Confidences à quelques lecteurs triés sur le volet

Si je devais maintenant écrire un deuxième volume à des mémoires pas encore publiées.

Voici comment je commencerais mon récit: J’ai terminé mon livre à paraître en juillet 2019 : « le temps retrouvé d’une communiste » par le récit d’un « pacte d’amour cubain » que je laisse le soin au lecteur de découvrir mais il saura à quel point j’ai appris, compris dans cette île héroïque. « Il saura » est excessif, il ne fera qu’entrevoir ce qui a été le début d’un renversement total de perspective. Comment expliquer?

Un jour où je me promenais en 1998 sur les places de la vieille Havane, attirée par des étals de bouquinistes, j’ai acheté un livre d’occasion, qui a été pour moi une véritable révélation. Encore aujourd’hui il poursuit son périple et m’aide à interpréter le monde. C’était le rapport au septième sommet des pays non alignés de Fidel Castro. Il était intitulé « La crisis économica y social des mundo, sus repercusiones en los paises subdesarrollados, sus perspectivas sombrias y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir. La havane. 1983. »

Il m’a permis de comprendre entre autre la nature de la crise qui avait frappé l’URSS et d’éclairer ce que j’avais personnellement vécu en tant que dirigeante du PCF dans les années quatre vingt dix. Ce que je décris dans « Le temps retrouvé d’une communiste », centré sur l’Eurocommunisme. Je crois que j’ai clairement exposé les hypothèses politiques qui ont été les miennes dans une récente émission de radio que je vous transmettrai bientôt.

Mais ce livre de Fidel Castro m’a apporté plus encore: l’idée que nous entrions dans une nouvelle ère avec des rapports sud-sud et ce sous l’influence de la Chine. Comme je l’ai noté dans un livre dans lequel je me suis encombrée inutilement de co-auteurs qui ne percevaient pas du tout ce futur et se contentaient de manifester leur solidarité avec Cuba et l’Amérique latine, ce qui n’est pas négligeable, nous entrions dans une situation totalement inédite dans lequel le pays qui s’affirmerait de plus en plus comme le challenger des États-Unis était un pays qui demeurait sous-développé et qui n’appartenait pas au premier monde (1).

Cette simple idée ouvre des perspectives vertigineuses et on peut l’aborder de mille et une façons, si je m’intéresse à la critique esthétique chinoise c’est qu’à la manière d’un Edward Saïd, elle ne cesse de poser la question de l’identité chinoise par rapport à la domination culturelle de l’occident. Mais on conçoit que l’on retrouve dans des domaines stratégiques comme celui du développement scientifique et technique les mêmes interrogations et que la guerre commerciale que Trump prétend infliger à la Chine est une manière encore plus déterminante de percevoir ce que signifie l’accès de la Chine à la première place dans un contexte multipolaire.

Le livre que j’ai écrit et qui expose la crise du communisme européen était indispensable pour que j’avance vers le futur qui se dessine sous nos yeux, aurai-je le temps de poursuivre?

Si j’avais un souhait à exprimer ce serait que mon livre « le temps retrouvé d’une communiste » qui je le répète porte sur la chute du communisme européen qui selon moi est marqué par la recomposition du capital face à se propre crise avec aujourd’hui une difficulté accrue à opérer une nouvelle recomposition, donc je voudrais non pas présenter mon livre à des gens qui ne l’ont pas lu et même s’ils l’achètent ne le liront peut-être pas, mais des gens qui après l’avoir lu voudront en discuter, apporter leurs propres analyses. Le cadre du parti communiste pourrait être idéal, mais je ne dois pas me faire d’illusion. Le dernier congrès a marqué une avancée mais la domination culturelle, la presse communiste, la formation des militants, la question européenne, etc… restent aux mains de la précédente équipe qui ne souhaite aucune réflexion, aucun débat sur le fond jusqu’à ce que mort s’en suive.

La situation évolue, de plus en plus nombreux sont ceux qui aspirent à secouer la chape des idées reçues et du conformisme politicien dans lequel nous sommes enfermés et dont les élections donnent le spectacle affligeant.

Alors on verra ce qu’il est possible de faire, l’idéal serait qu’il y ait des petits groupes de lecteurs qui travaillent ces questions, mon livre n’étant que le prétexte à l’ouverture de ce débat, en acceptant de raconter ma vie, j’ai voulu accompagner la réflexion du lecteur de mes propres incertitudes, de mes joies et de mes peines pour aller à son pas dans la compréhension du fond historique dans lequel nous avons tous été pris et le sommes encore… Peut-être avais-je alors en mémoire l’expérience réalisée par Peter Weiss autour de son « esthétique » pour comprendre l’échec du parti communiste allemand face à la montée du nazisme.

Il m’a été demandé une rencontre lors de mon bref séjour parisien, je serai à Paris le vendredi et le samedi sûrement… Le samedi matin sera consacré à la visite de l’exposition sur l’art soviétique, si vous voulez que nous nous rencontrions proposez-moi des dates, un lieu avant que je prenne mon billet de train. Ce que je vais faire bientôt pour éviter de payer un maximum.

Danielle Bleitrach

(1) Les États-Unis de mal empire, ed. Aden 2005

