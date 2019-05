Benjamin Amar, le prof du 9-4 qui monte à la CGT

Omniprésent sur les plateaux de TV, sa verve s’impose aussi à la tribune de Dijon, où s’est ouvert dimanche le congrès de la CGT. Professeur d’histoire-géographie au lycée Gutenberg de Créteil (Val-de-Marne), Benjamin Amar fait partie de ceux et celles qui ne ménagent pas Philippe Martinez dont le bilan à la tête de la CGT n’est guère reluisant. Entre 2015 et 2017, la centrale a perdu 23.000 adhérents et sa première place sur l’échiquier syndical. Responsable de la politique revendicative, Benjamin Amar devrait faire son entrée au bureau confédéral – l’instance politique – qui sera élu jeudi soir.

Lire aussi – CGT : l’extrême gauche, dopée par les Gilets jaunes, veut se faire entendre

Il dénonce « la stratégie nationale illisible » de la CGT

Responsable de l’union départementale (UD) du Val-de-Marne, ce quadra s’est très tôt engagé aux côtés des Gilets jaunes, bien avant que la confédération tente une convergence des luttes tardive et infructueuse. Son UD s’est aussi rapprochée de la Fédération syndicale mondiale (FSM) – l’internationale communiste – alors que la centrale l’a quittée voilà 20 ans pour rejoindre la Confédération européenne des syndicats. Ce bateleur a d’ailleurs défendu mercredi un amendement pour que la CGT devienne « observatrice » au sein de la FSM, structure souvent décriée pour ses liens avec la Corée du Nord et l’Iran. L’un des rares moments de débat un peu mouvementé lors de ce congrès plutôt tranquille.

Notre concept, c’est la lutte des classes, pas l’opposition de lutte

A Dijon, Benjamin Amar a dénoncé également « la stratégie nationale illisible » de son syndicat. « On est resté au milieu du gué, a-t-il lancé sous les applaudissements. Notre concept, c’est la lutte des classes, pas l’opposition de lutte », telle que mentionnée dans le document d’orientation rédigé par la confédération.

Ce syndicaliste chevronné est aussi militant politique. Il figure ainsi en 9e place sur la liste des élections européennes du communiste Ian Brossat. Si son arrivée au bureau confédéral se confirme à l’issue des votes de jeudi, elle illustrera la volonté du secrétaire général d’avoir une équipe incarnant tous les courants – et ils sont nombreux – influençant la CGT. Philippe Martinez préférant sans doute l’avoir à ses côtés plutôt qu’œuvrant dans l’ombre.