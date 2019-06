Mon autre approche internationaliste: le terrain du sociologue…

Comme je n’aurais probablement pas le temps ni le désir de publier l’autre volet de mes mémoires, j’en laisse ici quelques fragments sur ce blog. Voici comme promis le début des notes prises dans une de mes expéditions d’enseignante en sociologie. Deux de mes étudiantes. avaient obtenu un stage dans une mission proche de Cotonou pour y étudier « le passage du rural à l’urbain dans une métropole africaine », je vais suivre l’état de leur travail pendant un mois. Nous sommes en février 1996. Je dois aller la même année le 24 juillet rejoindre d’autres étudiants, au Mexique, chez le commandant Marcos. Deux ans auparavant, c’était le Sénégal avec une autre équipe d’étudiants. Il faut bien mesurer que ma connaissance de l’International a deux sources, mon militantisme révolutionnaire en tant que membre du PCF mais aussi mon travail sur le terrain aux côtés d’étudiants que j’encadre dans leurs recherches. Parfois les deux se rejoignent.

Ces notes sur le Bénin occupent une centaine de pages,il y est question du Vaudou, des différents cultes, mais aussi de grèves, de combats pour le secteur public et de la rencontre avec des militants. il s’agit simplement ici de l’introduction qui décrit’un premier contact avec « le terrain », celui-ci réserve bien d’autres surprises et occasion de rencontres avec un monde dont je m’aperçois avec stupéfaction à quel point il est méconnu par ceux de ma civilisation de « fer et de feu ». Si cela vous parait interessant je vous livrerai ces notes de « recherche » et de pédagogie, d’abord au bénin, puisque j’ai commencé par là, mais aussi au Sénégal, au mexique… Ce qui n’apparaît pas dans cette introduction est toute la richesse de l’expérience, le fait de découvrir un pays avec des jeunes gens qui m’entraînent dans des situations invraisemblables avec une véritable tentative de construire des amitiés, de comprendre et de rire parfois aux larmes.

L’arrivée d’une enseignante de Sociologie sur « le Terrain ».

Minuit, le samedi 17 février, aéroport de Cotonou: l’avion a atterri à proximité d’un grand hangar rouillé, avec une heure de retard. La file des passagers piétine. Un douanier me dévisage dubitatif: « Visa? » Un visa pour le Benin ? Première nouvelle! Mon passeport disparait aussitôt derrière le comptoir.

– Vous irez le chercher demain au ministère de l’intérieur!

Nuit noire à Cotonou. Sans papier. Il fait assez chaud pour dormir à la belle étoile, mais la sortie de l’aéroport n’engage pas au camping: une esplanade caillouteuse, avec ses herbes sèches et des clochards dans la pénombre africaine.

Grâce à la carte visa internationale, à quoi tient pour l’essentiel la supériorité occidentale, sans parler en dernier ressort de notre puissance de feu, j’ai fini par me trouver dans un hôtel quatre étoiles, piscine et tout le tralala. Les moustiques pullulaient, le climatiseur paraissant proche de rendre l’âme.

Le lendemain à huit heures, j’ai téléphoné à mes deux étudiantes, Valérie et Stéphanie. Je venais les rejoindre sur leur terrain d’étude. Elles n’étaient pas là, du moins personne n’arrivait à mettre la main sur elles, ni dans leur chambre, ni dans le réfectoire, mais le père Arsène qui les avait accueillies dans sa mission depuis deux mois, m’a rassurée:

– J’arrive tout de suite!

Se frotter les cloques de piqure de moustique en surveillant du coin de l’œil sa valise dans le hall de réception de l’hôtel et ce pendant six heures rendrait hystérique une sainte et je suis tout sauf une sainte. A quatorze heures, alors que je frisais l’attaque d’apoplexie, le père Arsène, un curé béninois d’une mètre cinquante trois et trente cinq kilos, flottant dans une soutane en coton beige, a poussé la porte d’entrée. Il a tendu vers moi ses deux mains comme pour m’entraîner dans une ronde. En apprenant qu’il fallait aller récupérer un passeport au ministère de l’intérieur il a rugi de plaisir: « Pas de problème! »

