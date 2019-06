La Chine annonce un blocus économique aux États-Unis

Résumé pour l’Amérique latine *, 12 juin 2019.

Il y a quelques heures, après la clôture de la Bourse de Shanghai par le lancement triomphal des Contrats pour l’Avenir du Pétrole en Petro Yuans, en réponse aux sanctions douanières de Donald Trump sur ses exportations, sur une chaîne nationale à diffusion mondiale, la porte-parole de la Chancellerie de la République Populaire de C hine, Hua Chun Ying, a déclaré ce qui suit :

« De hauts responsables des Etats-Unis affirment que « l’ère de la reddition commerciale de leur pays est arrivée à sa fin » mais ce qui est terminé, c’est leur intimidation économique sur le monde et leur hégémonie. Les Etats-Unis doivent respecter à nouveau le Droit International, ne s’arroger ni droits ni mandats extra-territoriaux, doivent réapprendre à respecter leurs semblables pour sauvegarder ainsi des relations diplomatiques et commerciales transparentes et non discriminatoires : la Chine et les Etats-Unis ont négocié dans le passé d’autres différends avec de bons résultats et les portes du dialogue sont ouvertes à condition que ce soit sur la base du respect et du bénéfice mutuels. Mais tant que persisteront ces nouveaux différends commerciaux, la Chine informe le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le monde entier, qu’elle imposera immédiatement, de façon réciproque et unilatérale, des droits de douane à 128 produits originaires des Etats-Unis. On commence aussi à envisager l’idée de cesser d’acheter de la dette publique étasunienne. C’est tout, très bonne nuit ! »

Les Chinois n’ont pas attendu 24 heures après le lancement du Yuan Or pour formuler ces menaces. Jamais auparavant, un fonctionnaire chinois n’avait menacé de réduire ou de cesser d’acheter des Bons Souverains Etasuniens, pas même à l’époque la plus chaude de la Guerre Froide. On attend la réaction de Trump et des patrons nord-américains que ces mesures affecteront énormément.

Celui qui a encore des doutes sur le changement d’époque et la limite historique que représente la date d’aujourd’hui, avec cette déclaration, ne peut plus en avoir : l’hégémonie nord-américaine est bien finie.

Traduction Françoise LOPEZ.

Source en espagnol :