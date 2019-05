Selon les résultats des élections au Parlement européen, il y aura une « faction Poutine ». Ce ne sont pas des inventions de la «propagande russe», mais un pronostic officiel des intégrateurs européens avec lesquels ils ont tenté d’intimider les électeurs avant les élections. A ce jour, cette faction ne sera pas en mesure de changer radicalement la politique de l’Union européenne – mais lors des prochaines élections de 2024, elle peut, selon tous ces mêmes bâtisseurs d’une Europe unie, détruire l’Union européenne.

Pour la Russie, les élections au Parlement européen présentaient un intérêt principalement pour poser un diagnostic sur l’état d’esprit de notre voisin occidental. Plus de 200 millions d’Européens ont exprimé leur opinion, en soutenant certains partis – et il appartient maintenant à l’Europe de décider quoi faire à ce sujet. Plus précisément, les élites européennes, qui sont favorables à la poursuite du processus actuel d’intégration européenne dans un esprit de « moins de souveraineté nationale, davantage de pouvoirs pour l’UE ».

La mosaïque hétéroclite du multipartisme européen, multipliée par 28 pays participants, ne permet pas de changements cardinaux rapides. Mais les résultats des élections auront toujours un impact considérable sur les processus européens et sur les rapports de force dans les différents pays européens. Qu’est-ce qui est devenu le plus important?

La tendance à la baisse de popularité des élites dirigeantes a été confirmée. Les deux plus grandes forces paneuropéennes unies au sein du « Parti populaire européen » (le représentant le plus important est la CDU allemande) et de « L’Alliance progressiste des socialistes et démocrates » (sociaux-démocrates de toute l’Europe, de la Scandinavie à l’Espagne), a perdu la majorité . Si après les élections de 2014, ils avaient ensemble 401 sièges sur 750, ils seront aujourd’hui 330. Pour former une majorité et, en conséquence, une nouvelle composition du gouvernement européen, la Commission européenne, ils devront chercher des alliés. Celle-ci est toute trouvée : il s’agit de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, avec 115 sièges, et des Verts, avec 70.

Oui, cela nécessitera des combinaisons et des compromis plus complexes, mais en principe, toutes ces forces ne font qu’un en ce qui concerne le point principal: plus d’Europe est nécessaire. Les votes de ceux qui préconisent de modifier les règles de la construction européenne (du moins en les corrigeant pour renforcer le rôle des gouvernements nationaux) ne suffiront en aucun cas à bloquer le renforcement du rôle des instances paneuropéennes. Néanmoins, c’est les euro-sceptiques, les nationalistes et les populistes, et d’autres «mauvaises» forces du point de vue des élites européennes, qui sont devenus les principaux gagnants de ces élections.

Formellement, leur nombre n’est pas particulièrement impressionnant – au total, tous les sceptiques européens européens compteront environ 170 députés.

«Alliance européenne des nations et des nations» (Le Pen et Salvini) avec 63 sièges, «L’Europe pour la liberté et la démocratie directe» (Brechzit Faraj et Alternative for Germany) avec 61 sièges et plus centriste, mais encore «conservateurs et réformistes européens» euro-soviétiques avec 56 places. Ils seront regroupés en trois factions et au mieux, ils pourront réduire leur nombre à deux.

De plus, il y a environ 40 vrais représentants de gauche, sur lesquels les intégrateurs européens ne peuvent compter. Il existe toutes sortes de forces régionales non alignées, par exemple les séparatistes catalans – environ 30 personnes de plus. Et le parti du Premier ministre hongrois Orabana « Fidesz », qui a remporté la plupart des sièges de la Hongrie, compte 13 sièges et n’entre officiellement que dans le « Parti populaire européen » de Merkel (son adhésion a d’ailleurs été suspendue) et beaucoup plus proche des sceptiques européens. Quoi qu’il en soit, 250 députés « hors système » représentent un tiers de la composition du Parlement européen. Il semblerait donc que les intégrateurs européens puissent dormir paisiblement. Mais ce n’est pas certain. De plus, il y a une très grande nervosité. Il est lié à deux facteurs – avec une tendance désagréable pour eux et avec les résultats du vote dans les principaux pays de l’UE.

