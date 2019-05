Russie-Venezuela: arrêtez le blocus

http://wpered.su/2019/05/23/stop-blokade/

Le 20 mai, une réunion des partis politiques et des organisations publiques de gauche a eu lieu à Moscou, au Centre culturel latino-américain Simon Bolivar de l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en Fédération de Russie.

L’événement a eu lieu dans le cadre de la Campagne mondiale pour le peuple vénézuélien.

«Cette réunion contribue à la lutte contre les forces impérialistes. Cette rencontre est connue dans notre pays. Notre peuple est conscient de la solidarité que vous exprimez », a déclaré l’ambassadeur du Venezuela, Carlos Rafael Faria Tortosa.

Dans son discours, il a également parlé des conséquences négatives pour le peuple du Venezuela du blocus économique américain. Ainsi, dans les banques internationales, près de 5,5 milliards de dollars ont été bloqués, destinés à l’achat de produits alimentaires, de médicaments, de matières premières et d’équipements pour l’industrie. Par exemple, en octobre 2017, l’UBS suisse a gelé des fonds pour l’achat de vaccins, ce qui a retardé le programme de vaccination de 4 mois. La même année, les banques internationales ont bloqué un paiement de 9 millions de dollars pour l’achat de médicaments pour la dialyse. Cela a eu un effet défavorable sur le traitement de 15 000 patients hémodialysés. En 2015-2018, les pertes et les coûts totaux pour l’économie du Venezuela dus au blocus économique imposé par les États-Unis sont estimés à 130 milliards de dollars.

En raison de la pression accrue des États-Unis, confirmée également par la prise de contrôle par l’opposition de la représentation diplomatique du Venezuela à Washington, les participants à la réunion ont suggéré de créer un comité de solidarité avec le Venezuela, qui comprendrait des représentants de diverses organisations. Il coordonnera les actions des militants de gauche lors de rassemblements de soutien à la République bolivarienne. Cette proposition a reçu une réponse positive de l’ambassadeur du Venezuela. Selon lui, dans les villes de Russie, il est nécessaire d’organiser plusieurs manifestations contre la politique des États-Unis.

Les participants à la réunion ont noté que le peuple vénézuélien aura encore de multiples épreuves à affronter, il est donc nécessaire d’intensifier le mouvement de solidarité. Les représentants de l’ambassade de la République de Cuba, qui ont également assisté à la réunion, estiment que les États-Unis luttent de toutes leurs forces pour empêcher l’émergence en Amérique latine d’un autre État véritablement indépendant. Les guerriers internationalistes qui ont servi à Cuba et en Afghanistan ont souligné qu’actuellement, Washington fait pression sur les autres pays pour qu’ils refusent de coopérer avec Caracas. Les communistes russes estiment toutefois que les Vénézuéliens doivent continuer la lutte, sinon la défaite de la révolution bolivarienne aurait les mêmes conséquences graves que la défaite de la révolution d’octobre.

«Les capitaux internationaux ne laisseront jamais en paix les pays qui ont choisi la voie du développement indépendant. Nous sommes convaincus que le peuple du Venezuela, conscient des horreurs vécues par notre pays depuis le rétablissement du capitalisme, ne permettra pas à Washington et à ses subordonnés de perpétrer leurs exactions », a déclaré Mikhail Tchisty, -représentant les brigades internationales du Parti communiste de la Fédération de Russie.

Le secrétaire du Comité central du Parti communiste de la RDP, Stanislav Retinsky, a prononcé un discours de solidarité au nom des communistes de la République populaire de Donetsk. Il a souligné que le Donbass, le Venezuela et la Syrie forment un seul front anti-impérialiste, car ils résistent en fin de compte à l’impérialisme américain. Mais pour vaincre un puissant ennemi, il est nécessaire d’unir les forces progressistes du monde entier. Il a parlé de tout cela dans son livre intitulé Donbass dans la confrontation mondiale: une approche de classe, dont il a remis une copie à l’ambassadeur du Venezuela à la fin de son discours.

Il convient de noter que ce jour-là, la solidarité s’est manifestée non seulement sous la forme de déclarations politiques, mais également de chants et de danses interprétés par des enfants du centre d’éducation esthétique « Arc-en-ciel » (Makhatchkala), des œuvres musicales particulièrement marquantes consacrées à l’exploit du Komsomol soviétique, symbole d’endurance et de courage. Comme l’a souligné la directrice artistique Alexandra Khoroshevskaya, un tel symbole aujourd’hui est constitué par le peuple du Venezuela dirigé par le président Nicolas Maduro.

Trad MD pour H&S

