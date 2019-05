josé Fort: qui aurait pu croire ? … Un enfant communiste…

YOUTUBE.COM

Un enfant communiste

27 mai, 19:36

PCF : une dure renaissance

(Sur Radio Arts Mada, le lundi à 19h)

Qui aurait pu croire, il y a seulement six mois, que le parti communiste français après douze ans d’absence dans des élections nationales réussirait simplement à exister ? Qui ?

Je rappelle que lors de l’élection présidentielle de 2007, Marie-George Buffet avait obtenu 1,9% des suffrages et, depuis, le PCF avait fait 0% puisque absent en tant que tel aux élections nationales suivantes.

Qui aurait pu croire que la tête de la liste communiste, Ian Brossat, donnerait à voir l’image d’un homme jeune, serein, convainquant, respectueux, totalement ouvert sur l’avenir et le rassemblement ? Qui ?

Qui aurait pu croire qu’en six mois seulement (la funeste période démarrée à l’époque de Robert Hue a été heureusement stoppée au mois de novembre), qui aurait pu croire que le PCF et son premier responsable, Fabien Roussel, reprendraient un chemin affichant clairement valeurs et identité ? Qui ?

Chacun reconnaît la haute tenue de la campagne menée par la liste conduite par Ian Brossat. Elle a permis de relever la tête, de donner à voir les communistes dans leur chair et leur sang. La mobilisation des militants, des adhérents, de leurs « compagnons de route », comme on dit, marque un retour sur la scène politique. Le PCF, il n’y a pas si longtemps menacé de disparition pure et simple, vit une dure renaissance. Elle prendra du temps et il convient d’apprécier son faible résultat avec humilité. L’essentiel reste à construire.

Une étape vient d’être franchie. Et seulement une étape, si douloureuse soit elle. Elle devrait se prolonger par un travail de reconquête mêlant réflexion et action quotidienne au plus près des hommes et des femmes de ce pays, particulièrement ceux qui souffrent de l’injustice sociale et des jeunes qui aspirent à un monde propre et en paix.

Plusieurs sujets de réflexion devraient vite arriver sur la table. J’en pointe quelques-uns.

Quel communisme pour le XXI eme siècle ? Quelle forme de parti communiste moderne, ouvert, de proximité ?

Comment construire l’unité de la gauche dans la diversité des valeurs et le respect de l’autre ?

Comment accélérer le rajeunissement général des structures du PCF et, sans sombrer dans le jeunisme, accepter de passer la main aux nouvelles générations en les accompagnant et non en les chaperonnant ?

Si on ne construit pas l’avenir en faisant fi de l’histoire, on ne se projette pas non plus sur les lendemains en ressassant le passé.

Dur, dur de choisir une chanson pour illustrer mon propos. Notre programmatrice musicale propose

« Voici l’enfant communiste », une chanson interprétée par Leila Huissoud et Mathieu Malzieu

Leïla Huissoud est une jeune reine de l’autodérision. C’est dans son dernier album « Auguste » qu’elle chante avec Mathias Malzieu : « l’enfant communiste ». L’enfant communiste découvrira le monde et« même s’il n’est pas beau, il pourrait pas non plus être con », chantent-ils.

Notre programmatrice nous invite à partir à la découverte de cette jeune artiste qui écrit dans l’ombre de Brassens. La relève, la aussi, est assurée. On compare Leïla Huissoud à Moustaki. Ecoutons ce magnifique duo.

