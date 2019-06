Au Brésil, les ramifications du scandale Odebrecht

Gabriel Giucci. – De la série « Desvio » (Détournement), 2016 www.gabrielgiucci.com

En décembre 2016, M. Emílio Odebrecht, ancien président du plus grand groupe industriel brésilien (1), s’est présenté devant les procureurs chargés de l’opération « Lava Jato » (« lavage à haute pression »), qui traque la corruption depuis trois ans. L’ambiance aurait pu être tendue : il est accusé, aux côtés de soixante-seize hauts cadres de son entreprise, d’avoir distribué des pots-de-vin pendant des années pour s’assurer les plus grands chantiers du Brésil, en particulier ceux conclus avec l’entreprise pétrolière Petrobras, détenue pour moitié par l’État. Mais c’est décontracté, souriant, blagueur même, qu’il s’est présenté pour offrir sa « collaboration récompensée » : en échange de ses aveux, M. Odebrecht n’ira pas en prison.

Filmé, ce témoignage a été rendu public. On y voit l’homme assurer qu’il a toujours fallu verser des pots-de-vin pour obtenir un chantier, au Brésil comme à l’étranger. « Cela dure depuis trente ans. Toute la presse savait. Pourquoi ces révélations maintenant ? » « Il y a toujours un moment pour commencer », lui répond un juge. Et l’ancien patron de conclure, avec un large sourire et tapant du poing sur la table : « Cela me semble très bien. Vous, jeunes procureurs, vous allez avoir tout l’appui de notre organisation. »

En décembre 2016, un accord judiciaire a été conclu devant la cour fédérale du district de New York entre le Brésil, la Suisse et les États-Unis. Odebrecht est accusé d’avoir versé 780 millions de dollars (662 millions d’euros) de pots-de-vin entre 2001 et 2016. L’amende a été calculée à partir des bénéfices que le groupe aurait réalisés grâce à ces enveloppes : 2,85 milliards d’euros, une somme révisée six mois plus tard à 2,2 milliards d’euros. Mais il a fallu attendre avril 2017 pour savoir à qui, comment et pourquoi Odebrecht avait fait de tels cadeaux, notamment au Brésil.

Après avoir longtemps nié tout délit, la famille Odebrecht s’est « mise à table » pour obtenir la libération de Marcelo, 48 ans, fils d’Emílio et dernier dirigeant de la société, condamné à dix-neuf ans de prison. Mais le tableau avait commencé à se préciser après l’arrestation d’une secrétaire qui avait travaillé onze ans dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « département des pots-de-vin ». Lors de l’opération, les policiers ont découvert une liste de surnoms avec, en face, des sommes rondelettes. La stratégie de l’entreprise a soudainement basculé, et 77 de ses cadres sont passés aux aveux. « L’organisation », comme M. Odebrecht aimait à la présenter, n’aurait donc pas toujours été l’incarnation de cette « vertu entrepreneuriale » que ses communicants évoquaient si volontiers…

« La richesse morale est à la base de la richesse matérielle »,expliquait Norberto Odebrecht, le fondateur du groupe et père d’Emílio, dont la « pensée » a été réunie dans trois épais volumes distribués à tous les collaborateurs. Un bon dirigeant devait, selon le grand homme, vivre « une vie exemplaire », consacrée à son entreprise et « au service du client ». « Aujourd’hui, on peut relire autrement les œuvres de Norberto, ironise Malu Gaspar, journaliste à la revue Piauí. Quand il parle de “satisfaire tous les besoins du client”, il avait sans doute également à l’esprit les pots-de-vin. » Le groupe serait donc devenu un géant non pas grâce à la fameuse « technologie entrepreneuriale Odebrecht » développée par son fondateur, mais parce qu’il était parvenu à mettre au point un système de corruption sophistiqué. Système qui, sous le règne de Marcelo, s’est perfectionné.

Le dernier responsable du « département des pots-de-vin », M. Hilberto Mascarenhas, a expliqué aux juges le fonctionnement des « paiements parallèles ». Ceux-ci passaient par une quarantaine de comptes bancaires implantés pour la plupart dans des paradis fiscaux, puis par de simples agents transportant des sacs remplis de billets. « Marcelo m’a demandé en 2006 de structurer le service. Pour que l’entreprise grandisse, il savait qu’il fallait augmenter les contributions illégales », a ainsi expliqué, un brin gêné, l’ancien haut cadre.

