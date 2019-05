Une pause pour mieux nourrir ce blog.

Je suis en train de corriger les épreuves de mes « mémoires »(1), cela ne me laisse pas le loisir d’alimenter le blog, comme Marianne est sur le départ pour son périple de Moscou à Pékin par la transibérien, nous avons à peine le temps d’échanger au téléphone des remarques sur la campagne électorale et sur le mouvement du monde…

Mais nous sommes débordantes de projets divers et je dois dire que « le retour du PCF » nous fait un grand plaisir… C’est un signe des temps, il y en a d’autres… Le congrès de la CGT avec semble-t-il un extraordinaire renouvellement des délégués. Partout dans le monde on assiste à des mouvements comparables. Hier je lui faisais part de mes inquiétudes, Trump et ses alliés de fait comme nos deux challengers officiels médiatiques Macron et Le pen ne va-t-il pas mettre le feu à la planète avant que les forces s’organisent?

Marianne me dit « c’est déjà trop tard pour lui! » regarde le nombre de feu qu’il tente d’allumer et ça a du mal à prendre. « de ta bouche dans l’oreille de dieu » comme me le disait mon pieux grand père… à qui l’expérience avait appris que le pire n’est pas toujours le moins vraisemblable.

Donc bientôt nous reprendrons avec plus d’assiduité ce blog… En attendant nous travaillons elle et moi pour le rendre toujours plus utile à la réflexion collective.

Danielle Bleitrach

à paraitre en juin ou début juillet 2019 : danielle Bleitrach, mémoire d’une communiste, du passé pour le futur. Delga . Il sera au stand de delga et dans d’autres à la fête de l’humanité.

