Assange: on lâche rien… manif marseillaise…

Petite manif ou grosse délégation hier devant le consulat britannique en soutien à Julien Assange. En tout il y aura eu une cinquantaine de personnes avec un noyau permanent devant les locaux, avec des tracts distribués aux passants et aux employés des docks. Le consulat qui a appelé la police refuse de nous recevoir mais nous tiendrons de 10 h30 à 13 heures où la Marseillaise qui s’est trompé d’adresse nous retrouve enfin avant dispersion.

Il y a presque autant d’organisations que de participants, je plaisante mais à peine, le PCF et le mouvement de la paix avec des drapeaux, la France Insoumise et une forte présence des gilets jaunes des Alpes de Haute provence et un marseillais, la plupart sont d’anciens membres du parti mais qui ont gardé des relations avec des militants communistes, mais il y a aussi des jeunes femmes qui sont indignées par ce qui est infligé à Assange. « Cette société marche sur la tête, elle enferme Assange et laisse en liberté des criminels de guerre ».

Nous sommes très contents d’être là parce que nous avons conscience du fait que le sort d’un homme qui a subi des tortures au moins psychologiques dépend de ces mobilisations. ils doivent savoir que partout il y a des gens en éveil.

Stephen Chalk est venu avec sa guitare et nous chantons avec lui des chants révolutionnaires, des inventions déjà testées sur les rond-points. J’ai la joie de rencontrer une lectrice du blog qui est venue exprès de Corse et qui nous suit sans oser intervenir mais qui pense que ce blog exprime ce qu’elle ressent et qu’elle tait. Il y a Albin, un camarade de Martigues qui est très content de leur résultat aux élections européennes « Il était temps qu’on apparaisse à nouveau ». Un camarade de La CGT des spectacles…

Stephen qui est le maître d’œuvre de tout ça a prévu une lettre impossible à remettre, le consulat s’est refermé, il ne reçoit plus personne et nous envoie les renseignements généraux, on l’enverra en recommandé par la poste…

