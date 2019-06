Le sens d’une vie de communiste: la liberté

Le présentateur de mon livre de Radio Galère a dit que l’unité de ma vie où j’ai été à la fois sociologue, universitaire, journaliste, écrivaine, blogueuse, globbetrotter, épouse, amante et mère… c’est d’avoir été communiste. Oui et non, cela n’a été que le moyen… La recherche de la liberté est le fond. Mais la liberté c’est tout sauf le libéral libertaire auquel on prétend la limiter aujourd’hui. Le liberté se construit dans une relation exigeante à autrui et à soi-même et ce que j’ai trouvé de plus proche de mes exigences de souveraineté fut d’être communiste.

Ce qu’Aragon dit en une phrase, « je n’ai appris qu’une choser à aimer ». Mais il donne un sens à ce choix d’aimer qui est celui d’une oeuvre à la recherche du merveilleux de l’existence, de l’évidence, de ces moments où tout est enfin sans mensonge, l’individu ne peut l’atteindre seul.

Si mes mémoires ont un sens il est là dans la lutte souvent victorieuse en tous les cas jamais reniée contre toutes les tyrannies, celles qui exigent qu’une femme soit soumise, qu’une juive soit stigmatisée condamnée être du gibier dans la petite enfance, et de là refuser toutes les stigmatisations de ce que l’individu ne peut choisir et enfin avoir conscience que toutes les conquêtes opérées dans ces divers domaines ne seront durables que si la majorité des êtres humains s’en empare dans la lutte contre l’exploitation, les mises en concurrences dans cette exploitation.

J’ai eu l’immense chance d’être une intellectuelle, de faire mes « métiers » successifs comme une exigeance de mon être, l’écriture fut un besoin comparable à celui de l’araignée tissant sa toile, le plaisir des sens, celui de la vision en particulier décuplé mais être communiste fut le choix de ne mettre ce privilège au service d’aucun exploiteur, aucun salaud écrasant les autres et de participer- dans des difficultés immenses il est vrai- à une aventure collective d’émancipation, à une véritable civilisation.

Etre communiste quand mon parti s’est enfoncé dans la médiocrité ça a été de retrouver un peuple debout le peuple cubain et grâce à lui le monde entier est resté debout. Comme ce peuple héroïque, ses dirigeants exemplaires, tous unis et encore invaincus, je n’ai jamais renié l’épopée du 20 ème siècle, celle des soviétiques et de toutes les nations, de tous les peuples, des classes exploitées et des individus indomptablees qui dans son sillage ont poursuivi la course vers notre émancipatrion hier comme aujourd’hui. J’ai eu la chance de participer à cette histoire là malgré ceux qui ont prétendu m’en priver et qui n’y sont jamais arrivé.

Danielle Bleitrach

LES MEMOIRES DE DANIELLE BLEITRACH

SUR RADIO GALERE

Sociologue, écrivain, journaliste, bloggeuse Danielle Bleitrach a été tout cela à la fois mais l’unité de sa personne s’est construite autour de son militantisme communiste. Ce militantisme qui l’a conduite à des postes de responsabilité au sein du PCF et dans la presse du parti l’a également conduite à vivre au plus prés des évènements importants de l’histoire contemporaine. C’est pourquoi elle a intitulé ses mémoires à paraitre prochainement aux Editions Delga :

LE TEMPS RETROUVE D’UNE COMMUNISTE

Elle nous en parlera

MERCREDI 12 JUIN

DE 20H A 21H30

Sur www.radiogalere.org 88.4 mhz

