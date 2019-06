Des questions que l’on ne peut plus évacuer par la censure habituelle

le débat que j’espère aurour de mon livre – Le temps retrouvé d’une communiste- n’aura de sens que s’il permet à travers notre passé de poser les questions qui aujourd’hui me paraissent centrales pour avancer. Le témoignage de première main que j’apporte devrait permettre une véritable confrontation non pour le simple plaisir de l’affrontement mais pour enfin tirer bilan de l’expérience qui est la notre à nous communistes. Les idées que je pose ici brièvement n’ont rien de scandaleuse, le céritable scandale est qu’elles soient interdites, censurées dans le parti autant et plus que dans les médias bourgeois.Il ne s’agit pas de la censure d’une personne, il s’agit de la censure d’idées qui sont au centre des préoccupations actuelles(note de Danielle Bleitrach)

Ce livre apporte des précisions , des faits dont la plupart largement méconnsu sur les cinquante dernières années de la vie politique en France et dans le mouvement communiste international, il ne s’agit pas de « je » mais bien de « nous ». face au choix de Mitterrand, à la stratégie du programme commun, aux guerres coloniales, au rôle de la France, à l’eurocommunisme, à la chute du socialisme européen, à la résistance cubaine, etc…

D’abord disons que l’existence d’un parti communiste me parait essentielle. Tout a été essayé en le minimisant le détruisant et tout a conduit à une impasse

une social démocratie où avec ou sans participation gouvernmentale, il n’a aucun poids…

Une social démocratie à la Hollande ou Manuel Valls avec discours introfuctif pseudo révolutionnaire

Une social démocratie-mouvement type la FI ou Podemos qui se donne elle aussi l’objectif d’affaiblir le parti…

Alors parler d’union de la gauche sans poser la question d’un parti révolutionnaire qui en serait l’ossature, le vecteur du changement est une illusion. y compris quand l’on prétend comme Cohn Bendit et les autres lier anticommunisme et écologie.

On court à l’échec et prétendre à un sursaut national sans poser la même condition est un leurre qui débouche sur le fascisme alors qu’il est vrai qu’il ne peut y avoir de souveraineté populaire sans souveraineté nationale.

Que les masses françaises ne se soulèvent pas sur les questions internationales est une réalité qui à sa manière prouve l’état réel de notre peuple, puisque cela évacue une question aussi essentielle que la paix et le coût des expéditions militaires, la manière dont cela pèse y compris sur notre budget, sur le sacrifice exigé de nos services public. mais que des dirigeants communistes ignorent l’importance de ces questions internationales dans le perspective politique est la preuve de l’état réel de notre parti et la faible espérance de pouvoir le redresser si on accepte cette situation.parce que cela maintient l’adhérent dans la soumissio politique, fait de lui au meilleur des cas un militant désintéressé mais sans perspective.

Il faudrait un Fidel Castro et son équipe pour aller de l’avant, mais sans avoir une telle ambition il faut tout de même se rendre compte du degré d’alinéation dans lequel ce parti est.

S’il est clair que depuis 2014 il n’y a plus eu de représentation communiste électorale et que cela n’est pas le fruit du hasard.

S’il est clair que depuis le Congrès de Martigues l’organisation a été détruite systématiquement dans son rapport à la classe ouvrière ce qui fait qu’aux dernières européennes seul 1% de la dite classe a voté pour notre liste et que c »est la question principale à laquelle nous sommes confrontés alors que ceux qui ont liquidé le parti tentent de l »occulter, en profitant du fait qu’ils ont par suite de tricheries la majorité au Conseil national tanentent d’imposer la seule question de l’union de la gauche.

S’il est clair que l’effacement de notre parti a demultiples dimensions:

1) pas de candidature depuis des années

2) nous couper des préoccupations des couches populaires et de la classe ouvrière

3) transformer donc des questions aussi esseentielles que la nation et l’écologie en soumission au capital en gommant la dimension de classe. la souveraineté et la défense de l’environnement sans cette dimension de classe conduisent dans le premier ca à la subordination de fait à des fascistes comme Asselineau ou Chouard et dans le second cas aux intérêts des multinationales.

4) mais cette dimension de classe a besoin d’être pensée dans une contexte impérialiste qui est celui du capital aujourd’hui et là la coupure qui se poursuit est l’alignement sur la social démocratie qui elle même depuis la recomposition de 1974 agite ses grelots des droits de l’homme pour mieux suivre la politique de la CIA. la manière dont notre parti s’est divisé entre ceux qui voulaient s’aligner sur le PD et ceux qui voulaient s’aligner sur les traotskistes (ce qui revient au même) n’est que le mode de destruction d’un parti révolutionnaire dans son essence.

je ne crois pas que nous puissions avancer longtemps en éludant ces questions.

danielle Bleitrach

(1) en avant-^remière l’émission que radio galère a consacré à ce livre, je conseille en particulier la dernière partie sur l’eurocommunisme

