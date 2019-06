Trump pousse l’Iran dans les bras de la Russie

MOSCOU – La Russie cherche à tirer parti des actions erratiques de l’administration du président américain Donald Trump lors de la dernière crise américano-iranienne pour étendre son influence au Moyen-Orient. Pour le moment, la Russie et l’Iran ont une alliance étroite, mais le maintenir sur le long terme peut s’avérer difficile.

L’administration Trump a envoyé des signaux contradictoires concernant l’Iran ces dernières semaines. La crise a commencé lorsque le conseiller américain à la Sécurité nationale, John Bolton, a annoncé le 5 mai que Washington enverrait un groupe de porte-avions dans le golfe Persique, et le 10 mai, des responsables du Pentagone ont annoncé le déploiement de batteries de missiles Patriot. Le 19 mai, après que la milice pro-iranienne aurait tiré une roquette qui aurait atterri près de l’ambassade américaine à Bagdad, Trump a tweeté une menace: « Si l’Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l’Iran. »

Cinq jours plus tard, Trump a annoncé son intention de déployer des avions de combat et 1 500 soldatsdans la région. Mais Trump a également prononcé quelques mots conciliants. « Pour le moment, je ne pense pas que l’Iran veuille se battre et je ne pense certainement pas qu’ils veuillent se battre avec nous », a-t-il déclaré. Puis, le 27 mai, Trump a exprimé son soutien à l’offre du Premier ministre japonais Shinzo Abe d’intervenir dans le conflit. Un haut responsable iranien était sceptique quant à la sincérité de Trump.

Les autorités russes croient que de telles menaces grossières sont suivies d’offres de négociation sont susceptibles de discréditer la politique de Trump sur l’Iran

et en contraste avec la leur. La Russie et l’Iran ont créé une alliance durable, selon Alexey Pushkov, membre de la chambre haute de la législature russe et proche allié du président Vladimir Poutine. Il a déclaré que la politique étrangère de la Russie s’allierait naturellement avec des pays, tels que l’Iran, qui subissent la pression du gouvernement américain. Il a décrit les relations russo-iraniennes comme un « partenariat pouvant évoluer vers une relation stratégique ».La Russie est en train de devenir une puissance dans la région. Moscou a des intérêts nationaux au Moyen-Orient et exige leur respect. La Russie cherche donc à maintenir les canaux pétroliers et gaziers ouverts au commerce russe, à lutter contre l’islam politique extrémiste afin qu’il ne se répande pas en Russie et à protéger ses bases militaires en Syrie. Ce que ces «intérêts nationaux» signifient en pratique peut être vu en Syrie.

En 2015, la Russie a envoyé des troupes aériennes et terrestres en Syrie – prétendument pour lutter contre le terrorisme. La Russie et l’Iran ont aidé à vaincre l’État islamique, Al-Qaïda et d’autres extrémistes. Mais ils ont également mené une guerre brutale contre tout groupe opposé au président syrien Bashar al-Assad. Les deux pays voient la possibilité de développer les gisements de pétrole de la Syrie, actuellement détenus par les forces américaines et kurdes.

En 2017, la Syrie a signé un accord pour agrandir une base navale russe existante et établir une base aérienne dans le pays. L’accord a une durée de 49 ans et peut être prolongé de 25 ans. La Syrie a accordé à la Russie l’ extraterritorialité , qui interdit aux Russes d’être jugés par des tribunaux syriens. Les bases fournissent à la Russie une présence militaire permanente pour projeter le pouvoir dans toute la région et un moyen de soutenir ses alliés, la Syrie et l’Iran.

La Russie a encore renforcé son influence régionale en signant l’accord nucléaire de 2015, qui permet à l’Iran de développer son énergie nucléaire tout en prévoyant des inspections intrusives interdisant la construction d’armes nucléaires. L’accord a été ratifié à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui a mandaté la levée des sanctions économiques liées au nucléaire contre l’Iran. Il y a un an, l’administration Trump s’est retirée unilatéralement de l’accord.

« Les résultats seront à l’opposé des intentions américaines. »

Selon des inspecteurs de l’ Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) , les États-Unis ont commencé à réimposer des sanctions sévères et unilatérales en août 2018. Ce mois-ci, le gouvernement iranien a lancé un avertissement aux signataires européens de l’accord: Allemagne et France. , et la Grande-Bretagne, ainsi que l’Union européenne. S’ils ne rétablissaientpas le commerce et les opérations bancaires habituels dans les 60 jours, l’Iran enrichirait l’uranium à un niveau supérieur, stockerait de l’uranium enrichi et de l’eau lourde et reprendrait les activités dans son complexe nucléaire d’Arak en faillite.

Washington estime que de telles actions réduiront le temps nécessaire à l’Iran pour produire suffisamment d’uranium pour finalement fabriquer une bombe nucléaire. Les experts russes voient la situation différemment. Ils font valoir que l’Iran cherche uniquement à faire pression sur l’Europe pour qu’elle lève les sanctions et entame des échanges commerciaux avec l’Iran, pas pour construire une bombe. Et si l’armée américaine attaquait l’Iran, même dans le cadre d’une soi-disant attaque limitée contre les installations nucléaires iraniennes, elle rassemblerait les Iraniens autour de son gouvernement, selon Vladimir Sazhin, spécialiste iranien à l’Institut d’études orientales de l’Académie de Russie parrainé par le gouvernement. des sciences à Moscou. « Les résultats seront à l’opposé des intentions américaines », a déclaré Sazhin à Foreign Policy .