Il est inquiétant non seulement que les eurosceptiques aient accru leur représentation au Parlement européen, mais qu’il y ait une tendance à la résistance croissante à la construction européenne de la part des Européens ordinaires. Et chaque année, le soutien des eurosceptiques ne fera que croître: les intégrateurs européens ne peuvent pas ralentir, car ils ne peuvent offrir une nouvelle image attrayante de l’Europe de demain. Sans compter que volontairement (c’est-à-dire influencé par l’opinion publique) pour corriger le projet lui-même en vue de la construction future de l’Union européenne. La première raison: ils ne sont pas configurés pour faire des compromis.

Par conséquent, ils ne peuvent qu’intimider les électeurs avec la « terrible menace » des nationalistes eurosceptiques – les exposant en tant que « serviteurs du diable ». Poutine est habitué à jouer ce rôle.

Ce n’est donc pas un hasard si la déclaration faite à la veille des élections par Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge et actuel dirigeant de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (la troisième plus grande faction du PE) a récemment déclaré dans le Times: ensemble ”est la Russie:

« Si les dirigeants européens n’arrêtent pas la tendance populiste, l’Union européenne sera détruite à la suite du coup d’État nationaliste soutenu par la Russie lors des élections de 2024. »

C’est à présent le succès relatif des eurosceptiques aux élections, puis au Brexit d’automne, et au bout de cinq ans, les partisans de la destruction de l’Union européenne gagneront les prochaines élections au Parlement européen et Poutine se réjouira. Ce n’est pas une exagération – c’est à peu près la même chose que disait Natalie Loiseau, la responsable de la liste «En avant, la République!», ce avec quoi elle avait prétendu terrifier les électeurs avant l’élection . Dans une interview au Monde, elle a déclaré que l’Europe était sur le point de revenir au fascisme, citant Le Pen comme exemple et l’appelant une victoire possible en France « une véritable catastrophe pour l’Europe »:

«Si l’Unité nationale fait alliance avec d’autres nationalistes convaincus d’être anti-européens, leur seule tâche sera de bloquer le projet européen. Marine Le Pen et ses amis adorent la Russie de Vladimir Poutine. La faction parlementaire que l’extrême droite veut créer sera la faction de Poutine au Parlement européen. «

Dans le même temps, Le Pen était désignée comme « un idiot utile, un cheval de Troie pour Trump et pour les plans de Poutine pour affaiblir l’Europe ».

«Une Europe forte est une condition nécessaire pour préserver notre souveraineté, et je comprends que ni M. Bannon ni M. Trump n’aiment cela. Ce que je ne comprends pas, ce sont les Français qui, prétendant protéger le peuple et le pays, défendent les intérêts de ceux qui veulent affaiblir l’Europe », adéclaré le Premier ministre français Edouard Phillip, par exemple.

C’est-à-dire que le chef des patriotes nationalistes français, qui prônent le retour de la pleine souveraineté en France et la reconstruction de l’Union européenne sur la base du principe de «l’union d’États forts», est accusé de non-patriotisme et de relations étrangères par des personnes qui voient l’avenir de leur pays dans une Union européenne supranationale et sans visage. Paradoxe? Non, car la plupart des élites européennes actuelles ont fait le choix de l’intégration européenne à tout prix, et elles n’ont plus qu’à diffamer un adversaire.

Mais finalement, en France, le parti Macron aest passé derrière Le Pen, remportant 22% des suffrages aux élections européennes, ce qui a non seulement confirmé son statut de politicien la plus populaire du pays, mais aussi que Macron avait fait tourner les élections européennes. Ils les avait transformé dans un référendum sur la confiance qui lui était portée et en lui et en son propre chemin, dont une partie importante est précisément la revendication du nouveau leadership de la France en matière d’intégration européenne. Et cette défaite prend ce sens , et pas seulement symbolique.

Parce que, et c’est la deuxième cause d’inquiétude pour les élites européennes, les partisans de l’intégration européenne ont perdu non seulement en France, mais également dans trois des quatre pays clés de l’UE.

En Grande-Bretagne, le parti Faraj Brexit a remporté 31,6% des voix. Et même si, avec le décompte total des partis, plaidant sans équivoque pour que le Royaume-Uni reste dans l’UE et obtienne plus de voix (environ 40), il est clair que même les Britanniques qui veulent arrêter le Brexit ne peuvent pas être considérés comme des partisans de l’actuelle politique d’intégration européenne (ils sont plus susceptibles de craindre une incompréhensible conséquences de la sortie). Le parti conservateur au pouvoir a reçu 10%, ce qui ne peut s’appeler que par un vote de censure (bien que les travaillistes n’en aient reçu que 14).

