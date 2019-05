Pourquoi le maréchal Joukov revient-il en Ukraine?

12 mai 2019

Photos: insidernews.info

Texte: Alexey Netchaiev

https://vz.ru/world/2019/5/12/977180.html

L’interrègne en Ukraine pourrait conduire à un dégel idéologique, dont le départ est donné par les pro-russes Kharkov et Odessa. Ainsi, le maire de Kharkov, GuennadiKernes, et le député d’Odessa, NikolaySkorik, en dépit de la loi sur la décommunisation, proposent de rétablir le nom du commandant soviétique GueorguiJoukov sur la carte de leurs villes.Pourquoi les politiciens en Ukraine ont-ils décidé de rappeler le maréchal de la victoire?

Le nom du maréchal de l’Union soviétique, Gueorgui Joukov, pourrait réapparaître sur lesplans des deux plus grandes villes d’Ukraine – Kharkov et Odessa. Malgré la loi en vigueur sur la décommunisation, le maire de Kharkov, GuennadiKernes, a suggéré à la veille du Jour de la victoire que les citoyens soutiennent deux pétitions: la première consistant à retirer de la place de la Liberté la tente des combattants de l’ATO [opération « antiterroriste », comprendre : anti Donbass, NdT]; la seconde est de redonner à l’une des avenues de la ville son nom historique: le nom du maréchal Joukov.

« Cette tente sur la place la liberté de regarder est vraiment un spectacle insupportable. Sale, avec quelques fragments d’obus, elle-même a également explosé plus d’une fois. Personnellement, je suis pour l’enlever. La question de l’avenue qui portait le nom du maréchal Joukov, et maintenant du général Grigorenko, est plus difficile. Les deux valent la peine d’être perpétués. Mais demandez aux anciens combattants qui pour eux est le maréchal de la victoire? Et bien sûr, il est impossible de surestimer ses mérites pour vaincre le fascisme », a écrit Kernes sur sa page Facebook.

En peu de temps, les deux pétitions ont réuni les cinq mille signatures nécessaires, après quoi elles ont été officiellement remises au maire de Kharkov.

Cependant, le 10 mai, Vladimir Vyatrovich, le principal idéologue de la décommunisation, est intervenu dans ce dossier. Dans une déclaration, le responsable de l’Institut ukrainien de la Mémoire nationale a menacé Kernesau cas où il renommerait l’avenue d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, appelant ses partisans « à mettre fin ensembleà la vengeance « .

Mais, rejetant les menaces de Vyatrovich, Kernes a indiqué qu’il travaillait dans le cadre de la loi et des pouvoirs des collectivités locales, et a indiqué à son adversaire que personne n’avait demandé l’opinion des citoyens de Kharkiv sur des questions de décommunisation.

«La mémoire des gens, Pan Vyatrovich, et vous en serez peut-être surpris, peut différer de la vôtre. Et, comme les dernières élections l’ont montré, les gens savent se défendre »,

– résume Kernes, faisant évidemment référence au président nouvellement élu de l’Ukraine, Vladimir Zelensky.

Rappelons que dans le cadre de la loi sur la décommunisation en Ukraine, 52 000 toponymes ont été renommés, parmi lesquels on note 987 villages et 32 ​​villes. En outre, 2.500 monuments de l’ère soviétique ont été démolis, dont plus de 1.3 mille sont des monuments à Lénine. Les « décommunisateurs »n’ont pas épargné le maréchal Joukov – les monuments du commandant ont été détruits dans les grandes villes de l’Ukraine, contrairement à la volonté de la majorité des habitants. Dans le même temps, les habitants de Kiev, Kharkov et Odessa ne renoncent pas à espoir qu’avec l’arrivée du nouveau gouvernement dans leurs villes, la révision de la politique de décommunisation commencera à l’aide des mécanismes de pétition.

Dans ce contexte, les actions de Kernes donnent déjà leurs résultats. Premièrement, le bureau du maire de Kharkov a ordonné de retirer «volontairement dans les trois jours» la «tente installée de façon arbitraire» surla Place de la Liberté. Deuxièmement, avec une idée similaire, mais à Odessale député du peuple NikolaiSkorik a suggéré que le conseil municipal d’Odessa redonneson nom historique à l’avenue du maréchal Joukov, qui avait été rebaptisée en 2016 à la demande du gouverneur de l’époque, MikhailSaakashvili, du nom de Avenuede la Centurie céleste.

Selon le directeur de la Fondation de politique ukrainienne, KostyaBondarenko, au travers de ses actions, GuennadiKernesteste les autorités ukrainiennes sur leur tolérance idéologique.

«C’est un test quant au degré de tolérance du nouveau gouvernement, du nouveau président et de son entourage, dans le domaine de la politique humanitaire, commencée à l’époquepar Vyatrovich», a déclaré Bondarenko au journal VZGLYAD.

