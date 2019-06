Ziouganov: Si nous nous affaiblissons, on nous étranglera!

Marianne avant de partir pour son périple: Moscou Pékin par le transibérien, aujourd’hui même, nous a envoyé cette traduction… J’espère qu’elle va revenir avec plein de choses pour notre blog… (Note de danielle Bleitrach)

Lors de la séance plénière du 18 juin, la Douma a adopté un projet de loi fédérale sur la suspension par la Fédération de Russie du traité entre l’URSS et les États-Unis concernant l’élimination des missiles à moyenne et à courte portée. La position de la faction du parti communiste à la Douma d’Etat a été exposée dans son discours par le président du comité central du parti communiste de la Fédération de Russie, Guennadi Ziouganov.

https://kprf.ru/party-live/cknews/186077.html

18-06-2019

ZiouganovGuennadi Andreevitch

Président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, chef de la faction du parti communiste à la Douma d’Etat de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie

– Chers collègues, un peu d’histoire. Le 24 juillet 1945, les travaux de la conférence de Potsdam s’ouvrirent. Lors de cette conférence, le président des États-Unis, Truman, s’est adressé à Staline et a déclaré que les Américains avaient fait l’expérience d’une super-arme. Comme il l’a rappelé plus tard: sur le visage de Staline, pas un seul muscle ne tremblait. «Il me sembla alors, écrit Truman, qu’il ne comprenait pas qu’une nouvelle ère de diplomatie atomique commençait ».

Mais Staline avait parfaitement compris. De retour à Moscou, il a invité l’auteur et le superviseur de notre projet nucléaire Kourtchatov, et lui a demandé combien il pourrait coûter. Kourtchatov a répondu: « Il semble que cela coûtera plus que ce que la Grande Guerre patriotique nous a coûté. »

Néanmoins, nous avons construit dix villes atomiques dans les conditions les plus extrêmes. Ce projet mérite aujourd’hui d’être approfondi et étudié, car nous sommes confrontés à des menaces que nous n’avons pas encore rencontrées.

Dans ma région natale d’Orlov, on labourait toujours avec des vaches, et cependant nous avons construit ces villes et créé des entreprises uniques. Des groupes ont été organisés dirigés par Malenkov, Voznesensky et Beria, qui ont immédiatement résolu le problème. Le financement était ouvert sans restriction. Le personnel scientifique, tout comme les services secrets, ont travaillé avec brio. Et, chose surprenante, presque tous les grands scientifiques nucléaires du monde ont soutenu ce projet.

Je me souviens que nous avions convenu, trois mois après notre victoire sur l’Allemagne, d’ouvrir un front à l’Est. Et nous avons rempli ces accords. Nous avons brisé l’armée du Kwantung en 18 jours. Mais, malgré l’inutilité de la chose, les Américains ont brûlé 250 000 Japonais, lançant deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

Nous avons testé notre bombe atomique en août 1949. Joseph Staline, lorsqu’il a décerné des récompenses pour la mise en œuvre du projet nucléaire, a déclaré: si nous avions été en retard ne serait-ce que d’un an, les cent premières bombes atomiques américaines nous seraient tombées sur la tête.

Aujourd’hui, nous ne devrions pas être surpris de ce qui se passe en politique internationale. La détente, dont nous parlons, n’a commencé que lorsque l’URSS a effectué son premier vol spatial, après que Leonov et Savitskaya soient partis dans l’espace, après qu’il est devenu évident que le pays disposerait de nouveaux matériaux et de nouveaux remèdes.

Nous avons atteint la parité nucléaire, au moment où la question n’était plus de détruire un pays 5 ou 10 fois. Cette parité a amené les Américains à s’asseoir à la table des négociations et à signer les accords les plus importants. Et ils les ont observés longtemps. Mais dès que nous nous sommes affaiblis, tous nos accords ont été rompus. Dans ce monde, seuls ceux qui sont forts, intelligents et sûrs d’euxsont respectés, en particulier des Américains.

Lorsque nous avons signé ces accords, le pays a produisait 20% de la production industrielle mondiale. Un tiers des passagers dans le monde volait à bord de nos Iliouchine et Toupolev. Une invention sur deux était née dans nos laboratoires et nos bureaux. Nous avions une armée splendide et une population patriotique.

Aujourd’hui, nous ne produisons même pas deux pour cent de la production mondiale et les capitaux fuient notre pays à un rythme fou. Nous investissons dans la science, l’éducation et les soins de santé deux à trois fois moins que n’importe quel autre pays prospère au monde.

