/ Le 20 mai, le sprint final en porte à porte

Organisée par le PCF de Haute-Garonne, la Fête de l’Humanité se déroule samedi et dimanche salle Jean-Mermoz. Tête de liste du PCF aux élections européennes, Ian Brossat animera un meeting régional à 18 h 30 aux côtés du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Entretien.

Comment accueillez-vous le soutien de Josiane Balasko à la liste communiste pour les élections européennes ?

Avec beaucoup de plaisir et d’encouragement. Josiane Balasko est comédienne mais aussi une militante de gauche très investie pour le droit au logement. C’est dans la continuité de son engagement dans le mouvement social.

Avez-vous eu la chance d’avoir des parents communistes (*) ?

Oui, des parents et des grands-parents qui ont sans doute contribué à mon engagement. Mais on n’est pas obligé d’avoir des parents communistes pour être communiste !

Que penseraient-ils s’ils voyaient le PCF à 3 % dans les sondages ?

Je sens une dynamique de campagne, les salles sont pleines, nos militants sont à fond, et je sens qu’on est en train de porter un nouveau regard sur le PCF. Nous allons assister au retour et au regain du PCF. C’est vrai que notre absence à l’élection présidentielle nous a privés d’une certaine visibilité. Mais je nous sens en bonne position pour ces élections parce que dans cette période de grande confusion politique, le PCF peut être un repère à gauche.

Pourquoi voter communiste ?

Pour deux raisons : d’abord parce que nous sommes le seul parti à gauche à rejeter tous les traités libéraux. Nous portons des convictions européennes depuis longtemps. Or aujourd’hui en lieu et place de l’Europe, on nous impose le libéralisme et des traités qui portent l’austérité. Par ailleurs, nous sommes la seule liste à l’image de la société française avec 50 % d’ouvriers et d’employés.

En quoi votre discours est radicalement différent des autres listes à gauche ?

Parce que nous portons le combat européen de manière cohérente et constante. Nous n’avons jamais trahi ni dévié. Nous n’avons jamais cru que l’on pourrait bâtir une Europe sociale avec ces traités. Nous ne sommes pas favorables à une sortie de l’Union européenne mais à une rupture avec ces traités ultralibéraux. Le pire est sans doute cette règle de 3 % des déficits publics laquelle, pour qu’on s’y conforme, conduit à la disparition de nos services publics. Je préfère lui substituer la règle des 0 % d’évasion fiscale, qui coûte chaque année aux Européens mille milliards de dollars.

Comment la gauche peut reconquérir Toulouse ?

Je ne souhaite pas me prononcer mais je suis très attaché à la gauche et au rassemblement. Les communistes pèseront de tout leur poids pour reconquérir Toulouse.

(*) «Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents communistes » est un film avec Josianne Balasko.