La Russie doit-elle croire en l’amitié avec la Chine ?

La visite de Xi Jinping en Russie est une rencontre étatique. Mais comme il l’a dit en le rencontrant au Kremlin, Vladimir Poutine, le statut n’a pas autant d’importance que la possibilité de se revoir. Les deux présidents ont des relations plus fréquentes qu’il n’est coutume. Trois douzaines de réunions en six ans est un record absolu: au cours des 64 années précédentes, les relations entre la RPC et la Russie ont été moindre. Le président de la République populaire de Chine a appelé Poutine son ami le plus proche – mais pouvez-vous vous fier aux mots sur l’amitié dans les relations interétatiques?

Poutine et Xi Jinping passeront presque trois jours ensemble – mercredi à Moscou et jeudi et vendredi à Saint-Pétersbourg. Déjà au Kremlin, de nombreux discours ont célébré le caractère sans précédent des relations entre les deux pays, à savoir qu’il n’y a pas de limites à leur amélioration. Et plus sera dit au forum économique dans la capitale du nord. Mais les mots clés doivent encore ceux prononcés par Xi Jinping a tenus lors de la signature de documents communs:

«Nous avons établi des contacts de travail étroits avec le président Poutine, ainsi qu’une profonde amitié personnelle. Au cours des six dernières années, nous nous sommes rencontrés près de trente fois. La Russie est pour moi le pays étranger le plus visité et le président Poutine est mon meilleur ami et mon bon partenaire. «

La veille, il avait exprimé la même idée dans une interview accordée à la presse russe. Elle y était plus développée:

« Parmi les collègues étrangers, le président Poutine est pour moi – l’ami le plus proche et le plus fiable, j’ai une très chère me profonde amitié avec lui. Notre communication repose sur une confiance mutuelle profonde et une amitié sincère. Nous nous respectons et nous comprenons, nous nous faisons confiance. Nous avons une vision trés proche du processus mondial et des concepts coïncidents dans le domaine de l’administration publique. La mission historique de la renaissance nationale repose sur nos épaules. »

Bien sûr, de telles déclarations sont généralement condescendantes – étiquette, politesse diplomatique, cérémonies (également chinois), nous savons, dit-on, que nous valorisons tous ces mots. En Russie, les déclarations de dirigeants étrangers sur notre amitié avec nous, ainsi que sur les assurances inverses de nos dirigeants, suscitent traditionnellement la méfiance. Il est clair que cela est dû en grande partie au fait que dans les années 1990, Boris Eltsine avait qualifié Clinton de «son ami Bill». Et puis ce denier a bombardé Belgrade.

Poutine utilise rarement le mot « ami » pour décrire ses relations avec les dirigeants étrangers, préférant les réserver à ses collègues qui ont déjà quitté la présidence, comme Silvio Berlusconi et Gerhard Schroeder. Dans les relations avec Hu Jintao, le prédécesseur de Xi, qui a duré presque une décennie, les mots sur l’amitié personnelle n’ont pas non plus été prononcé. Et c’est seulement après l’apparition du tandem Poutine-X, que la mention de l’amitié personnelle est devenue obligatoire dans presque toutes les réunions.

Oui, c’était d’abord une manifestation de sympathie et une volonté de manifester une volonté de développer des relations bilatérales. Mais plus loin entre les deux dirigeants, la «chimie personnelle» a vraiment surgi, une sympathie claire est apparue, ce qui contribue sérieusement au rapprochement des deux pays. Sur quoi est-il basé?

Tout d’abord, naturellement, sur la coïncidence des idées de Poutine et Xi sur l’avenir de leur pays et de leurs relations internationales – et sur l’importance des relations solides qui unissent les deux pays pour y parvenir. La Russie et la Chine construisent ensemble le monde post-américain, se complètent et s’entraident. Il va sans dire que tous les membres de ce groupe sont principalement concernés par leur propre pays – son pouvoir, sa sécurité, ses avantages et ses intérêts. Mais la prise en compte des intérêts de l’autre partie ne se fait pas sous la forme de concessions forcées, mais par une tentative de trouver des options optimales pour les deux pays. Oui, c’est très difficile et prend beaucoup de temps, oui, il y a beaucoup d’obstacles, à la fois objectifs, notamment géopolitiques, et subjectifs, émotionnels et personnels. Mais il y a une condition essentielle au succès: comprendre les énormes avantages du rapprochement entre les deux pays.

