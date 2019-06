que reste-t-il du socialisme du monde arabe? par Adlene Mohammedi

En Algérie, la (trop) lente mort du régime en place n’a pour l’instant pas poussé les groupes et les partis socialistes à s’unir et à proposer une véritable plateforme alternative.

Au Liban, les socialistes (ou anciens socialistes) ont fait des choix bien différents. Certains ont été attirés par Riyad et le clan Hariri (par exemple, le PSP de Joumblatt dont la position demeure changeante), tandis que d’autres ont fait le choix du Hezbollah et de « l’axe de la résistance ».

En Algérie, un certain nombre de formations socialistes (ou issues du socialisme) ont « modéré » leurs bréviaires et sont parfois allées jusqu’à soutenir le pouvoir en place, quand elles n’ont pas été tout simplement phagocytées par les services de renseignement.

Le PSP de Walid Joumblatt est un parti centriste. Les demandes de réformes structurelles, le panarabisme et la rhétorique en faveur de la justice sociale de Kamal Joumblatt ne sont plus d’actualité.

Ensuite, au sein même de l’OLP et de l’Autorité palestinienne, il faut bien admettre que le socialisme est plus que marginalisé.

Le socialisme arabe a pâti à la fois du sort du socialisme dans le monde et du contexte arabe. Le délitement du bloc communiste et le triomphe des idées libérales entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 ne pouvaient que trouver une expression dans le monde arabe.

Ce rôle prend une dimension militaire au moment de la guerre du Liban (1975-1990). Pendant cette guerre, les formations se réclamant du socialisme et du communisme (du PSP au Parti communiste libanais) font le choix de la solidarité avec les Palestiniens et militent pour une profonde modernisation du système politique libanais, marqué par le confessionalisme.

Après l’émergence du Baas, qui réussira – sous des formes concurrentes – à conquérir le pouvoir en Syrie et en Irak, c’est le président égyptien Nasser qui apparaît comme le parangon du nationalisme et du socialisme arabes après sa retentissante nationalisation du canal de Suez en 1956.

En dépit de cette distinction, le socialisme arabe partage avec le communisme « européen » une certaine méfiance à l’égard des structures et systèmes traditionnels : la religion (certes moins combattue qu’en Union soviétique et en Europe), la féodalité, la tribu, le patriarcat …

Michel Aflaq et Salah Eddine Bitar, fondateurs du Baas [résurrection] en 1947, promouvaient un « socialisme arabe » distinct du communisme (matérialiste et athée) et mis au service du nationalisme arabe (de l’unité).

La carte politique du monde arabe laisse peu de place au socialisme. À l’intérieur des sociétés arabes, le socialisme a indéniablement reculé et la rhétorique socialiste séduit moins. Mais évoquer sa disparition pure et simple serait hâtif

Adlene Mohammedi

Adlene Mohammedi est docteur en géographie politique et spécialiste de la politique arabe de la Russie et des équilibres géopolitiques dans le monde arabe. Il dirige Araprism, site et association consacrés au monde arabe. Il travaille, par ailleurs, sur la notion de souveraineté et sur les usages actuels du droit international