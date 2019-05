L’union à la base… toujours… seulement au sommet jamais… à La base et au sommet quelquefois …

Marie-Helène Bourlard

🔴 De passage à Flixecourt, c’est toujours un plaisir d’échanger avec mon ami François Ruffin !

Hier une magnifique manifestation à Marseille sous un soleil éclatant… Les communistes sont ravis de leur candidat…

Autre impression, je discute en attendant la manif avec deux jeunes profs de fac… Ce que je constate c’est à quel point avec le retour du PCF, les électeurs de la France insoumise et ceux du PCF sont confondus, la discussion entre nous est directe, alors que je ne sais pourquoi un petit groupe proche de Melenchon se montre de plus en plus agressid avec le PCF et son candidat, qui lui a choisi de garder le cap et de ne pas avoir d’ennemi à gauche. Et quand on écoutez une Marie Hélène Brossat on est encore plus loin de toutes ces combinaisons politiciennes… Même attitude souriante et ferme de la part de Fabien Roussel, simplement les communistes disent ce qu’ils ont à dire, une autre conception de la politique est en train de surgir.

je me souviens de ce que me disaient les anciens: l’union à la base toujours,l’union seulemnt au sommet jamais… l’union à la base et au sommet quelquefois quand les conditions de réalisation de ce pourquoi on a été élu sont réunies et pas simplement pour la lutte des places, voir des strapontins.

Loin d’aboutir au rassemblement l’effacement du PCF s’est traduit par une division de la gauche sans précédent, les reniements et des luttes pour l’hégémonie des petits chefs. Une méifiance justifiée des couches populaires, une abstention record. Mais la situation en est devenue intolérable. la fausse alternative entre macron le pen plafonne, chacune des forces représente un maximum de 20% et seule l’abstention leur donne des positions de tête. Un peu comme à Marseille où la droite, Gaudin est élu avec 15% des inscrits. La reconquête de ceux qui sont écoeurés ne se fera pas en poursuivant dans les manoeuvres de couloir pour imposer des alliances de circonstances auxquelles personne ne croit.

Incontestablement de manif en manif quelque chose est en train de se construire, il faut du temps, que les choses soient claires, que le parti communiste retrouve sa force et avec lui le monde du travail et la gauche pour ra être reconstruite à la base toujours… d’ailleurs la volonté monte et le grand mérite des gilets jaunes c’est de nous avoir réveillé, d’avoir posé jour après jours avec tenacité des exigences… Ceux qui voient dans leur présence la mort du syndicat et feignent de ne pas voir que le PCF est de retour risquent d’être surpris dans leurs espérances. Lutter contre l’effacement du parti, le vouloir à la lumière, il a fallu la volonté de la base du PCF pour que leur parti survive et on ne les fera pas retourner en arrière.

Nous avons désormais avec fabien Roussel une direction qui veut cette autonomie et ce rassemblement, sait que le rassemblement l’union dépend de l’autonomie de notre parti, de sa capacité à ancrer politiquement les exigences populaires, celles des salariés dans des actes concret… Sans cela toutes les combinaisons sont vouées à l’échec. Comme je le disais aux jeunes profs de fac, en leur parlant du temps où nous avions 4 cellules sur le seul campus d’Aix: « si aujourd’hui le PCF avait 19% d’électeurs, la France serait tout autre, les militants communistes sont capables de soulever le monde à cause de ce qu’ils sont mais aussi quand ils sont organisés et se battent sur des objectifs clairs. J’ajoutais l’idée qui m’est chère: nous intellectuels on veut faire de nous des courtisans , des domestiques du pouvoirs, le pCF est le seul parti qui nous a voulu comme combattants. Même s’il n’est pas toujours facile d’être communiste.

Après cette belle journée, je vais partir passer quelque jours sur la plage de la Ciotat… Me régénérer face à la mer, à mon retour « mes mémoires » seront en bonne voie de publication et je participerai mardi à une distribution de tract devant chez moi, puis je voterai pour Ian Brossat en me disant que les temps seront peut-être meilleurs qu’on le croit. Bien sur je serai heureuse que nous fassions 5% que ian et Marie hélène Brossat soient au parlement européen, mais leur bataille est allée au-de là de ce résultat, elle a bati un ave »nir, une espérance pour tous et il faut continuer c’est le bon chemin.

Danielle Bleitrach