de la protection de l’environnement. Il a atteint cet objectif en exportant 90% de ses déchets vers la Chine.

Les États-Unis n’ont pas donné d’alternative à la Chine. Tout ce qu’ils veulent, c’est forcer la Chine à renoncer à sa dignité et à sa souveraineté et à ne réaliser son développement que par le sacrifice de ses ressources et de son environnement.

C’est ce qui explique que, derrière la querelle commerciale, il y a l’intention des États-Unis d’étouffer le développement de la Chine.

Les États-Unis veulent être un leader permanent dans le monde et ce n’est pas en faisant des compromis que la Chine évitera la tempête.

L’histoire prouve que faire des compromis ne conduit qu’à de nouveaux dilemmes.

Lors de précédentes tensions commerciales entre les États-Unis et le Japon, le Japon avait fait des concessions. Avec pour résultat que sa stabilité politique et son développement économique ont été compromis, les réformes structurelles ayant été suspendues et les entreprises de haute technologie gravement atteintes.

La Chine, avec ses 1,4 milliards d’habitants, est la plus grande base manufacturière du monde. La modernisation industrielle et l’innovation de haute technologie sont essentielles à son développement économique. La Chine doit laisser plus de ressources à ses descendants en protégeant l’environnement et en récoltant les fruits d’une plus grande ouverture.

Ce sont ses intérêts fondamentaux et jamais elle ne les abandonnera.

La seule façon pour un pays de gagner une guerre est par le développement et non par le compromis.

Pour parvenir au développement, la Chine ouvrira ses portes plus largement au monde et se battra jusqu’au bout.

Quant à ceux qui se bercent d’illusions en pensant que la Chine fera des concessions, il est temps qu’ils fassent face à la réalité.

(Rédacteurs :Gao Ke, Yishuang Liu)

