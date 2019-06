Quelques reflexions à propos de l’avant-garde artistique et du rôle du parti

A propos du comité central d’Argenteuil, dans mon livre « Le temps retrouvé d’une communiste », je m’interroge sur les apories et les dévoiements de ce comité central qui a eu lieu en 1966… Si le nom d’Aragon reste attaché à ce comité central, je pense que ces travaux et le prolongement de ces travaux ont débouché sur du grand n’importe quoi, y compris la courtisanerie mitterrandienne et précédé par les errances de Garaudy. Avec aujourd’hui la domination du marché. Tout cela me paraît étranger à ce que cherchait Aragon. Quelquefois, Brecht a abondement usé de la méthode, organiser la rupture dans l’espace avec la Chine permet d’entrevoir des questions que l’idéologie libérale-libertaire nous masque.

Récemment je lisais l’importante thèse d’Anny Lazarus sur la critique d’art chinoise contemporaine et j’ai été frappée par la manière dont un critique important Lu Hong souligne ce qui s’est passé en Chine une dizaine d’années plus tard et qui pose les problèmes d’une manière assez semblable à celle du comité central d’Argenteuil. Son livre date de 2006, il s’intitule « dépasser les limites : art avant-gardiste chinois 1979-2004 »

Lu Hong est né en 1954, célèbre pour ses peintures à l’encre, il se tourne peu à peu vers la théorie de l’art. Son ambition est de questionner, comprendre et illustrer l’art en partant de la genèse des œuvres. Il privilégie comme Lü Peng le contexte politique et social. S’il commence son « histoire » en 1979 c’est en référence au III ème plénum du XIème Comité central (15-18 décembre 1978) qui a orienté vers le développement économique et non vers la lutte des classes, ce qui selon lui a permis d’ouvrir rapidement une brèche dans une situation « rigide, fossilisée, encroutée ».

Lu Hong admet la difficulté de sa démarche, rester objectif et serein face à des pratiques artistiques trop proches et de percevoir ce qui naît dans un moment où se multiplient les discordances, les campagnes politiques et donc les ajustements. Lu s’efforce de reconstruire les situations problématiques auxquelles les artistes ont été confrontés.

Luo Zhongli father

Chaque illustration est interprétée et commentée en restituant le sujet dans le contexte de l’époque assorti d’une biographie de l’auteur, il y a quatre grands chapitres selon quatre périodes: 1979-1984, 1985-1989, 1990-1999, 2000-2004, 1979 s’ouvre sur Père, la peinture emblématique de Luo Zhongli, emblématique en ce qu’elle rompt avec les codes de la Révolution culturelle (rouge clair lumineux) avec interdiction de représenter des personnages en costumes traditionnels. Mais il y a de multiples courants qui surgissent.

Parce que la fameuse rupture que décrit Lu Hong est comme celle d’Argenteuil, elle revendique la liberté de l’artiste mais dans un contexte qui est celui de la commande publique, des grands commis de l’Etat et pas la toute puissance du marché.

En quoi le Parti communiste conçu comme un parti d’avant-garde a-t-il avoir avec une avant-garde esthétique ?

Ce qui est intéressant c’est la reprise du terme d’avant-garde et la référence à Saint Simon par Lu Hong. Argenteuil pour Aragon, c’est Saint Simon plus Hegel comme base de la réflexion marxiste sur l’art, on en fera Garaudy en particulier de l’anti-marxisme et on l’utilisera pour abolir tout les acquis et ils sont nombreux du réalisme socialiste.

Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825) est un des inventeurs de l’idée socialiste, consistant à abolir la propriété naturelle au profit d’un despotisme des savants. C’est dans son ouvrage Opinions littéraires, philosophiques et industrielles publié à Paris en 1825 qu’il est le premier, semble-t-il, à avoir utilisé le terme d' »avant-garde » dans un sens dépassant la simple portée militaire pour lui donner un contenu plus large, surtout révolutionnaire. Dans une vision donnant la conduite du nouvel ordre social aux artistes, hommes de sciences et industriels, il imagine un dialogue entre un artiste et un scientifique et fait dire par le premier : « C’est nous, artistes, qui vous servirons d’avant-garde : la puissance des arts est en effet la plus immédiate et la plus rapide. Nous avons des armes de toute espèce : quand nous voulons répandre des idées neuves parmi les hommes, nous les inscrivons sur le marbre ou sur la toile… Quelle plus belle destinée pour les arts, que d’exercer sur la société une pression, un véritable sacerdoce et de s’élancer en avant de toutes les facultés intellectuelles, à l’époque de leur plus grand développement ! »

Gabriel Laverdant (1845)

Le même sens révolutionnaire sera repris un peu plus tard dans un texte du critique d’art Gabriel-Désiré Laverdant (1802-1884) De la mission de l’art et du rôle des artistes qui est paru en 1845 :

« L’Art, expression de la Société, exprime, dans son essor le plus élevé, les tendances sociales les plus avancées ; il est le précurseur et le révélateur. Or, pour savoir si l’art remplit dignement son rôle d’initiateur, si l’artiste est bien à avant-garde, il est nécessaire de savoir où va l’Humanité, quelle est la destinée de l’Espèce. »

Notons que Badiou qui est un platonicien combat cette conception et dénonce très logiquement le tournant de 1978, en effet Platon est hostile aux poètes et à cette conception de l’avant-garde.

À partir de cette époque, le terme avant-garde se charge d’un contenu sociologique et artistique. Il est repris par les tenants de la « dialectique » de Hegel (1770-1831), avec ses passages de thèse, vers antithèse et ensuite synthèse. L’avant-garde y est donné pour la vision antithétique d’un groupe d’artistes à un moment donné de l’évolution artistique. Celle-ci est ensuite absorbée par le corps social dans son moment de synthèse, jusqu’à ce qu’un déséquilibre apparaisse à nouveau, qui sera également réduit par l’« évolution dialectique ».

Publicités