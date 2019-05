Visite de la caravane antifasciste dans le Donbass

Nos camarades italiens et espagnols continuent à manifester leur solidarité, ce qui nous permet de vous donner des nouvelles de nos amis et en particulier de Tatiana Desiatova que certains d’entre nous ont eu la joie de rencontrer lors des journées internationales de Vénissieux (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

http://antimaydan.info/2019/05/anton_saenko_zavershilsya_vizit_antifashistskogo_karavana_na_donbass.html

Du 7 au 11 mai, une délégation de la caravane antifasciste dirigée par le responsable du groupe rock Banda Bassotti, David Cacchione, était dans le Donbass.Les communistes d’Italie et d’Espagne ont apporté avec eux l’argent récolté dans le cadre de l’action « Enfants du Donbass », des médicaments et des fournitures scolaires.

Au cours de leur séjour en République populaire de Donetsk, les membres de la caravane antifasciste ont visité des institutions à Gorlovka, Chakhtiorsk, Donetsk, ainsi que le club pour enfants et jeunes « Gaydarovets » à Makeyevka.

Les pionniers ont interprété plusieurs chansons, remis des objets d’artisanat aux invités, montré des photos prises lors de la dernière visite de la caravane au club de jeunes. À son tour, Anton Saenko, deuxième secrétaire du Comité central des Jeunesses communistes de DNR, a parlé des activités des Gaydarovtsy [organisation de Pionniers].

Tout au long du voyage dans les villes de la République populaire de Donetsk, la caravane antifasciste était accompagnée du premier secrétaire du Comité central du PCDNR, Boris Litvinov, et de la chef de la brigade internationale du comité municipal du Parti communiste, Tatiana Desiatova.

Dans la soirée du 8 mai, les communistes italiens et espagnols se sont rendus en LNR [République populaire de Lougansk], où ils ont pris part aux célébrations du Jour de la victoire, rendu hommage à la mémoire des mineurs décédés, visité la tombe du commandant de la brigade « Prizrak », Alexei Mozgovoy, à Altchevsk, et ont fait don d’argent et d’aide humanitaire à un orphelinat local.

«Au nom de tous ceux qui font des dons, donnent des médicaments, des vêtements pour enfants, nous remercions les habitants du Donbass pour leur combat contre le fascisme.Nous faisons notre part du travail, qui n’est rien comparé au prix payé par les habitants du Donbass », a résumé David Cacchione.

Traduction MD pour H&S

