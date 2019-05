Pékin prépare une frappe de représailles contre Washington dans le contexte de l’escalade de la guerre commerciale et de son histoire avec Huawei. Les experts estiment que Pékin sortira un atout caché: sa domination sur le marché mondial des métaux de terres rares. L’ensemble du secteur de la haute technologie aux États-Unis, y compris l’activité d’Ilona Mask et le monde Apple d’Apple, sera atteinte. Win dans cette guerre sera celui qui n’y participe pas, à savoir la Russie.

La visite du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l’usine de production de métaux de terres rares, alors que Washington frappait le chinois Huawei, a été accomplie pour laisser entendre que ces métaux pourraient être utilisés comme armes dans la guerre commerciale avec les États-Unis, rapporte Bloomberg . Cette visite « envoie aux États-Unis un signal d’alarme indiquant que la Chine pourrait utiliser des métaux des terres rares comme mesure de représailles à mesure que la guerre commerciale s’intensifie », a déclaré Yan Kunhe, analyste pour Pacific Securities. Selon lui, la Chine pourrait limiter l’exportation d’éléments de terres rares vers les États-Unis.

L’édition autrichienne de Contra Magazin estime également que, dans un avenir proche, la Chine pourrait utiliser «l’option nucléaire» dans la guerre commerciale avec les États-Unis – pour arrêter l’exportation de «terres rares» vers les États-Unis.

Enfin, Jin Canrong, professeur à l’Université du peuple chinois, dans son article dans le Global Times, a qualifié l’embargo sur les métaux des terres rares en provenance de Chine comme l »un des trois atouts de Pékin dans la guerre commerciale avec les États-Unis.

Ce n’est pas par hasard que les États-Unis ont fait des exceptions pour les métaux de terres rares en introduisant des droits de douane de 10%, puis en augmentant les droits à 25 milliards de dollars sur les produits chinois. Et les Américains n’incluent pas ces métaux dans la nouvelle liste des produits chinois surtaxés par les droits de douane pour 300 milliards de dollars supplémentaires, .

La Chine produit chaque année environ 105 000 tonnes de métaux des terres rares, soit environ 81% de la production mondiale. Une interdiction ou des restrictions sur l’approvisionnement en métaux de terres rares en provenance de Chine toucheront le secteur technologique américain.

«La Chine a dominé le marché des métaux de terres rares et dominera encore pour au moins deux décennies. Beijing représente 90% de l’offre de métaux des terres rares, et ce sont les Chinois qui déterminent leur prix. Le Parti communiste chinois (PCC) est le bénéficiaire ultime des entreprises impliquées dans l’extraction de métaux de terres rares. Il contrôle et manipule ce marché », a déclaré au journal VZGLYAD Alexander Toporkov, directeur de la société TDM96, qui vend des métaux de terres rares chinois (REM) en Russie.

Les métaux de terres rares sont contenus dans chaque téléphone, dans chaque voiture, dans chaque avion. Toporkov donne des exemples d’utilisation de métaux de terres rares. Ainsi, les haut-parleurs et les haut-parleurs des téléphones fonctionnent avec des aimants en néodyme de terres rares. Une teneur élevée en métaux des terres rares est notée dans les batteries, les revêtements pour avions, y compris les revêtements russes, à base de poudres de zirconium-yttrium. Les turbines et les pales d’avions / hélicoptères sont également recouvertes de ce composé pour augmenter la résistance à l’usure et limiter le vieillissement et la température. En outre, le développement de systèmes de moteurs à pistons à haute résistance (russes et américains), avec l’ajout de divers métaux de terres rares alliés à l’aluminium – scandium, erbium, yttrium – est en cours.

«Tous les produits Ilona Mask, tant dans le secteur automobile que dans celui de l’aérospatiale, contiennent une quantité énorme de composés de terres rares. La société américaine Molycorp, qui extrait des métaux de terres rares, ne peut pas satisfaire tous les besoins des sociétés de Mask, sans parler de toutes les autres entreprises du secteur de la haute technologie. À savoir, ils sont les principaux consommateurs de métaux des terres rares « ,

– dit Toporkov.

Selon l’édition autrichienne de Contra Magazin, le manque d’approvisionnement régulier en métaux de terres rares perturbera toute la chaîne d’approvisionnement des entreprises de technologie américaines, en particulier l’industrie de la défense américaine.

Les métaux des terres rares sont les matières premières nécessaires à la production de puces américaines de haute qualité, qui sont vraiment les meilleures au monde, a noté le professeur chinois. Leur développement et leur production étant très coûteux, les Américains les vendent à un prix très élevé. Et le principal acheteur est la Chine. En 2018, les ventes mondiales de puces ont totalisé 469 milliards de dollars, dont la majeure partie, soit 300 milliards de dollars, a été importée par Beijing.

Si Trump bloque la vente de puces haut de gamme à la Chine, les fabricants américains de puces vont faire faillite, causant d’énormes dégâts à Wall Street. Alors que la Chine s’en sortira avec une légère frayeur, sauf que la modernisation de l’industrie ralentira un peu, mais Pékin commencera plus activement à remplacer les importations par des copeaux.

«Les États-Unis ont leurs propres réserves de terres rares, mais il leur faudra des années pour reconstruire leur industrie des terres rares et pouvoir satisfaire leurs besoins en copeaux. Même lorsque les États-Unis auront achevé la reprise de l’industrie, la Chine aura déjà achevé la R & D sur les puces de haute qualité et commencera à exporter ses propres produits », a déclaré un professeur de l’Université nationale chinoise.

