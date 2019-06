Télérama; une bobo inculte s’attaque à Brecht sur le plan du courage politique

vioici ce que l’on peut lire dans le téléram de cette semaine du 22 au 28 juin 2019 sous la plume d’une certaine Fabienne Pascaud à propos de la vie de galilée, un drame de Bertolt Brecht mise en scène par Eric Ruf à la comédie française:

« Visionnaire et réformateur du théâtre et du regard critique qu’il offre sur le monde, Brecht brilla rarement lui aussi par son courage politique. Avoir vu interdire et brûler ses oeuvres lors du grand autodafé de mai 1933 avait dû pour jamais le terroriser. Emigré à Hollywood en 1941, il louvoya face aux commisions anticommunistes mises en place par le maccarthysme; il ne soutient pas non plus le grand mouvement ouvrier de 1953 à son retour en RDA. Tel gallilée, sa sagesse était autre: tenir , vivre, travailler dans l’ombre et le secret, le temps toujours trop bref qui reste ».

Ce texte immonde manifeste une telle méconnaissance de Brecht que l’on serait stupéfait qu’un comité de rédaction du pire des torchons ait osé le publier, alors Télérama..

Quel est pour cette ignare le symbole du coutage politique, Céline peut-être? Tout est à reprendre dans ves lignes elle n’a même pas perçu ce que Brecht dénonce et qui l’obsédera jusqu’à la fin de sa vie et qui le rend y compris injuste à l’égard d’Einstein, l’irresponsabilité des savants face à la bombe atomique … Oser dire devant le maccartysmequ’il louvoie alors que sa prestation est un chef d’oeuvre…sur 1953, elle n’a jamais entendu parler de la phrase de Brecht sur le comité central qui dissout le peuple? OUi mais elle incapable de comptrendre à quel point Brecht est antinazi et combien il lie Hiroshima et l’extermination nazie ( Comme Lang), c’est le prolongement… Et pour lui quel que soit ses défauts le socialisme reste pour lui comme pour Lukacs le grand rempart contre la violence destructrice du capitalisme…

Tout est à reprendre dans cette pochade qui se présente comme une « critique »… le travail de 5 ans que j’ai accompli pour écrire Brecht et Lang, lenazisme n’a jamais été éradiqué m’a permis un véritable travail sur Brecht à partir de son film avec Fritz lang les Bourreaux meurent aussi et me font me révulser devant ce révisionnisme sans rivage qui désormais fleurit dans notre presse avec des gens qui osent tout c’est même à cela que l’on mesure à quel point ils sont cons (1)…et nuisibles, les « salauds » sartriens »

Quand l’anticommunisme, le négationnisme devient la ligne éditoriale du consensus d’une presse qui s’affirme de gauche voilà ce qui en résulte.

et bien éveidemment elle détruit la mise en scène d’Eric Ruf, j’ignore ce qu’elle vaut mais c’est positif quand la critique vient d’une Fabienne Pescaud.

Danielle Bleitrach

(1) Bertolt Brecht et fritz lang, le nazisme n’a jamais été éradique. Lettemotiv editeur, 2015

