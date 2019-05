Algérie : Qui commande en Algérie: une interview de Notre ami sociologue Said Belguidoun

Comprendre le système de l’oligarchie pour mieux le combattre

Dans une interview radiophonique donnée en novembre 2011, je faisais une analyse sur la réalité du pouvoir en Algérie, sa nature néo patrimoniale et oligarchique. Cette analyse est toujours d’actualité et peut aider à mieux comprendre les enjeux actuels.

Confronté au plus puissant mouvement populaire depuis l’indépendance, ce pouvoir, dont les capacités de résilience sont énormes, tente d’imposer sa feuille de route en essayant de faire croire au changement par l’élimination de l’ancienne équipe. L’histoire nous montre que depuis l’indépendance, le système pour perdurer et se reproduire joue sur l’interchangeabilité du personnel politique comme militaire.



Durée 9 minutes 27 secondes.