«Les métaux des terres rares sont l’un des nombreux outils utilisés par la Chine pour atteindre ses objectifs», reconnaît Toporkov. De plus, il n’est pas du tout nécessaire que Pékin impose un embargo complet sur ces métaux, il leur suffit d’augmenter leurs prix.

« La Chine peut » frapper « la hausse des prix des métaux des terres rares. Et ce n’est même pas une probabilité, c’est un fait – les prix du marché sont déjà montés en flèche dans les nouvelles concernant Huawei. La Chine ne refusera probablement pas de fournir de la RZM à l’Amérique, mais elle introduira des droits d’exportation plus élevés aux États-Unis et au Japon », a déclaré Toporkov.

Selon lui, les prix des aimants pour terres rares en Chine ont déjà bondi de 10% en une seule journée. Selon les prévisions des partenaires chinois, et selon cette dynamique, le prix des composants destinés uniquement aux aimants augmentera de 50 à 100% au cours des prochains mois, a déclaré Toporkov.

Il y a sept ans, la Chine était déjà confrontée à un tel scénario à l’époque d’Obama, au moment de l’introduction unilatérale de quotas d’exportation pour les métaux de terres rares, entraînant une forte hausse des prix. Et puis Beijing s’est cachée derrière l’écologie, dont les dégâts sont causés par l’extraction de métaux de terres rares. Ensuite, la Chine n’a reçu qu’une résistance verbale, mais pas réelle. Maintenant, la Chine peut commencer la même histoire avec un résultat assez prévisible – «et personne ne peut rien faire à ce sujet», a déclaré Toporkov.

Et dans le même temps, le Japon amical souffrira à cause des États-Unis. «Pour les Japonais, les prix augmenteront afin d’empêcher toute tentative de réexportation de métaux de terres rares par le Japon vers les États-Unis. Le marché japonais est également extrêmement dépendant de REM. Dans une seule voiture, la Honda Prius contient jusqu’à 7 kg de métaux des terres rares. En outre, le Japon est un vieil ennemi chinois et c’est un honneur pour la Chine d’insérer un brochet », explique l’expert.«Les citoyens chinois attendent depuis longtemps une action décisive de Xi Jinping contre les États-Unis. Et cette question est vécue avec beaucoup de passion dans la société. Les armes sous forme de métaux de terres rares dans une guerre commerciale peuvent être utilisées. Et c’est très douloureux pour certains – les États-Unis et le Japon, et c’est très bénéfique pour d’autres – pour la Russie, résume l’expert russe. « Mais comment M. C va-t-il se comporter maintenant? » Sera-t-il capable de répondre sérieusement à Trump, ou va-t-il à nouveau annuler des demi-mesures en politique étrangère? «

La Russie peut vraiment tirer profit de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sur une terre rare. «Comme on le sait, celui qui ne participe pas à la guerre gagne. Et dans ce cas, tout le monde nous favorise – les deux plus grandes économies « se battent » entre elles, et nous les opposons et avec un taux de change du rouble artificiellement affaibli, nous devrions construire une production Hi-Tech et attirer des investisseurs, car la main-d’œuvre en dollars n’est pas très bon marché », a déclaré la source.

Dans le bon sens, Roskosmos doit faire demi-tour: commencer à poinçonner ses composants «uniques» pour les fusées et les exporter de manière rentable aux États-Unis. La route s’ouvre sur de nouvelles pièces, outils, structures et non sur des matières premières. Il est temps de commencer à échanger des produits et des composants de haute technologie plutôt que des matières premières. Et nos relations étroites avec la Chine devraient y contribuer », conclut Toporkov.

La deuxième carte maîtresse entre les mains de la Chine contre Washington est la dette nationale des États-Unis, a déclaré un professeur à l’Université China People’s University. La Chine détient plus de 1 billion de dollars d’obligations du Trésor américain. C’est Pékin qui a le plus contribué à la stabilisation de l’économie américaine en achetant des dettes américaines pendant la crise financière de 2008. Ce qui attend l’économie américaine, si Pékin commence à se débarrasser d’une part importante de la dette américaine, comme le fait la Russie, c’est même difficile à imaginer.

Enfin, la dernière carte dans la manche de Beijing est le marché des entreprises américaines en Chine. Les fabricants américains sont venus s’installer en Chine il y a longtemps, immédiatement après les grandes réformes et découvertes chinoises. Ici, ils réalisent un bénéfice énorme – nettement supérieur à celui des entreprises chinoises sur le marché américain.

Dans les statistiques officielles des États-Unis sur les échanges commerciaux avec la Chine, il existe une part importante de ruse. D’une part, les États-Unis n’ont réellement exporté que 120 milliards de dollars vers la Chine et importé des marchandises de Chine à hauteur de 540 milliards de dollars (données 2018). Cependant, les statistiques américaines ne tiennent pas compte d’un fait simple: de nombreux produits fabriqués en Chine appartiennent à des sociétés américaines. Par exemple, les mêmes «iPhones» collectés en Chine seront ensuite vendus aux États-Unis. Ils seront considérés comme des exportations chinoises, mais le truc, c’est que les entreprises chinoises gagnent beaucoup moins en production et en transformation que les Américains elles-mêmes en développant et en commercialisant des smartphones tout prêts.

