Programme estival du blog

Durant cet été j’envisage de suspendre mon blog en matière d’actualité mais de la consacrer à deux de mes centres d’intérêt:

d’abord les découvertes en matière d’exposition, de théâtre, de cinéma. J’aimerais en particulier vous faire connaitre la critique d’art en Chine et partager avec vous ces découvertes estivales. Il y a dans ma région beaucoup de festivals, et je sais déjà qu’à la fin du mois de juin grâce à des amies parisiennes je vais aller voir l’exposition sur l’art soviétique.

En effet il est vraisemblable que je reste chez moi durant ces temps de canicule ; je préfère voyager, aller contempler des paysages quand les touristes ont déserté les lieux… outre le fait que les prix sont alors plus abordables.

ensuite après l’épreuve qu’a été l’écriture de mes mémoires, je n’aurai pas la force de vous narrer toutes mes pérégrinations et je n’ai surtout pas envie de me confronter aux problèmes de l’édition et de la diffusion, aussi, j’envisage de publier sur mon blog certains de mes voyages avec en particulier mes étudiants. Il y a le Sénégal, l’Algérie, le Mexique, le Tadjikistan pour ne citer que ceux dans lesquels j’ai pu dépasser l’aspect superficiel du tourisme occidental.

je commencerai par mes étranges aventures au Bénin, le pays de l’effroi et du vaudou… Mais aussi celui où un parti communiste mène des luttes.

Danielle Bleitrach

