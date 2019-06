La fin et le moyens, pourquoi Melenchon ne m’a pas convaincue

Le discours de mélenchon dans sa présentation générale a manifesté ses qualités de tribun, essentiellement ses références culturelles et son art de se positionner à gauche à partir d’un susbstrat historique qu’il maîtrise comme ses « humanités ». Incontestablement il a du souffle mais Mitterrand aussi sans parler de Hollande dont les ennemis étaient la finance.Il est bien pauvre celui qui ne peut pas promettre n’est-ce pas ?

Une manière de voir si les promesses sont crédibles est d’analyser le parcours de celui qui les prononce et surtout les moyens qu’il se donne, les garanties démocratiques. Ce discours a été celui d’une reprise en main, est-ce qu’il a atteint son but ? C’est aux adhérents de la FI de répondre, mais qu’est-ce qui peut créer le consensus dans un « mouvement » dont Melenchon a volontairement marqué le caractère hétéroclite comme pour mieux lui donner vocation à être l’ensemble de la gauche, comment tenir compte de la diversité proclamée ? C’était moins évident en dehors du fifre et du galoubet qui comme dans Cyrano se joue aux soirs de la bataille: « écoutez les insoumis, c’est toute la France insoumise »

Ainsi quand on analyse les « moyens » qui sont les siens, en particulier l’organisation qu’il préconise on s’aperçoit que comme c’est flou, il y a un loup. Il affirme l’aspect « mouvement » et il précise les composantes, il y a même des communistes mais des communistes « insoumis ». Qu’est-ce que cela veut dire exactement? Qu’ils sont reconnus comme parti dans un « Front »? Pas du tout puisque la nomination des responsables peut se faire sans qu’ils soient consultés en tant que tels, les critiques à ce sujet étant balayées d’un haussement d’épaule… Je n’ai pas une folle sympathie pour Clementine Autain et sa copine Faucillon, et surtout je ne souhaite pas hériter de la première, mais … simplement cela confirme que Melenchon préconise une sorte de Front de gauche sous sa seule direction. Pas grand chose de nouveau donc; si ce n’est que c’est ce qu’elles voulaient et qu’elles l’ont eu …

Quand on manifeste la necessité du mouvement pour ne pas corseter l’expression populaire, ce qu’il a affirmé être le but de notre tribun de la plèbe et que dans le même temps on créé les conditions pour que la seule expression de la diversité soit celle de petits chefs ambitieux qui s’opposent pour mieux se poser faute de structure démocratique, on ne va pas très loin pour constituer une force de résistance et de reconquête face à une oligarchie qui divise pour mieux régner et qui comme il l’a justement montré tente toujours plus d’émietter la contestation populaire.

C’est cela qui personnellement m’a toujours rebuté dans son invite. Qu’on le veuille ou non le parti demeure infiniment plus démocratique que le mouvement. J’ai connu le temps où le pCF grâce à ses cellules en particulier d’entreprise favorisait l’expression de ceux qui n’ont jamais la parole, la classe ouvrière, les couches populaires mais aussi la fonction publique. Rien à voir avec les lieux de bavardage pour ceux qui savent parler tandis que les autres se taisent… Un instrument d’action en prise avec le terrain… Et un minimum de règles qui rendent supportable la nécessaire centralisation, alors que cela devient dans tous les autres cas « un cause toujours tu m’intéresses » et des décisions tombant d’en haut sans moyen de leur donner vie. L’adhérent est alors un simple exécutant et le lieu de décision celui d’une empoignade…

Quand je vois comment de toute part les médias aux ordres s’emploient à effacer jusqu’au mot communiste dans l’histoire comme dans la vie politique et offrent à la reprise en main de Mélenchon une après midi entière de diffusion de l’intégralité de son discours, j’ai comme un doute sur ce qu’ils cherchent en matière de division. Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi il faut effacer jusqu’au mot communiste, déformer l’histoire au point de nier l’apport de l’URSS et n’en faire plus qu’un repoussoir quitte à utiliser pour ce faire les sociaux démocrates et trotskistes, leur révisionnisme autant que la revanche de l’estrême-droite si ce n’est parce qu’ils ont peur de ce parti qu’ils disent moribond. Nous avons un acquis , des expériences dans ce domaine et si l’avenir ne doit pas être nostalgie du passé, celui-ci peut nous aider à éviter ce qui s’est avéré une erreur.

C’est parce que cette expérience démontre qu’il n’y aura pas de possibilité de convergence sans un ancrage dans ces couches populaires et cette classe ouvrière, que Melenchon comme les autres veut en finir avec le parti de la classe ouvrière et des couches populaires que l’on peut s’interroger. Autre chose est le fait que depuis au moins le COngrès de Martigues nous n’ayons en tant que PCF plus aucune assise dans la classe ouvrière et que la preuve est faite qu’il ne suffit pas de présenter des ouvriers même si c’est un bon départ, nous devons porter notre effort là-dessus. Mais en sachant aussi que tout mouvement sous les ordres d’une chef ira a contrario. C’est pourquoi je continue à affirmer que les communistes doivent recontruire leur parti avant de se préoccuper d’union de la gauche ou de Front de gauche avec melenchon. S’ils inversent la démarche, la preuve est faite que la division telle que la souhaite l’oligarchie qui nous gouverne se poursuivra, s’amplifiera y compris avec la montée de l’extrême droite qui est et demeure le mailleur atout de cette division.

Danielle Bleitrach

