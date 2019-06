Guerre des poubelles en Russie : les habitants de Syktyvkar exigent de nettoyer les poubelles du pouvoir

Le 2 juin, environ 8.000 personnes se sont rassemblées à Syktyvkar, dans le parc Mitchourine, pour un rassemblement contre l’importation de déchets de Moscou dans la province d’Arkhangelsk, au nord de la Russie. Le nombre des participants a dépassé les attentes les plus élevées, car les habitants de la capitale Komi ne s’étaient jamais sentis autant révoltés. Ils ont été poussés à bout par les autorités locales, qui semblent avoir perdu tout lien avec la réalité.

C’est la conclusion logique des événements de ces derniers jours, quand les autorités locales n’ont rien trouvé de mieux à faire que de reporter la célébration de la Journée internationale de l’enfance du 1er au 2 juin. Dans la ville, tous les lieux qui auraient pu convenir à un meeting ont été affectés au divertissement. Cerise sur le gâteau, ce dimanche, une séance de générosité inouïe a été organisée – dans le parc Kirov (situé loin du lieu de rassemblement), une distribution gratuite de glaces et de kvass a été organisée.

Les ennemis du rassemblement ont estimé que cela ne suffisait pas. Le numéro spécial du journal Pravda des Komis, qui contenait des informations sur le scandale du dépotoir de Chies et sur la manifestation à venir, a été enlevé des boîtes aux lettres des citoyens. Pour chaque journal volé dans une boîte aux lettres, on donnait deux roubles. Mais ce n’est pas tout. Deux jours avant le rassemblement, des représentants des médias d’Etat se sont rendus à Chies. Des reportages montrant qu’à la frontière entre la République de Komi et l’Oblast d’Arkhangelsk ne se produisait rien qui puisse inquiéter les populations, qu’il s’agissait simplement de l’aménagement du territoire pour la réception de cargaisons, ont été concoctés à la hâte. Si cette information avait été donnée au public en septembre dernier, alors les gens l’auraient cru. Mais pas maintenant, lorsque sur le site de construction du « polygone de la mort » pour l’ensevelissement dans les marais locaux de millions de tonnes de déchets dangereux, les faits témoignant du chaos et de l’anarchie se multiplient.

Il y a de bonnes raisons de croire que, derrière toute cette folie et ces tentatives visant à perturber le rassemblement organisé par la Section locale du Parti communiste, se trouvent des consultants politiques en visite engagés par le gouverneur de la région Sergei Gaplikov. Eux seuls pouvaient avoir l’idée d’essayer de corrompre les habitants du Nord avec du kvass gratuit. N’est-ce pas ridicule?

Les fonctionnaires ont donc obtenu ce qu’ils voulaient avec leurs actions honteuses. Les gens sont venus au rassemblement et ils exigent maintenant non seulement la fermeture immédiate du « polygone de la mort »mais aussi de se débarrasser des ordures au pouvoir.

Le rassemblement a été ouvert par la présidente de l’Association« Urdoma propre », Svetlana Babenko qui représentait le village d’Urdoma (district Lensky, région d’Arkhangelsk), situé à 30 kilomètres du méga centre d’enfouissement des ordures. Elle a expliqué avec la plus grande clarté aux habitants de Syktyvkar qu’un malheur commun pesait sur tous les habitants du Nord. Il n’est donc possible d’y faire face qu’en unissant leurs forces. Dans la région d’Arkhangelsk, plusieurs dizaines d’éco-activistes ont déjà été condamnés à de lourdes amendes, mais les autorités, entièrement inféodées aux oligarques des ordures, se sont lourdement trompées – les gens ont réagi à l’arbitraire et aux tentatives d’intimidation par une encore plus grande détermination.

Les écologistes qui ont pris la parole lors du rassemblement ont rappelé que la menace pour la sécurité environnementale ne venait pas uniquement de Chies. Les responsables ont des projets pour la construction dans la région d’incinérateurs, au moment où ceux-ci sont abandonnés dans le monde entier. Il n’y a qu’un moyen de résoudre le problème: il faut commencer à procéder à une collecte séparée des ordures, comme cela est fait depuis trois ans à Urdoma, dont il était question plus haut.

Le dirigeant communiste de Komi, le député du parlement régional Oleg Mikhailov, en particulier, a évoqué la réticence des autorités à envisager de préparer un projet de loi interdisant l’importation de déchets non triés provenant d’autres régions du pays,comme le propose la faction du parti communiste. En réponse, les membres de Russie unie ont l’intention d’adopter leur propre loi, qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de machinations liées au dépôt de déchets extérieurs à Komi.

Les participants au rassemblement ont adopté une résolution dans laquelle ils exigent que tout travail de construction de structures et d’installations liées aux projets d’importation de déchets de Moscou à la gare de Chies soit interrompu. Les manifestants ont exprimé leur défiance envers le gouverneur de la région d’Arkhangelsk, Igor Orlov, le gouverneur de Komi Sergeï Gaplikov, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine. «Nous croyons que les personnes au pouvoir, par leurs actions ou leur inaction, contribuant à la transformation de la République des Komis en poubelle pour ordures de Moscou et en appendice colonial, ainsi que le parti Russie unie, devraient être démis de leurs fonctions. Nous exhortons tout le monde à s’unir au sein d’une large coalition civile pour établir un gouvernement véritablement populaire qui détruira le parti des escrocs et des voleurs et leurs complices », indique la résolution.

L’invité spécial du rassemblement était le chanteur Igor Talkovjunior, qui interprétait des chansons patriotiques sur le sujet du jour. L’une d’entre elles était la chanson de son père «Je reviendrai» *, qui évoque une sorte de mysticisme, en écho avec les réalités de la Russie d’aujourd’hui, bien qu’elle ait été écrite il y a presque trente ans.

Voir aussi les reportages des télés française et allemande – bien meilleure-, la différence de ton entre les deux émissions est étonnante, à se demander s’ils traitent du même sujet !

– France TV : Sans frontières – Moscou : les ordures de la colère :

– Deutsche Welle :Wohin mit dem Müll aus Moskau? | Global 3000 :

