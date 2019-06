En 1944: Sans l’opération Bagration des Russes à l’est, les Anglo-Américains auraient été rejeté à la mer en Normandie

Il s’agit sans doute du plus grand désastre que l’Allemagne ait subi au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, l’offensive a été lancée trois ans jour pour jour après l’invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne et elle a fait plus de 400,000 victimes parmi les forces armées du Reich qui étaient déjà terriblement épuisées (pendant ce temps en France, les Anglo-Américains se battaient contre moins de 400,000 soldats allemands dont beaucoup faisaient partie de troupes d’occupation aux qualités combattantes médiocres).

L’offensive de l’opération Bagration menée par l’armée soviétique en juin 1944 a anéanti les plus importantes forces ennemies: le groupe militaire allemand du centre sur le Front de l’Est, et des centaines de milliers de soldats soviétiques et des milliers de chars ont avancé de Minsk (en Biélorussie) aux frontières du Troisième Reich d’avant la guerre.

Les résultats de Bagration ont montré le succès des opérations en profondeur menées par l’Union soviétique, une stratégie militaire mise au point par une coalition de généraux – tels que Vladimir Triandafillov et Mikhaïl Toukhatchevski – dans les années 1920 et 1930.

Cette stratégie de guerre visait à envoyer d’énormes formations militaires sur différentes lignes de la base ennemie, souvent successivement par vagues, avec des armées fortement blindées «de choc» franchissant des points faibles se trouvant dans l’ossature logistique de l’ennemi à l’arrière. Compte tenu du chaos et des perturbations causés par cette stratégie, l’ennemi ne pourrait deviner où les armées de choc surpuissantes frapperaient.

C’est le simple résumé de la stratégie de l’Union soviétique lors de l’offensive Bagration. La victoire de l’Union soviétique et la défaite de l’Allemagne méritent d’être étudiées aujourd’hui.

Les Soviétiques ont surestimé les forces allemandes lors de la planification de Bagration, persuadés de faire face à quelque 850,000 Allemands. Cela a provoqué un retard dans l’offensive, les Soviétiques ayant amassé plus de 1,2 million de soldats ainsi que 400,000 autres sur le 1er front biélorusse – une «aile gauche» isolée prenant part à une offensive séparée, mais liée, lancée depuis le sud et visant le centre de la Pologne.

En réalité, la force de combat réelle du groupe d’armées centre était environ la moitié de l’estimation soviétique, bien que l’estimation du nombre total de soldats dans la formation soit correcte.

Quoi qu’il en soit, il valait mieux en avoir trop que pas assez, et les armées soviétiques s’étaient retrouvées à submerger les divisions allemandes, dont les soldats étaient ébahis par l’importance et la force inattendues de l’attaque. Au total, les Soviétiques ont engagé plus de 4,000 chars, 34,000 pièces d’artillerie et 4,800 avions.

Les chiffres allemands comptaient 495 chars, plus de 2,500 pièces d’artillerie et 602 avions – un chiffre choquant et révélateur de la démécanisation de l’armée allemande au combat dans les dernières années de la guerre.

Les Allemands ont sous-estimé les Soviétiques. Ceci est en partie dû à la distraction aux plus hauts niveaux du Troisième Reich. Une offensive soviétique de juin 1944 visant la Finlande – qui finira par la faire sortir de la guerre – retenait toute l’attention à Berlin.

Surtout, l’invasion de la Normandie par les Alliés occidentaux le 6 juin avait déclenché la panique. Le quartier général de l’Axe a souvent ignoré les avertissements de ses subordonnés de l’Est concernant les mouvements soviétiques, et ce n’est qu’au troisième jour de Bagration que le haut commandement allemand a compris l’étendue de la menace.

Le maskirovka soviétique, ou la duperie, faisait partie intégrante du succès de Bagration. Alors que le commandement du groupe de l’armée du Centre savait qu’une offensive allait avoir lieu à un moment donné, les mouvements de troupes soviétiques ont confondu l’Axe quant à sa direction, ce qui a eu pour conséquence qu’au moment du lancement de l’offensive, les unités de réserve ont été placées au mauvais endroit au mauvais moment.

La force décroissante de la Luftwaffe – une source essentielle de reconnaissance – des renseignements limités, de même que les mesures de plus en plus efficaces prises par les arrières soviétiques pour extirper les espions nazis, selon le livre de l’historien David Glantz publié en 2015 et intitulé «When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler» (Le choc des Titans: Comment l’armée rouge a arrêté Hitler). Les Soviétiques ont également maîtrisé les conversations par radio, transmettant les ordres par courrier, ce qui a empêché les Allemands d’observer leurs plans.