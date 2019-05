LE RYTHME DES MARÉES, un livre de Françoise Larouge

CORRIDOR ÉLÉPHANT est une structure associative qui met son savoir-faire et son expertise au service des artistes et des lecteurs. Association loi 1901 sans subventions et autogérée. Nous réalisons des ouvrages voulus et désirés par tous.

Il n’y a pas de salariés au sein de CORRIDOR ÉLÉPHANT, la plus grande partie du travail est faite de façon bénévole. 80 % des sommes versées nous permettent de couvrir les frais de maquettes, d’impression, de communication et d’envoi du livre ainsi que la rémunération dl’auteur. Les sommes restantes permettent d’imprimer des ouvrages supplémentaires qui seront disponibles dans la librairie en ligne.

Les bénéfices des dons et de la vente des livres sont destinés à entretenir la plateforme en ligne, et depuis février 2018 à couvrir les frais du local de la rédaction.