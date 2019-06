La preuve par « le mouvement’ de la nécessité d’un parti communiste…

.Je ne me réjouis nullement vous pouvez le croire des problèmes de la France insoumise, je m’en réjouis d’autant moins que je considère que nous parti communiste sommes loin d’avoir résolu les notres.

C’est seulement d’ailleurs par rapport à la réflexion que nous devons avoir sur le parti communiste, sa stratégie, ses objectifs que cette analyse m’intéresse.

Comme l’écrit le camarade qui m’a envoyé ce texte, « il s’agit de des réalités concrètes et actuelles qui montrent les limites objectives de tout mouvement « gazeux » structuré sur une personnalité ou/et un petit groupe dirigeant et qui militent donc pour une structure partisane fondée à la fois sur le débat démocratique et la discipline dans l’action(centralisme démocratique).

La démocratie à l’intérieur d’un parti doit être une réalité effective, il ne s’agit pas de laisser chacun raconter sa vie, sans avoir le moindre pouvoir sur les décisions, mais bien de construire un espace où l’opinion et l’action des militants ait un sens. ce sens est défini par notre objectif: l’instauration du socialisme, le vrai, un changement de pouvoir, de société. S’entendre sur la finalité est le minimum. Mais aussi sur la nécessité si l’on veut aboutir à favoriser l’intervention populaire, celle de la classe ouvrière et de ses alliés objectifs. Cela définit la démocratie à laquelle nous aspirons et ce n’est pas la démocratie bourgeoise (« cause toujours tu m’interesses ») qui définit notre organisation, la confiance que nous avons dans nos dirigeants. La liberté, la lutte contre la tyrannie est avec la paix et la justice sociale l’aspiration des communistes, mais tout cela n’est pas donné c’est à construire dans le combat contre l’oppression, l’exploitation.

Malheureusement, depuis le congrès de Martigues, le pCF a lui-même un fonctionnement basé sur la toute puissance d’un groupe de dirigeants qui par censure, diffamation, limite le débat sur le fond pour mieux éviter de faire porter le débat sur nos buts et nos moyens, nous faire agir de scrutin en scrutin, d’opportunisme en opportunisme, nous transformer en un parti comme les autres, une machine à lutte des places.

Mais cette évolution qui nous a mené au bord de la liquidation, ne fait pas moins du PCF le parti dans lesquels les militants sont parmi ceux qui participent le plus à l’élaboration de l’action de leur parti. ce qui s’est passé au dernier congrès, la dernière campagne électorale en témoignent.

ce n’est pas sans inquiétude que j’au vu ce parti substituer à ce changement de ligne, un retour à un débat sur « l’union de la gauche » alors que s’impose la poursuite d’une réflexion sur notre propre rôle. Pas un sectarisme identitaire, non bel et bien nos buts révolutionnaires, le parti utile à l’intervention populaire, alors que celle-ci est de plus en plus coupée des jeux politiciens. Si nous ne menons pas cette réflexion, les faits sont tétus, nul ne le ménera à notre place et la dérive vers la droite et l’extrême-droite s’amplifiera.

Tel qu’il est ce parti affaibli, désorganisé, demeure le moins pire de tous, le plus apte à relever ces défis et je continue à penser que l’avenir de ceux qui veulent un changement de société et de pouvoir n’est ni dans la social démocratie, ni dans des mouvements tels que celui décrit ici, ni dans des groupuscules, mais dans la capacité des adhérents du parti à construire le parti dont nous avons besoin.

Là où il y a une volonté, il y a un chemin.

Il ne s’agit pas de la foi du charbonnier mais de l’expérience y compris celle qui est la mienne depuis vingt ans d’opposante à la ligne d’effacement derrière les soutiens du capital.

Je ne vois pas d’autre issue concrète par rapport à tout ce qui nous menace que de reconstruire ensemble un parti communiste digne de ce nom

(note de danielle Bleitrach)