Ainsi, bien que le Royaume-Uni soit suspendu entre le Brexit et son abolition, il reste que les intégrateurs européens de Bruxelles perdent. Même si Londres reste dans l’UE, des sceptiques européens radicaux défendront les intérêts britanniques au Parlement européen.

Le vote en France affaiblit également les ambitions de son président de devenir ule nouvel « unificateur de l’Europe », même si le pays ne tombe pas dans la crise politique interne (la mauvaise note du chef de l’Etat est devenue une tradition négative française), la possibilité de Macron de s’imposer a diminué.

En Italie – la victoire complète des eurosceptiques. Le parti de la Liga, Matteo Salvini, en a obtenu 34%, et son principal partenaire dans la coalition, un peu moins radical pour l’UE, est Five Stars, 17. L’Italie est maintenant le moteur de la révision des principes de la construction européenne et restera à court terme. Oui, sa force ne suffit pas à renverser la tendance, mais que se passera-t-il si la France l’a rejoint dans quelques années?

Il n’y a qu’en Allemagne, où les eurosceptiques ne célèbrent pas la victoire. Même s’ils avaient gagné là-bas, cela signifierait automatiquement leur victoire à l’échelle paneuropéenne: non pas par le nombre de voix mais par la position occupée par l’État allemand dans l’UE. « Alternative for Germany » n’a reçu que 11%. Et bien que ce soit sensiblement plus qu’en 2014, mais loin de la limite de leurs rêves. Mais il n’ya pas lieu de se réjouir des autorités allemandes, car la CDU-CSU a enregistré le pire résultat de toute l’histoire, gagnant moins de 29%. Et leur partenaire dans la coalition au pouvoir du SPD n’a pas atteint 16%. Autrement dit, les partis au pouvoir à Berlin ont obtenu 45% des voix, contre 62 lors des dernières élections au Parlement européen.

Mais ce n’est pas tout: au même moment, le SPD avait perdu Brême lors des dernières élections législatives – pour la première fois de l’histoire de la République fédérale d’Allemagne. Tout cela peut être une raison de l’effondrement de la coalition au pouvoir: les sociaux-démocrates rétrécissent à une vitesse ultra-rapide et de plus en plus de membres du parti considèrent que la rupture urgente avec Merkel est le seul salut. Si cela se produisait, la crise politique interne en Allemagne aurait un impact considérable sur la situation dans l’Union européenne – la CDU devrait réunir une nouvelle coalition. Et si, pour bloquer avec des démocrates «verts» et libres, vous devez sacrifier Merkel, vous pouvez y aller. L’influence du nouveau gouvernement allemand sur les affaires paneuropéennes diminuera inévitablement et, au moment des turbulences accrues associées à la fois au Brexit et à la formation des nouveaux organes directeurs de l’UE, les intégrateurs européens ne seront plus à sa place.

Le fait que les quatre piliers de l’Union européenne se trouvent dans un état extrêmement désavantageux pour les intégrateurs européens constitue, bien entendu, un défi de taille pour l’ensemble du projet de création d’une Europe unie. Mais un défi encore plus grand pour lui est d’essayer de rendre Poutine et Trump responsables de leurs problèmes.

Oui, Trump n’a pas besoin d’une Union européenne forte. En général, cela ne le dérangerait pas qu’elle disparaisse, de sorte qu’il serait plus facile de « rendre l’Amérique grande à nouveau ». Oui, Poutine n’aime pas le fait que Allemands, Français, Italiens et autres Européens, qui préconisent le développement de liens avec la Russie, se transforment en otages forcés de la « solidarité atlantique », qui n’a rien de commun avec les intérêts européens.

Mais ni Poutine ni Trump n’ont une fraction de cette influence sur les processus paneuropéens ni sur la situation dans les principaux pays européens, ce que les élites européennes actuelles, favorables à l’intégration européenne et à l’élimination des États-nations, ont. Et c’est leur propre politique, tant au niveau national qu’européen, qui a conduit à la fois à une augmentation du mécontentement des électeurs et à une augmentation de la popularité des politiciens – nationalistes, des politiciens – eurosceptiques. Ignorant leurs revendications, les qualifiant de « fascistes » et d ‘ »idiots utiles de Poutine », le pouvoir en place ne fait qu’exacerber les problèmes – les leurs et ceux communs à l’Europe. Et dans ces conditions, la fraction des nationalistes européens ne fera que croître d’une élection à l’autre.