Manifestation à Marseille le 12 juin pour Julien Assange

JUN 12 Je tiens à vous informer que Mercredi 12 juin nous manifestons pour la libération de Julian Assange devant le consulat britannique à Marseille. Avec musique en live et une délégation des organisations pour protester au consul. (Collectif PCF pour la défense de Julian Assange, Ligue des Droits de l’Homme, Attac, PCF Riez.) Un membre du Conseil national du Parti communiste français a répondu présent à l’appel, pour venir à Marseille, et de nombreux camarades ont envoyé des messages de soutien. L’annonce de l’évènement a été publié sur Facebook, pour ceux qui s’en servent des réseaux sociaux : https://www.facebook.com/events/3280767898607447/

(Pour les camarades du 04, des covoiturages sont prévus à partir de Manosque.)

Je tiens également à vous informer de la fondation du comité français de défense de Julian Assange : WikiJustice Julian Assange. Je vous encourage vivement à lire leur texte fondateur qui est d’une grande qualité pour s’informer de Wikileaks et de l’acharnement des pouvoirs impérialistes occidentaux à leur égard https://www.legrandsoir.info/wikijustice-julian-assange-declaration.html (également en pièce jointe en PDF). Vous pouvez signer ce texte et adhérer au Comité en envoyant un mail à wikijusticejulianassange@gmail.com

Je vous informe également que j’ai travaillé sur la traduction anglaise de ce texte qui a été envoyé à Julian (à Belmarsh prison de haute sécurité en Angleterre) par le comité français. La situation devient de plus en plus urgente, Julian est dans l’hôpital de la prison et il paraît que sa santé est « critique » et se dégrade face à la torture qu’il subit en tout illégalité (selon l’ONU).

Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues pour venir manifester à Marseille avec nous le 12 juin. Il faut faire du bruit et en parler de Julian Assange et de WikiLeaks autour de nous.

Recevez chères et chers camarades mes salutations révolutionnaires

Stephen CHALK

https://soundcloud.com/stephen-chalk

http://www.proz.com/profile/811099