À partir de 2006, toutes les demandes de paiement étaient donc traitées à travers un programme informatique créé à dessein. Pour tromper les contrôles, les paiements ne se faisaient pas à partir du Brésil, mais dans les filiales à l’étranger. Les sommes transitaient ensuite par des paradis fiscaux (Panamá, îles Vierges britanniques et Antigua-et-Barbuda en particulier), mais également par des banques au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Autriche, à Monaco et en Suisse. De là, l’argent était envoyé sur des comptes bancaires administrés par des agents qui travaillaient pour Odebrecht mais n’étaient pas salariés par l’entreprise. Enfin, il arrivait au Brésil, cette fois grâce à des maisons de change.

Des montants « astronomiques »

Un autre système informatique, dont le serveur était installé en Suisse, avait été créé uniquement pour l’échange de messages et de courriels entre les agents de change et le département d’Odebrecht consacré à la distribution. Là encore, tous les agents de change étaient désignés par des surnoms ; seuls les responsables du département connaissaient leur véritable identité. Le système était si complexe que les enquêteurs n’auraient sans doute jamais pu le découvrir sans le dispositif des « collaborations récompensées ». Les sommes sont colossales, et dépassent largement celles estimées par la cour de New York. Selon M. Mascarenhas, de 2006 à 2014, entre les pots-de-vin et les contributions occultes aux partis politiques — pas uniquement brésiliens — 2,8 milliards d’euros auraient été versés.

« J’ai alerté à plusieurs reprises Marcelo sur ces montants astronomiques. C’était devenu un véritable suicide, mais sa réponse a été de continuer », a assuré M. Mascarenhas dans le cadre de sa « collaboration récompensée ». Deux courbes partent bientôt à la hausse : celle du montant des pots-de-vin distribués et celle des contrats gagnés par le groupe. En 2006, les « paiements parallèles » n’atteignaient « que » 51 millions d’euros. En 2013, ils avaient bondi à 620 millions. Quant au chiffre d’affaires, il avait presque quadruplé, passant de 9,6 à 35,1 milliards d’euros.

Aux côtés de M. Marcelo Odebrecht, M. Cláudio Melo Filho a joué un rôle déterminant. Officiellement responsable des « relations institutionnelles » depuis 2004, il se charge de soudoyer les parlementaires pour qu’ils votent — voire pour qu’ils proposent — des mesures favorables au groupe. Le Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB, droite) de l’actuel président Michel Temer a été le plus grand bénéficiaire de ces largesses. M. Melo Filho raconte qu’il savait pouvoir trouver, chez les sénateurs du PMDB, « les parlementaires les plus dévoués aux intérêts du groupe », mais également ceux « qui demandaient les contributions les plus élevées ». Vénaux mais reconnaissants : en 2012, le Parlement décorait M. Melo Filho de la médaille du mérite législatif, sa plus haute distinction. Au niveau municipal, les largesses d’Odebrecht visaient à « stimuler les privatisations »,comme l’a expliqué l’ancien directeur de la branche environnement du groupe, M. Fernando Reis, qui parvint ainsi à obtenir des contrats de gestion de l’eau et des égouts.

Les 77 cadres d’Odebrecht entendus par la justice ont dénoncé 415 responsables politiques appartenant à 26 partis (sur 35) dans 21 États (sur 26 au sein de la fédération). Parmi eux, 5 ex-présidents du Brésil : MM. José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva et Mme Dilma Rousseff. M. Temer est également cité à de nombreuses reprises, mais il ne peut être mis en cause pour des actes antérieurs à son mandat, selon la Constitution. Huit ministres de son gouvernement ainsi que ses deux plus proches conseillers figurent sur la liste. Enfin, et pour ne mentionner que les plus importants, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, 28 sénateurs, 48 députés et 12 gouverneurs ont été cités. Au cours de sa déposition, M. Marcelo Odebrecht a déclaré avoir versé 100 millions d’euros entre 2008 et 2015 au Parti des travailleurs (PT, gauche), en plus des contributions officielles lors des campagnes électorales.

« Les anciens présidents Lula et Dilma étaient au courant de notre appui, même s’ils n’ont jamais demandé d’argent directement », a-t-il précisé. « Amigo » : tel aurait été le surnom de M. Lula da Silva sur les relevés d’Odebrecht. S’il ne s’est pas directement enrichi, l’« ami » en question aurait bénéficié d’autres avantages, selon les délations : des contributions pour son institut et ses conférences ainsi que pour la rénovation d’une maison de campagne dont il n’est pas propriétaire, mais qu’il a utilisée. Des accusations que l’intéressé nie (2).

Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle pour le Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, droite), M. Aécio Neves aurait reçu 50 millions d’euros pour sa campagne, tandis que son parti exigeait des pots-de-vin dans l’État de São Paulo : 3 % du contrat de la ligne 2 du métro sous la gestion de M. José Serra, puis 4 millions d’euros pour les campagnes de M. Geraldo Alckmin, actuel gouverneur, en 2010 et en 2014. Le PMDB, lui, récoltait les pots-de-vin au sein du Sénat, qu’il dominait, « un fait connu de Michel Temer », assure M. Melo Filho. À Rio de Janeiro, le PMDB (au pouvoir) a financé ses campagnes grâce aux chantiers des grands événements sportifs…

La justice doit désormais distinguer ceux qui ont utilisé ces pots-de-vin pour leur profit personnel (à l’image de l’ancien président de la Chambre des députés Eduardo Cunha, qui détenait des comptes bancaires en Suisse) et ceux qui sont accusés d’être les donneurs d’ordre pour leur parti, comme M. Antonio Palocci, ministre des finances entre 2003 et 2006, condamné par le juge Sérgio Moro à douze ans de prison en tant que « responsable des caisses noires pour le PT », selon les délations Odebrecht, contestées par l’intéressé.

Parallèlement à cette gigantesque enquête au Brésil, au moins douze pays ont reçu, le 1er juin 2017, les confessions des cadres d’Odebrecht concernant des malversations commises sur leur territoire : le Venezuela, la République dominicaine, le Panamá, le Pérou, l’Argentine, l’Équateur, le Guatemala, le Mexique, la Colombie, l’Angola, le Mozambique et… la France. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un contrat de transfert de technologie nucléaire pour la construction de sous-marins signé par les présidents Nicolas Sarkozy et Lula da Silva en 2008. L’opération aurait impliqué Odebrecht et la société française DCNS (ex-Direction des constructions navales ) ; une délégation du parquet s’est rendue à Brasília en mai 2017.

Ailleurs, Odebrecht adopte la même stratégie de défense : en échange de sa collaboration, le groupe espère pouvoir continuer à opérer. Le peu d’indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique dans ces pays pose déjà problème : comment expliquer la détention préventive de dix-huit mois, décidée en juillet, de l’ancien président péruvien Ollanta Humala (apparenté à la gauche), alors que les plus gros chantiers d’Odebrecht se sont déroulés sous les mandats de MM. Alan García et Alberto Fujimori, qui ne sont pas inquiétés ? L’ancien responsable d’Odebrecht Pérou a reconnu son amitié avec M. García et ne le cite jamais dans ses aveux.

Un groupe au bord de la faillite

Pourquoi, également, la justice brésilienne a-t-elle fait fuiter dans le quotidien O Globo, le 31 juillet, le contenu de la délation du responsable d’Odebrecht Venezuela ? L’entreprise aurait financé la campagne du président Nicolás Maduro pour 29,7 millions d’euros et celle de son opposant Henrique Capriles pour 12,7 millions d’euros, selon ces « révélations » survenues à quelques jours du référendum sur la Constituante au Venezuela.

Pour le groupe, le respect du secret des révélations est pourtant très important s’il veut pouvoir espérer opérer à nouveau. Car sa situation économique n’est guère reluisante. Au Brésil, depuis trois ans, Petrobras a interdit à vingt-trois entreprises nationales faisant l’objet d’enquêtes de la justice, dont Odebrecht, de participer à ses appels d’offres. De plus, le ministère de la transparence, chargé de vérifier les contrats entre l’État et le secteur privé, étudie encore les responsabilités judiciaires d’Odebrecht, ce qui l’empêche de prétendre à tout nouveau contrat avec l’État. Le risque de faillite a fait les gros titres de la presse économique. L’entreprise a licencié 100 000 personnes en trois ans. Elle ne comptait plus que 80 000 salariés à la fin de 2016. Son carnet de commandes s’est réduit comme une peau de chagrin, tandis que la restructuration de sa dette a nécessité la vente de plusieurs de ses branches.

Pour M. Bruno Brandão, directeur de l’organisation Transparency International au Brésil, « Odebrecht est indéfendable » : « On a toujours entendu l’argument selon lequel l’impact d’une enquête pour corruption serait trop fort sur l’économie, qu’il ne fallait donc pas toucher à la société. Sur le long terme, le Brésil devrait sortir gagnant de cette crise. S’il demeure l’un des pays les plus inégalitaires, c’est à cause de cette promiscuité entre élites économiques et politiques, de ces échanges de faveurs constants que décrivent les cadres d’Odebrecht. »

Selon un calcul effectué par l’organisation non gouvernementale brésilienne Contas Abertas, spécialisée dans lutte contre la corruption, les pots-de-vin payés par Odebrecht entre 2006 et 2014 auraient pu permettre l’achat de 83 944 ambulances, dans un pays où l’on meurt encore de ne pas avoir les moyens de se rendre à l’hôpital.