Si les racines de la confiance politique sont compréhensibles, les raisons pour établir des relations de confiance humaines sont, à première vue, plus difficiles à comprendre. Oui, Poutine et Xi ont presque le même âge, ils ont grandi et se sont formés sous le système communiste, mais ils ont des types psychologiques complètement différents, des expériences de vie différentes, une voie différente vers le pouvoir. Sans parler du fait qu’elles appartiennent à des cultures et à des civilisations différentes, bien que grandes, (cependant, dans l’éthique des Chinois et des Russes, en fait, il y a beaucoup plus en commun que ce que beaucoup de gens pensent). Cependant, ils ont un trait commun très important: la sincérité, c’est-à-dire la capacité de parler directement et honnêtement. Et cela permet aux deux leaders forts non seulement de trouver un langage commun, mais aussi de se faire confiance. La confiance dans la politique de haut niveau est une chose inestimable qui ne peut être remplacée par aucun simulacre.

Bien entendu, ni Poutine ni Xi n’oublient jamais que leurs relations sont des relations entre deux États. C’est-à-dire que nous parlons d’amitié politique, simplement soutenue par la sympathie humaine. Il ne peut y avoir aucune imprudence et discussion – la confiance personnelle est vérifiée par la pratique politique, c’est-à-dire par des actions concrètes que les deux parties font à la fois pour le développement des relations bilatérales et sur la scène mondiale. Et ici la Russie et la Chine agissent de manière solidaire: pas seulement sur tous les points clés (Syrie, Iran, Corée du Nord, maintenant le Venezuela), mais aussi sur des questions stratégiques.

Il est nécessaire de rassurer ceux qui, en Russie ou en Chine, ne croient pas en la nature stratégique des relations entre les deux pays et attendent un mauvais tour de la part des « Russes trompeurs » ou des « Chinois rusés », et même un backstab. Cela n’a aucun sens pour Poutine et Xi de se mentir, même si on se l’imagine. Par conséquent, ils batissent des relations de confiance beaucoup plus sérieuses que ce que l’on peut obtenir avec de jeux malhonnêtes. Poutine constate que Xi est confiant dans les relations étroites de la Chine avec la Russie et Xi voit la même confiance avec Poutine.

En outre, il est clair que deux pays de cette taille, dont les pays voisins, ne peuvent tout simplement qu’éprouver des craintes diverses: depuis des complexes acquis par l’expérience historique à toutes sortes de craintes artificielles et de craintes naturelles.

L’élite russe, traditionnellement orientée vers l’Occident, connaît et comprend généralement mal la Chine, ce qui est activement utilisée par les opposants à notre rapprochement, jouant le rôle de phobie chinoise,en affirmant que « la Chine saisit tout, la Chine achète tout. »

L’élite chinoise, à son tour, soupçonne souvent la Russie d’un double jeu: de la non-sincérité de la politique de rapprochement, Moscou est simplement obligée de se tourner vers l’Est face aux pressions de l’Occident. Et parfois, si Washington l’appelle, il peut revenir au G8 en sacrifiant ses relations avec la Chine.

Les deux craintes sont profondément erronés. La décision de Poutine de se tourner vers l’Est est dans l’intérêt stratégique de la Russie, tout comme la construction de relations étroites à long terme avec la Chine. C’est le cap du XXIe siècle, qui nous permettra de reconstruire l’ensemble du système des rapports de force internationaux, de fermer le « siècle de l’Atlantique ».

L’expansion chinoise en Russie est également maitrisée. Une Russie forte agissant ensemble avec la Chine est beaucoup plus rentable pour Pékin que toute option mythique sur «le retour de Primorye en cas de l’effondrement de la Russie». Quant à l’Occident, son temps se termine. Et avec la Chine, la Russie développera encore l’Europe de l’Atlantique à l’Eurasie.

Les Russes peuvent croire que les Chinois, et les Russes Chinois, justement parce qu’il est avantageux pour eux de travailler ensemble, sont mutuellement bénéfiques. Et la confiance des dirigeants est un atout majeur et un accélérateur de nos relations.

En outre, l’expérience des relations russo-chinoises montre à quel point le facteur humain est déterminant. Si nous prenons la période de 70 ans qui s’est écoulée depuis la proclamation de la République populaire de Chine (et cette année marque l’anniversaire de la nouvelle Chine et l’anniversaire de nos relations), nous pouvons clairement voir comment nos dirigeants ont grandement influencé leur situation.

Dans l’histoire des relations sino-soviétiques, il n’y avait que deux couples: Staline-Mao et Khrouchtchev-Mao.

Deux dirigeants se sont rencontrés une seule fois – lors de la visite de Mao à Moscou en décembre 1949. Certes, la visite a duré deux mois et plusieurs réunions ont eu lieu, mais leur relation était complexe et inhabituelle. Ils ont conclu une alliance politique et militaire à part entière. Pour la première fois de l’histoire, les deux pays sont devenus des alliés très proches.

