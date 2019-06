ILS N’ONT PAS CHANGE ET ILS SONT TOUJOURS LA

Dites vous bien que ceux qui, au nom des communistes et d’une gauche dévoyée, ont été capables de soutenir Robert ménard contre Castro et le peuple cubain héroïque, ne changeront jamais. ils suivront toujours les campagnes de la CIA contre ceux qui nation, classe sociale, individu prétendent résister à l’exploitation. et ils le feront en prétendant représenter la liberté et les droits de l’homme comme ceux qui en 1974, encore couvert du sang du peuple chilien ont prétendu être les défenseurs des libertés contre le socialisme identifié au nazisme. Et l’ignoble identification se poursuit contre vous et avec leur aide, ce sont des « boulets ».

Ils ont soutenu le capital en Libye, en Syrie et aujourd’hui contre la Russie, la CHine, j’en passe et des méilleures… Ils ont vidé de sens l’indispensable lutte pour la paix.

Ce qui était alors en jeu sous couvert de « crise pétrolière » c’était une recomposition du capital et son assaut qui a débuté par le tiers monde et déferle sur nous aujourd’hui. Il y a toute chance que le capital utilise la crise climatique qu’il a provoqué dans le même sens, celui de toujours plus de profit, d’armes et de pression sur les peuples, si les communistes n’éclairent pas les enjeux, c’est pourquoi les mêmes poursuivent leur sale boulet.

Vous ne pouvez pas accorder la moindre confiance à ces gens-là ni hier, ni aujourd’hui.

Ils ont culpabilisé les communistes pour briser leur résistance et ils continuent tant que vous ne les aurez pas démasqués pour ce qu’ils sont.

Danielle Bleitrach