Selon lui, «Kernes incite en réalité les autorités à donner une réponse: continueront-elles de mener une politique d’abus de notre histoire ou, au contraire, y aura-t-ilun certain assouplissement de la situation».

«En faisant référence à Zelensky, Kernes se souvient qu’en Ukraine, le pouvoir présidentiel est assez puissant malgré le fait que, conformément à la constitution, les pouvoirs du président sont limités. Mais c’est purement théorique, en fait l’influence informelle et indirecte est grande. De plus, Zelensky, contrairement à Porochenko, n’a pas encore été remarqué dans les excès sur les questions historiques », a noté Bondarenko.

L’analyste politique de Kharkov, directeur du Centre d’intégration eurasiatique, Konstantin Dolgov, estime à son tour que de telles mesures de la part de Kernes ne sont qu’une petite concession aux citoyens dans la perspective des prochaines élections législatives.

«Des pétitions similaires ont été placées sur le site du conseil municipal pendant de nombreuses années, mais maintenant Kernes a décidé d’y prêter attention.

Les habitants de Kharkiv connaissent GennadyAdolfovich comme une personne sensible aux processus sociopolitiques actuels.

Il garde toujours le nez au vent et prend des décisions opportunistes », a déclaré Dolgov au journal VIEW.

« Nous assistons à un vide de pouvoir: Porochenko n’est plus président, Zelensky n’est pas encore président. Il y aura donc de nombreuses initiatives qui pourront être interprétées de deux manières: séduire l’électorat du Sud-Est ou flatter le vainqueur de la course à la présidence. N’oublions pas que Kernes est un partenaire commercial de longue date d’Igor Kolomoisky et que Kolomoisky est l’un des sponsors de Zelensky », rappelle le politologue.

Et même si le nom de Joukov est remis sur la carte de la ville, il ne s’agit que d’une petite concession aux habitants de la région. Pour les habitants de Kharkiv eux-mêmes, peu de choses changeront, en particulier parce que les nouveaux noms dans la ville ne prennent pas racine. Bien sûr, ils piquent les yeux, mais les gens essaient de faire abstraction », a ajouté Dolgov.

Le député de l’Ukraine, Eugène Mouraïev, originaire de la région de Kharkov, a exprimé le même point de vue, établissant un lien entre les actions de Kernes et le changement de président ainsi que les prochaines élections au Parlement.

«À l’approche des élections législatives, toutes ces initiatives s’apparentent au populisme politique. En même temps, je ne pense pas que Zelensky soit fondamentalement différent de Porochenko, car ses déclarations sont ambiguës et contradictoires par rapport à ce qu’il a dit avant les élections. Mais, probablement, GennadyAdolfovich a des raisons de faire appel à Zelensky, bien que je ne voie pas le sens de cela « , a déclaré Muraiev au journal VZGLIAD.

«Il est possible que Kernes soutienne des hommes politiques individuels qui iront à la Rada. Va-t-il se présenter? Il en a le droit, mais il est maintenant l’un des meilleurs maires d’Ukraine. Des infrastructures sont en construction à Kharkov. En termes de propreté et d’ordre, tout est également bon dans la ville. Quand nous lui avons parlé, il n’avait pas de telles intentions, il va continuer à travailler pour le bien de la ville », a poursuivi Mouraïev.

Dans le même temps, il estime que les problèmes de changement de nom et d’installation de monuments devraient être résolus par les résidents des régions par le biais de référendums locaux.

«Nous devons soustraire ces problèmes aux politiciens et les laisser entrer en concurrence sur les questions économiques. Ensuite, nous pouvons surmonter la scission qui a eu lieu en 2004-2005. Les représentants de certaines régions ne doivent pas imposer leurs héros aux résidents d’autres régions. Après tout, les habitants de Kharkov ont vraiment perçu très négativement tous ces changements de nom et de démolition de monuments, mais la police était du côté des radicaux, donc il était impossible de résister », s’est plaint le député du peuple.

Au même moment, le collègue de Muraïev au Parlement, député d’Odessa, et premier vice-président de la faction du BPP(bloc Porochenko), AlekseyGontcharenko, estime que les actions de Kernes et les appels de Skoryk sont illégaux.

«Les initiatives de Kernes et de Skorik sont en contradiction avec la loi sur la décommunisation, qui doit être appliquée. Je n’ai pas voté pour cette loi, mais la loi est la loi », a déclaré Gontcharenkoà notre journal.

«Si certains des maires des villes ou des députés du peuple veut prendre de telles mesures, laissez-les suggérer ou apporter des modifications à la législation en vigueur. Tout le reste est du pur populisme dicté par la prochaine campagne électorale à la Rada », a déclaré Gontcharenko.

Dans le même temps, il a ajouté que « en tant que citoyen respectueux de la loi », il ne pouvait pas soutenir le retour à l’une des avenues à Odessa du nom du maréchal Joukov. « Mais si le projet de loi correspondant va à Rada, nous l’examinerons », a conclu Goncharenko.

Traduction Marianne Dunlop pour Histoire & Société