Le ministère de l’intérieur du Bénin était un chaos de gros dès en béton, jetés dans des dunes par un architecte imaginatif. Chaque cube comporte deux bureaux en enfilade. Un comptoir ouvert sur la rue, pas de porte, pas de fenêtre, le dedans et le dehors sont indistincts. Le vent s’y engouffre en déposant des couches de poussière rousse. Devant sur une dalle cimentée, à l’air libre, un fauteuil avachi en skaï marron happe mes fesses trempées de sueur avec une succion avide. Contre le mur en ciment brut, la photo jaunie d’un monarque, il porte un petit calot doré et une cape en léopard. L’image gondole sous une vitre fendillée. Le Bénin est l’ancien Dahomey. Deux préposés au regard absent nous ont ignorés jusqu’à ce que le père Arsène leur glisse un billet de 500 francs CFA, une modeste obole « pour boire pendant qu’on remplit le papier ». Derrière eux, deux autres fonctionnaires en uniforme n’ont même pas levé la tête. Leurs pointes bic crachent sur les papiers gonflés par la chaleur poisseuse et le ruissellement des mains. Je remplis une demande de visa. A côté de la mention « religion », j’écris « catholique ».

Passeport avec visa en poche, le père Arsène et moi nous confondons en remerciements. La poussière tournoie, obscurcit l’éclat du soleil, assèche les poumons et incite à la mélancolie.

Nous faisons escale à Cotonou : on cherche en vain cette capitale, immense banlieue d’une ville enfouie sous le sable et les cahutes, les étalages en désordre. Des hommes vendent de l’essence, quelques nourrices, mais surtout des bouteilles en verre, des centaines de bouteille, d’un ou deux litres et des bonbonnes dépareillées… L’essence vient en contrebande du Nigeria proche. Elle est pompée directement sur les oléoducs avec des risques permanents d’explosion.

Un Libanais- un de vos compatriotes me confie le père Arsène- en échange d’un chèque et à un taux réellement usuraire me donne une liasse de francs CFA, des billets épais de saleté et d’humidité. Cet homme vend à peu près n’importe quoi. Sur de grandes tables de tailleur s’entassent des rouleaux de tissus typiquement africains fabriqués en Hollande, sur des étagères contre les murs, des masques, des crucifix, de l’électroménager, tout est empilé en vrac calé par des boites de petit pois. « Les temps sont durs ! Autrement jamais je ne réclamerai d’intérêts pour aider une autre française ! » . En sortant, nous marchandons ignominieusement la moindre nourriture comme pour faire payer aux paysans la manière dont nous nous sommes fait avoir par le riche grossiste du Levant.

Nous chargeons la nourriture dans le coffre déjà plein de mes bagages. Un jour s’est consumé… La nuit, il est vrai tombe brutalement sous ces latitudes. En route vers la mission Doglou sur la grande route qui va de Cotonou jusqu’au nord du pays. La Renault cinq, qui n’est pas de première jeunesse, résiste aux coups de volant, freinage brutaux et reprises sportives destinés à éviter « les baignoires » qui parsèment la route nationale du Benin.

A quarante kilomètres de Cotonou, nous tournons à droite dans un sentier. Le père slalome entre les trous et vire sur les bosses sablonneuses. La voiture s’immobilise enfin dans un gémissement pathétique de freins sur une esplanade théâtrale. Une piéta de trois pu quatre mètres d’envergures, une mater dolorosa en plâtre berçant un long Christ jaune disloqué dans son giron, a surgie devant nous dans la lueur des phares. D’autres sculptures monumentales émergent à peine de l’ombre, leurs formes changeantes et mobiles sont restituées à la nuit dès que le moteur est coupé.

Une grande porte en fer coulissante s’ébranle en grinçant. Mes yeux qui s’habituent à l’obscurité, distinguent une buanderie, des cordes à linge. Des poules picorent sous les vêtements qui sèchent, des pagnes, des boubous, une soutane, des draps. Il me semble qu’une ombre furtive s’est enfuie à notre approche, un animal peut-être. Nous sommes dans un patio désert mal éclairé par une loupiote, on devine en son centre une haie de buis en forme de croix.

Dans ma chambre, la salle de bain carrelée, les robinets et le pommeau chromé de la douche m’emplissent d’un fol espoir vite détrompé par le père.