Dans les années 50, il semblait que l’union de Moscou et de Pékin transformerait le monde: le capitalisme l’emporterait sur le capitalisme, l’Orient l’emporterait sur l’Occident. Tous les processus dans le monde l’ont confirmé. L’Occident perdait le contrôle du monde, l’Asie et l’Afrique se dérobaient sous leurs pieds. Au même moment, la Chine était pauvre et ruinée par des décennies de guerre civile et de guerre avec les Japonais. Et l’URSS était une superpuissance, à cause de la peur qu’elle inspirait avant laquelle les Américains construisirent des missiles. L’URSS a beaucoup aidé la Chine et les deux pays avaient des objectifs communs sur la scène mondiale.

Mais les relations entre Khrouchtchev et Mao n’ont pasq été bonnes, bien qu’ils se soient rencontrées à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années. De 1954 à 1959, ils ont communiqué cinq fois – les trois visites de Khrouchtchev à Pékin et deux visites de Mao à Moscou. De longues conversations et discussions sur des questions géopolitiques n’ont pas abouti à l’instauration d’une confiance mutuelle: Khrouchtchev ne connaissait pas et ne comprenait pas la Chine, Mao ne respectait pas Khrouchtchev et ne lui faisait pas confiance.

Après le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis, Mao décida que Moscou renonçait à la lutte pour une révolution mondiale. L’URSS se révélait être un traître pour lui – la Chine voulait se venger de l’Occident pour des siècles d’humiliation, d’interventions et de guerres de l’opium, pour retrouver la position de leader mondial et il pensait que les Russes étaient également engagés dans ‘un affrontement avec l’Ouest. Et puis Khrouchtchev construit soudain des ponts avec l’Amérique.

En conséquence, la querelle entre les deux pays, d’abord formellement idéologique, puis ouverte, a atteint son paroxysme en 1969 à Damansky. Pendant près de trois décennies, les relations entre les deux pays ont été gelées et n’ont commencé à se dégeler qu’au milieu des années 80. Mais alors le temps a manqué. Lors de la visite de Gorbatchev à Beijing en 1989, il n’était pas question d’établir une relation de confiance entre lui et Deng Xiaoping: l’URSS était en train de s’effondrer et la Chine, tirant également parti de nos erreurs, accélérait ses réformes.

Dans les années 90, Eltsine et Jiang Zemin avaient de bonnes relations – ils sympathisaient l’un avec l’autre. Mais la Russie était sur le point de s’effondrer, mais sur le plan géopolitique, elle était franchement tournée vers l’Occident. Moscou n’a commencé à manifester son indépendance qu’au cours des deux dernières années du siècle dernier: Primakov, devenu Premier ministre, a toujours soutenu la création de l’axe Moscou-Delhi-Pékin. Au cours du dernier mois de son règne, Eltsine, de Beijing, a même menacé Clinton – comme ils le disent, mon ami Jiang Zemin et moi-même avons décidé que ce serait le cas. Cela semblait pathétique: la Russie était dans un état un peu meilleur que Eltsine lui-même.

Mais lorsque la Russie a commencé à sortir de l’effondrement, Pékin n’était pas pressé de faire confiance à Moscou. Poutine a parlé avec Jiang pendant plusieurs années, puis la période de Hu Jintao a commencé – quand il était déjà clair que la Russie entamait de sérieuses mises en garde avec les États-Unis. Mais en raison à la fois des qualités personnelles de Hu et de la nature de la direction collective chinoise à l’époque (Jiang Zemin a conservé une grande influence), et bien sûr, en raison de la tactique commune de la Chine (ne pas rester visible sur la scène internationale, être invisible) Poutine et Hu Jintao ont échoué.

Mais lorsque Xi Jinping a été élu secrétaire général du Comité central du PCC à l’automne 2012, tout est devenu clair. En raison de la fin de la période de changement constant des dirigeants chinois (lorsque Hu avait une limite d’âge qui ne lui permettait pas d’être secrétaire général pendant plus de 10 ans, et avec l’arrivée de X, il devint évident que cette règle ne durerait pas longtemps) et qu’il était possible d’élaborer des plans stratégiques pour les décennies à venir, en comprenant que le dirigeant chinois envisage également une perspective à long terme.

En raison du caractère de Xi Jinping, il était clair qu’il était sérieux et qu’il prendrait lui-même les décisions d’avenir en ce qui concernait » un Américain ». C’est-à-dire construire un nouvel ordre mondial post-atlantique et post-occidental – sur ce que voulaient Mao et Staline et ce sur quoi Mao et Khrouchtchev n’ont pas pu s’entendre.