Ces jours-ci, Silouanov présentera à la Douma d’Etat des propositions relatives à l’affectation de recettes budgétaires supplémentaires de près de 600 milliards de roubles. Mais seulement 125 milliards seront affectés à des projets. Et le reste servira à grossir le magot dans des pays qui nous menacent ouvertement. Il est difficile de s’imaginer plus grande folie! Par conséquent, nous pensons que toute diplomatie devrait reposer sur une base financière et économique puissante, sur une science et une éducation brillantes.

Mais regardez l’éducation d’aujourd’hui! Les épreuves de fin d’études secondaires viennent de s’achever et c’était une espèce d’opération coup de poing, comme avec des criminels. Mes petits-enfants ont passé les examens: tu laisses tomber ton style – ne le ramasse pas, tu étouffes–interdit d’ouvrir la fenêtre. On vous accompagne aux toilettes, ce qui ne se fait même pas en prison.

Quand j’enseignais les mathématiques supérieures, je permettais d’utiliser n’importe quel livre de référence. L’élève oubliera de toute façon ce qu’il a bachoté en deux semaines. Mais s’il apprend à traiter avec un appareil de référence, des données, des sources d’information, s’il connaît bien l’histoire de la question, il pourra progresser dans ses études.

Et qu’advient-il de la science? Nous sommes en train de défendre une université fondée par JaurèsIvanovichAlferov de la saisie d’un raider. Cette université devrait être fière et on veut la privatiser avec le terrain.

Et les entreprises nationales? Elles étaient les meilleures entreprises du pays. Mais hier, un tribunal a décidé de retirer au sovkhoze Lénine 43 % des actionset le transférerà des bandits. Déclarons officiellement, nous ne permettrons pas de faire main basse sur cette ferme unique! En collaboration avec le chef du siège des actions de protestation Kachine, nous avons décidé de tenir une manifestation nationale le 13 juillet.

Ce qui se passe avec le sovkhoze Lénine et son directeur Pavel Groudinine, est scandaleux à tout point de vue! Nous avons fait appel à vous, députés, mais pour une raison quelconque, vous restez silencieux et vous ne réagissez pas à ce qui se passe.

Et que se passe-t-il avec le député de notre faction à la Douma d’Etat de la sixième convocation, Vladimir Bessonov? On poursuit un homme qui, à proprement parler, défendait les intérêts de notre pays!

L’initiative du président de tenir un forum sur le développement durable à Saint-Pétersbourg constitue un important pas en avant. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est l’un des dirigeants les plus intelligents. Je lui ai parlé et je me suis assuré que les Chinois sont fiers de nos projets communs. L’autre jour, avec les représentants du PCC, nous achèverons l’élaboration d’un projet de mémorandum sur la coopération entre les partis pour les trois prochaines années.

Nous sommes prêts à participer activement à la mise en œuvre du budget de développement du pays. Mais il doit être d’au moins 25 milliards de roubles. Nous ne pouvons pas réduire le budget militaire pour un sou. Nous avons déjà ralenti la mise en œuvre des développements scientifiques. Permettez-moi de vous rappeler que nos sous-ministres, S. Savitskaya et A. Tarnaev, luttent depuis 10 ans pour que le chasseur-intercepteur lourd MiG-31 soit réintégré dans les stocks. Pendant 10 ans, nous sommes allés, nous avons prié, persuadé, tenu des réunions. Avec l’amiral V. Komoyedov, de grandes audiences ont eu lieu à Nijni-Novgorod. Après cela, le MiG-31 a de nouveau été remis sur pieds. Sinon, sur quel porteur se trouverait cette super arme, dont V. Poutine est fier? Le transporteur unique est le MiG-31. Et le développement du prochain modèle – le MiG-41, on ne veut pas le financer.

Nous avons cinq régiments de MiG-31 couvrant tout le nord, de Mourmansk à Dudinka. Mais ils sont tous hors service! Nous devons résoudre ce problème. Permettez-moi de vous rappeler que la même chose s’est produite avec Topol-M. À une époque, avec le regretté Yuri Maslyukov, nous n’avons guère réussi à obtenir la coopération de 650 entreprises pour sa production. Aujourd’hui, c’est le seul système de missile stratégique qui nous protège. Il y a beaucoup d’autres exemples.

À cet égard, je soutiens activement la politique du président. Mais sans changement de cap économique et financier, sans budget de développement, nous serons faibles. Et on va étrangler!

Traduction (rapide) par Marianne Dunlop pour Histoire et société

