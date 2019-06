Les dernières élections européennes: des chiffres pour éviter de dire des bêtises.

Les tableaux ci-dessous représentent les résultats par grande famille politique depuis les législatives de 1993, dernières de l’ère Mitterrand. A cette époque, le FN s’est déjà installé dans le paysage politique, captant un vote populaire et notamment ouvrier. Le PCF dont la base militante reste solide, a déjà décroché justement du monde ouvrier. La gauche a déjà cessé de porter l’espoir de « changer la vie », bref, les grandes caractéristiques de notre situation politique après l’aventure du programme commun et de l’union de la gauche sont en place.

Les résultats sont regroupés en grandes familles,

la gauche « radicale », avec les communistes, la France insoumise et l’extrême-gauche

le parti socialiste et ses alliés proches

les écologistes

le centre (du modem à macron)

la droite classique

l’extrême-droite

Le premier graphique montre ces résultats, et cumule le total des voix de gauche et écologistes, comparé au total des voix du centre et de droite. Cependant les résultats semblent très dépendants de l’élection avec des hausses et des baisses. La visualisation ne donne pas l’impression qu’il y a une « tendance à cette échelle de presque 30 ans…

C’est pourquoi on peut chercher à représenter une tendance longue de chacun de ses résultats, représentée par une droite qui représente le mieux une série de résultats par regroupement. Le deuxième schéma présente ces « tendances » qu’il est simple de calculer. Ces tendances ne montre qu’un aspect des résultats, s’il sont plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. On peut supposer que certains se sont inversés dans la période, et on peut le vérifier en utilisant non une « droite » pour représenter une tendance, mais une courbe, mais cela ne remet pas en cause la tendance longue que ce schéma montre

On constate ainsi ce que nous savons d’expérience, il y a un déplacement important des votes vers la droite. Le total centre + droite + extrême-droite est en nette augmentation, de 5 points, avec un total centre + droite qui s’affaiblit, perdant un peu plus de 3 points, ce qui veut dire que l’extrême-droite en gagne elle un peu plus de 8 !

Mais le total gauche + verts baisse encore plus (-5 points) que la droite. Ce total gauche + verts est très hétérogène, puisqu’à l’intérieur le PS est en forte baisse de plus de 9 points, alors que la gauche radicale est stable, et que les écologistes gagnent 3 points… Voila une lecture du contexte des européennes de 2019 qui tranche un peu sur les réactions médiatiques immédiates…

Au total, les plus fortes tendances sont l’affaiblissement du PS et la montée de l’extrême-droite. Si on cherche les éventuelles inflexions, on constatera que l’affaiblissement du PS commence au milieu de la période avec les présidentielles de 2007, même si Hollande a réussi un bon coup en 2012, et qu’à l’inverse, l’extrême-droite a au contraire un creux autour de 2007 avant de repartir fortement à la hausse ensuite.