Baloe est un trou géan à Ougadougou, la capitale du Burkina FassoUn documentaire, El lobo dorado de Balolé, présenté récemment, a dénoncé au monde entier ce qui s’y passe: c’est le travail de Chloé Aïcha Boro, une écrivaine et réalisatrice qui a dû se battre pour faire ses films et qui a découvert au centre de Ouagadougou cette immense carrière de granit où Cinq cents personnes, hommes, femmes et enfants, travaillent dans des conditions inhumaines pour survivre.Là-bas, un homme parvient à gagner six cents francs CFA par jour, soit moins d’un euro; une femme ou un aîné gagne la moitié; et un enfant à peine deux cents francs, trente centimes d’euro. Ils constituent une population d’esclaves, exploités par des intermédiaires et des vendeurs de granit sans scrupules, marginalisés, condamnés à la noirceur, à l’esclavage de la pauvreté.Chloé a donné ce titre au documentaire, le loup d’or de Balolé, en l’honneur d’Ablassé, l’ouvrier qui a organisé les ouvriers de la carrière pour lutter contre les abus d’agents intermédiaires. Ablassé y travaille avec sa mère, sa femme et leurs enfants.Le film est également consacré à Alassane et à Ousseny, deux enfants de 13 ans qui rêvent de pouvoir aller à l’école du soir après le travail. Chloé dit que les ouvriers de Balolé lui ont rappelé les esclaves égyptiens des pharaons.

Elle a trouvé des gens réduits en esclavage par nécessité et par pauvreté, mais dignes, avec une profonde humanité, prêts à se battre, au point d’avoir participé à des soulèvements, comme lors de l’insurrection de 2014 qui a mis fin au misérable Blaise Compaoré. , un tyran qui est arrivé au pouvoir avec le coup d’État de 1987, après avoir renversé le dirigeant communiste Thomas Sankara (appelé leChe Guevara Africain ) de la présidence du pays. Sankara avait divisé les terres entre les paysans pauvres et avait convenu avec Fidel Castro que des contingents de médecins cubains devaient organiser les soins de santé: un exemple que ni Paris ni Washington ne pouvaient tolérer. Le coup d’État a été soutenu par le gouvernement français de Jacques Chirac et les meurtriers ont assassiné Sankara, l’espoir du pays.