-Nous n’avons pas l’eau courante, mais il vous suffira de prendre de l’eau dans les bidons dehors.

Cette luxueuse robinetterie ne distribue pas la moindre goutte d’eau… Cela tient du sadisme. Valérie et Stéphanie sont, parait-il allées me chercher à Cotonou. Nous nous sommes ratées, elles sont déjà couchées, je refuse de les réveiller et je m’écroule sur le lit. Sous la moustiquaire étouffante, un sommeil lourd et agité me pétrie dans la transpiration et dans la crasse.

Le lendemain matin, ma bouche est en carton et mes entrailles tirent de desséchement. Je traîne ma carcasse déshydratée vers une porte entrouverte : une grande table de réfectoire, des chaises branlantes forment le mobilier. Dans un coin, un gigantesque réfrigérateur, une vénérable antiquité rouillée, bruyante, alimenté par un butagaz, je l’ouvre et me jette sur une carafe embuée de fraicheur. Je la vide. La réserve d’eau potable du lieu est tarie. Sur une table d’écolier avec des pieds de fer, un filtre poussif ne débite qu’un goutte à goutte : il faut environ deux heures pour remplir la bouteille.

Le père Arsène entre en chantonnant, ses petits yeux en bouton de bottine brillent de malice, il s’inquiète de mes désirs.

-Soif, très soif…

Il plan dans le réfrigérateur, il farfouille et me tend deux minuscules bananes vertes mais molles. Miracle, les fruits ont bon goût, un peu acidulés, ils calment enfin ma pépie.

Dehors, les statues en plâtre entrevues la veille ont perdu leur aspect effrayant. A la lumière du jour, elles ressemblent à des mannequins de carnaval à la trogne illuminée, nonobstant leur pieuse inspiration : la piéta avec son christ jaune, un Saint Josph, une vierge bleue pervenche et une inconnue violette, la Rose mystique d’Afrique.

Le petit curé est fier de sa collection de géant. Il m’entraîne dans son bureau. Les murs du réfectoire, ceux de ma chambre et ceux de ce bureau ne sont pas peints. Ils ont la même couleur sinistre que le sol en ciment brut, un gris plombé, uniforme, une ambiance de fortin. Peu de meubles, une chaise sur laquelle le père Arsène en majesté prend place, devant lui une table enfouie sous des monceaux de papier. Je m’installe en face dans un fauteuil de skaï marron. Il doit y avoir eu jadis une exportation massive de ces sièges, peut-être proviennent-ils de la Chine populaire, du temps où le bénin était Marxiste-Léniniste ?

Contre le mur court une étagère sur laquelle sont rangées des reliques : un missel dans un cadre doré le portrait de Padre Pio, un moine capucin barbu et bien en chair. Jean paul II et Monseigneur de Souza, l’archevêque du Bénin vivent visiblement une idylle intense, au dessus d’une statue de la vierge en biscuit. Enfin toujours dans un cadre aux volutes baroques, le clou de l’exposition : la photo d’une tête de christ, le front percé d’épines et de longues traces sanguinolentes sur le visage et les épaules. Une Thérèse de l’enfant jésus et un petit bouquet de myosotis artificiels paraissent bien mignards à côté de cette figure mystique et grand guignolesque. Un feston de papier court au bord de l’étagère avec une alternance de dessins de sapins, de traîneaux de rennes, de clochettes et de pères Noël ventrus. L’ensemble de la collection a le côté sinistre des catacombes siciliennes et la poésie surréaliste d’une loge de concierge parisienne.

Vous regardez la photo du Christ ? Elle est véridique ! C’est un miracle. Une sainte femme de Cotonou qui saigne tous les vendredis. A côté d’elle ce Christ saigne aussi. Cela fait six mois qu’elle n’a plus rien mangé ni bu.

Je hoche la tête avec intérêt, mais il sent bien que je suis une mécréante, et comme pour le confirmer dans son opinion, je lui demande :

Vous n’avez rien à boire ?

Un verre de limonade ?

Il revient suivi d’une gamine une peu ronde à l’air boudeur, traînant savate, mais je ne suis guère plus présentable qu’elle. Elle me tend un verre en grattant sa tignasse hirsute.

